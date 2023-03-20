https://ria.ru/20230320/mus-1859034225.html

Премьер Камбоджи опасается ядерной войны из-за ордера МУС на Путина

Премьер Камбоджи опасается ядерной войны из-за ордера МУС на Путина - РИА Новости, 20.03.2023

Премьер Камбоджи опасается ядерной войны из-за ордера МУС на Путина

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен выразил обеспокоенность тем, что выдача ордера на "арест" президента России Владимира Путина Международным уголовным судом... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:27

2023-03-20T09:27

2023-03-20T09:27

в мире

россия

камбоджа

владимир путин

хун сен

международный уголовный суд

мария львова-белова

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен выразил обеспокоенность тем, что выдача ордера на "арест" президента России Владимира Путина Международным уголовным судом (МУС) может спровоцировать ядерную войну. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. В голосовом сообщении в своем телеграм-канале Хун Сен заявил, что решение МУС может создать дополнительную напряженность вокруг ситуации на Украине, и высок риск того, что это приведет к ядерной конфронтации. "Этот ордер МУС на арест Путина усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине, особенно перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, во время которого он, как ожидается, выступит посредником в продвижении мира", — заявил премьер. Он отметил, что в настоящее время 123 страны признают решения МУС, в то время как некоторые крупные страны, такие как США, Россия, Индия и Китай, этого не делают. МУС не имеет права арестовывать подозреваемых без сотрудничества с правительствами соответствующих стран. "Ордер МУС на арест Путина вызвал разногласия в мире, которому необходимо решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и болезни. Разве Путин согласится быть арестованным "по-хорошему"? Если МУС попытается арестовать его, российские власти этого так просто не позволят", — добавил Хун Сен. Камбоджа - одна из стран, признающих решения МУС. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".

https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, камбоджа, владимир путин, хун сен, международный уголовный суд, мария львова-белова