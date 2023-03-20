https://ria.ru/20230320/si-1859005595.html

Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине

Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин прокомментировал позицию Китая по Украине

Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, активно продвигает мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:05

2023-03-20T01:05

2023-03-20T01:05

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, активно продвигает мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам", - написал Си Цзиньпин. Он также отметил, что озвученный им ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. По его словам, опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. МИД Китая 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230320/si-1859000089.html

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в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, оон