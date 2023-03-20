Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине
Си Цзиньпин: Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, активно продвигает мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам", - написал Си Цзиньпин.
Он также отметил, что озвученный им ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании.
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"Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", - написал Си Цзиньпин.
По его словам, опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.
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"Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования", - подчеркнул лидер Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
МИД Китая 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.