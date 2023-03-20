Рейтинг@Mail.ru
Премьер Камбоджи опасается ядерной войны из-за ордера МУС на Путина - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/mus-1859034225.html
Премьер Камбоджи опасается ядерной войны из-за ордера МУС на Путина
Премьер Камбоджи опасается ядерной войны из-за ордера МУС на Путина - РИА Новости, 20.03.2023
Премьер Камбоджи опасается ядерной войны из-за ордера МУС на Путина
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен выразил обеспокоенность тем, что выдача ордера на "арест" президента России Владимира Путина Международным уголовным судом... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:27
2023-03-20T09:27
в мире
россия
камбоджа
владимир путин
хун сен
международный уголовный суд
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807144859_0:97:3011:1791_1920x0_80_0_0_88f3d5a28170e9e1b3e28167fc5bf53d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен выразил обеспокоенность тем, что выдача ордера на "арест" президента России Владимира Путина Международным уголовным судом (МУС) может спровоцировать ядерную войну. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. В голосовом сообщении в своем телеграм-канале Хун Сен заявил, что решение МУС может создать дополнительную напряженность вокруг ситуации на Украине, и высок риск того, что это приведет к ядерной конфронтации. "Этот ордер МУС на арест Путина усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине, особенно перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, во время которого он, как ожидается, выступит посредником в продвижении мира", — заявил премьер. Он отметил, что в настоящее время 123 страны признают решения МУС, в то время как некоторые крупные страны, такие как США, Россия, Индия и Китай, этого не делают. МУС не имеет права арестовывать подозреваемых без сотрудничества с правительствами соответствующих стран. "Ордер МУС на арест Путина вызвал разногласия в мире, которому необходимо решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и болезни. Разве Путин согласится быть арестованным "по-хорошему"? Если МУС попытается арестовать его, российские власти этого так просто не позволят", — добавил Хун Сен. Камбоджа - одна из стран, признающих решения МУС. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html
https://ria.ru/20230319/putin-1858884768.html
россия
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807144859_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff4f82cdf330d24e8bac386945ce7d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, камбоджа, владимир путин, хун сен, международный уголовный суд, мария львова-белова
В мире, Россия, Камбоджа, Владимир Путин, Хун Сен, Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова
Премьер Камбоджи опасается ядерной войны из-за ордера МУС на Путина

Премьер Камбоджи Хун Сен: ордер МУС на "арест" Путина может спровоцировать ядерную войну

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен выразил обеспокоенность тем, что выдача ордера на "арест" президента России Владимира Путина Международным уголовным судом (МУС) может спровоцировать ядерную войну.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Медведев предупредил о последствиях решения МУС об "аресте" Путина
Вчера, 08:17
В голосовом сообщении в своем телеграм-канале Хун Сен заявил, что решение МУС может создать дополнительную напряженность вокруг ситуации на Украине, и высок риск того, что это приведет к ядерной конфронтации. "Этот ордер МУС на арест Путина усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине, особенно перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, во время которого он, как ожидается, выступит посредником в продвижении мира", — заявил премьер. Он отметил, что в настоящее время 123 страны признают решения МУС, в то время как некоторые крупные страны, такие как США, Россия, Индия и Китай, этого не делают. МУС не имеет права арестовывать подозреваемых без сотрудничества с правительствами соответствующих стран.
"Ордер МУС на арест Путина вызвал разногласия в мире, которому необходимо решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и болезни. Разве Путин согласится быть арестованным "по-хорошему"? Если МУС попытается арестовать его, российские власти этого так просто не позволят", — добавил Хун Сен.
Камбоджа - одна из стран, признающих решения МУС.
Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
Марко Бушман - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Глава Минюста Германии назвал условие для ареста Путина
19 марта, 08:20
 
В миреРоссияКамбоджаВладимир ПутинХун СенМеждународный уголовный судМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала