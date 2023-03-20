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Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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01:05 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/si-1859005595.html
Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине
Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине
Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, активно продвигает мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:05
2023-03-20T01:05
в мире
китай
украина
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, активно продвигает мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам", - написал Си Цзиньпин. Он также отметил, что озвученный им ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. По его словам, опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. МИД Китая 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230320/si-1859000089.html
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в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, оон
В мире, Китай, Украина, Россия, Си Цзиньпин, ООН
Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине

Си Цзиньпин: Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, активно продвигает мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам", - написал Си Цзиньпин.
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Он также отметил, что озвученный им ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании.
«
"Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", - написал Си Цзиньпин.
По его словам, опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.
«
"Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования", - подчеркнул лидер Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
МИД Китая 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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