https://ria.ru/20230320/mironov-1859065115.html

Сергей Миронов: СРЗП будет настаивать на смертной казни за педофилию

Сергей Миронов: СРЗП будет настаивать на смертной казни за педофилию - РИА Новости, 20.03.2023

Сергей Миронов: СРЗП будет настаивать на смертной казни за педофилию

Интриги об усилении левопатриотического блока путем объединения "Справедливой России – За правду" и КПРФ активно ходят уже с лета 2022 года. До этого оба лидера РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:00

2023-03-20T13:00

2023-03-20T13:00

интервью

россия

сергей миронов

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Интриги об усилении левопатриотического блока путем объединения "Справедливой России – За правду" и КПРФ активно ходят уже с лета 2022 года. До этого оба лидера косвенно подтверждали обсуждение объединения. Тогда лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что коммунисты готовы принять к себе во фракцию все движения, готовые к объединению. В интервью РИА Новости лидер СРЗП Сергей Миронов официально подтвердил ведущиеся переговоры между двумя партиями. Политик рассказал, что переговоры между КПРФ и СРЗП по вопросу объединения ведутся постоянно, а само объединение, по его словам, неизбежно. Также лидер партии рассказал о грядущих изменениях в ее структуре и про инициативы по введению в стране смертной казни за педофилию и терроризм. Беседовала Марья Ерофеева.– Ранее вы говорили, что объединение на "левом" фланге, в том числе СРЗП и КПРФ возможно. На какой стадии сейчас этот вопрос? Проводили ли вы переговоры с КПРФ? С другими непарламентскими партиями?– Переговоры – очно или заочно, публично и не публично – ведутся постоянно. О конкретных результатах вы со временем обязательно услышите.Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов. У нас схожие социальные идеологические платформы, но мы остаемся приверженцами современной, прогрессивной социал-демократии, а они все еще оглядываются на век назад, но подчеркну, что в ходе голосования в Госдуме на 90% наши позиции совпадают, у нас немало близких по духу законодательных инициатив. Поэтому предпосылки для объединения есть.В целом нам ясно, что объединительные процессы на левопатриотическом фланге, которые запустила наша партия, должны продолжаться. Нам нужно собираться в единый кулак, который разрушил бы законодательную монополию "Единой России". Именно политическая монополия сегодня зачастую тормозит принятие необходимых социальных решений и отдаляет саму власть от народа. Достаточно посмотреть, как ЕР кроит под себя избирательное законодательство. И если это не остановить, не дать этой монополии левый противовес, мы окажемся во временах забронзовевшего КПСС. А даже сегодняшние коммунисты этого не хотят.– Вы неоднократно отмечали проблему сокращения выборов по партийным спискам в регионах. С чем это связано? Нужны ли в целом изменения в избирательном законодательстве?– Сокращение партсписков связано как раз с тем, что "Единая Россия" стремится установить свою безраздельную монополию. Свести все к выборам по одномандатным округам, которые менее конкурентны, в них нет борьбы идей, партийных программ и позиций, а главную роль играет административный ресурс и тугой кошелек.В некоторых городах с подачи ЕР выборы по партспискам вообще отменили. И в итоге единороссы получали 100% мандатов в гордумах. Это произошло в Твери, в Нижнем Тагиле. В итоге мы имеем однопартийные парламенты, которые нельзя назвать парламентами. Безальтернативные выборы, которые нельзя назвать выборами. Снижается роль партий и самих избирателей в выборных процессах.В том же роде не менее деструктивная тенденция по отмене прямых выборов мэров. Недавно отменили прямые выборы мэра Новосибирска. В итоге они сохранились лишь в пяти городах.Если мы не хотим, как я уже сказал, вернуться в эпоху одной правящей партии, необходимы изменения в избирательном законодательстве. Нужно на уровне федерального закона возвращать прямые выборы глав муниципалитетов. Устанавливать, что выборы депутатов всех уровней проводятся по смешанной системе: 50% мандатов распределяется по партийным спискам, 50% – по одномандатным округам.Мы также считаем, что нужно отказываться от досрочного и многодневного голосования, которые дают лишь больше времени для махинаций. Пандемии больше нет, так что не надо растягивать выборы – а они теперь могут длиться и по три, и по десять дней – не надо этого лукавства. Нужно переносить Единый день голосования на более поздний срок, хотя бы на октябрь. Потому что сейчас его дата только способствует низкой явке, которая выгодна все той же "Единой России".– Вы говорили, что в 2023 году в специальной военной операции наступит перелом, который затем приведет к победе РФ и глобальным изменениям в мире. Какие будут изменения, на ваш взгляд, и почему перелом наметится именно в этом году?– Мнение о том, что перелом наступит именно в этом году, у меня складывается из общего развития ситуации не только на полях СВО, но и на территории Украины, в странах ЕС и в США.С военной точки зрения мы видим медленное, но уверенное уничтожение военной машины киевского режима и продвижение наших войск. Вода камень точит. Очевидно, что битва на Донбассе останется за нами, а это – ключ к успеху всей специальной военной операции.На самом деле своих сил у неонацистов давно уже нет – остались только несчастные жители Украины, которых гонят на войну. Но этот ресурс не бесконечен. А остальные ресурсы почти закончились – на Западе уже выскребли все запасы старого советского оружия, поставляют свое, но этого явно не хватает. То есть хватает, чтобы затянуть конфликт, но не чтобы одержать какую-то ощутимую победу. А без этого западная помощь долго продолжаться не будет.Вы видите, как в США и в Европе все больше людей понимают, что одержать военную победу над Россией невозможно. Вслед за крушением марионеточного киевского режима начнутся неизбежные изменения в мире. Напомню, большинство стран не поддерживают колониальную политику Запада и навязанную им однополярную модель. Она довела мировую экономику до очередного кризиса, последствия которого прежде всего сказываются на странах ЕС. Во многих государствах Европы скоро сменятся и власть, и курс, который они проводят. Будет другая конфигурация того, что сейчас называют Евросоюзом. Не исключаю, что сменится власть и в США, где администрация Байдена показывает полную неспособность решать национальные и международные проблемы.– Не считаете ли вы нужным ввести режим КТО в приграничных регионах?– Именно с таким предложением я выступил еще летом прошлого года. В июле наша фракция "Справедливая Россия – За правду" направила в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством. Это в полной мере соответствовало бы тем угрозам, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ведь киевский режим давно перешел к тактике терактов на территории России, включая акты ядерного терроризма, к которым можно отнести целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС.Напомню, что при проведении КТО преследуется цель в том числе уничтожения главарей банд террористических организаций. Я уверен, что одна из задач, которую поставил президент, – денацификация Украины – без ликвидации преступного террористического режима Зеленского выполнена не будет.– Недавно вы встречались с женами и матерями участников СВО. Какие проблемы обсуждали? Какие дополнительные меры поддержки семей участников СВО и самих воинов предлагает ваша фракция?– Встреча с женами и матерями военнослужащих нашего подшефного полка получилась очень теплой, семейной. Нам удалось организовать телемост с бойцами, и они смогли передать привет своим родным. Разумеется, мы обсудили текущие вопросы по поддержке наших военнослужащих. С удовлетворением могу сказать, что проблемных вопросов становится все меньше – снабжение войск налаживается, а их боеспособность повышается.Что касается поддержки ветеранов, то еще до начала СВО мы выступали за расширение льгот и мер помощи для всех участников боевых действий и их семей. Отрадно, что нас слышит и поддерживает президент. По его поручениям были реализованы многие наши предложения. Например, мы предлагаем обеспечивать жильем всех нуждающихся ветеранов, предоставлять им досрочный выход на пенсию и повышенную индексацию выплат. Есть идеи и о бесплатном выделении земли, оплате расходов по ЖКХ. Будем вновь выносить эти вопросы на обсуждение Государственной думы.– В Питере недавно открылся молодежный клуб "Вагнеренок", вы были на первой встрече клуба. Планирует ли партия поддерживать его деятельность? Как вы в целом оцениваете работу с молодежью в стране?– С молодежным клубом "Вагнеренок" я познакомился совсем недавно, когда приезжал в "ЧВК Вагнер Центр", расположенный Санкт-Петербурге. Отличная идея! Он очень нужен для патриотического воспитания молодежи, и я полностью поддерживаю руководство ЧВК "Вагнер" в этом начинании."Справедливая Россия – За правду" активно занимается развитием молодежных проектов. При партии создана организация, которая так и называет "Молодежь Справедливой России". Как раз на днях организация отметила свое трехлетие. За несколько лет работы ее активисты показали отличный результат. Патриотическая работа, митинги, обучения, лекции, выборы, гуманитарная помощь, форумы, слеты – это лишь небольшой перечень направлений деятельности этой организации. Особо отмечу, что за эти годы мы провели более 10 всероссийских образовательных проектов. Сейчас участники проекта показывают прекрасные результаты, как организаторы мероприятий, управленцы, юные политики. Особенно хочется выразить благодарность ребятам из республик Башкортостан, Татарстан, Челябинской области и, конечно, ЛНР и ДНР.Если говорить в целом о ситуации в стране, то радует, что в последнее время государство стало уделять большое внимание работе с молодежью, причем еще до начала СВО. Мы предлагаем вносить изменения в школьную программу — вводить уроки начальной военной подготовки и уроки мужества и патриотизма. По поводу НВП нас уже поддержали в Минобороны и, отчасти, в Минпросвещении. Будем добиваться, чтобы это был не какой-то факультатив, а полноценный предмет. Жизнь показывает, что эти знания могут быть востребованы сегодняшними школьниками в будущем.– В послании президент призвал вернуться к традиционной системе высшего образования. Но, судя по заявлениям чиновников, кардинальных изменений в этой сфере не планируется, тот же ЕГЭ сохранят. Как, на ваш взгляд, нужно реформировать систему поступления и обучения в вузах?– К огромному сожалению, в российской "элите" все еще сильны либеральные настроения. "Свидетелей ЕГЭ" очень много, и они всеми силами отстаивают сохранение Болонской системы в российском образовании. Логика у них простая. За последние три десятка лет отечественное образование было поставлено на коммерческие рельсы и превратилось в услугу. Много людей зарабатывали на этом огромные деньги, и сегодня они очень хотят сохранить прежние финансовые потоки. Всеми силами эти господа тормозят перевод образования на бесплатную основу, хотя с точки зрения здравого смысла в стране нужно срочно вводить полностью бесплатное образование. Это необходимо для подготовки армии молодых специалистов, способных перезапустить отечественную промышленность и в короткие сроки реализовать программу импортозамещения.Приведу один пример. Буквально на днях руководство Торгово-промышленной палаты выступило с инициативой создать в России "фонд будущего образования". Наша партия выступает против этой инициативы. Появление такой структуры приведет к еще большему расслоению общества и росту социальной напряженности в стране.Напомню, в ТПП предложили создать некий фонд, который якобы будет собирать средства на оплату обучения детей. Копить деньги предлагается с момента рождения ребенка. В будущем эти средства предлагается направлять на обучение детей в зависимости от выбранного плана инвестирования в образование. Собственно, идея не новая – с аналогичной инициативой руководство ТПП уже выступало в сентябре 2020-го. К счастью, в ковидный год она не прошла. Мы думали, что тема "умерла", но нет. В ТПП снова подняли вопрос об "инвестировании" родителей в образование своих детей. Мы убеждены: ни о каких "инвестициях" в обучение детей не может быть и речи! Образование не должно быть услугой.Для меня очевидно, что накопление денег с рождения детей и дальнейшее "инвестирование" в их обучение – это удел богатых. А что делать тем, у кого нет таких возможностей? Что делать талантливой молодежи из необеспеченных семей? Похоже, что эксперты из ТПП предлагают им навсегда отказаться от обучения, что в корне неправильно и категорически недопустимо. Нынешняя система образования и так направлена на расслоение общества, а создание "фонда" только усугубит эту проблему.Мы считаем, что ЕГЭ и ОГЭ надо отменять по той же причине и возвращать классические выпускные экзамены в школах и вступительные в вузах. Бакалавриат и магистратуру тоже надо отменить. Вместо этого необходимо вернуться к советской модели образования: нужны специалитет и аспирантура, которые будут готовить специалистов абсолютно бесплатно.– Вы 40 лет собирали коллекцию минералов. В мае 2011 года, после ухода из Совета Федерации, вы подарил ее Государственному геологическому музею им. Вернадского. Продолжили ли вы сбор своей коллекции заново или занялись другим хобби?– Через 40 лет собирательства хобби не меняют. То, что я подарил свою коллекцию музею имени Вернадского, совсем не значит, что я тут же забыл о том, чем занимался столько лет. Это невозможно. Это все-таки большая часть моей жизни. И то, что минералы коллекции доступны теперь в государственном музее для всеобщего обозрения – это само по себе лучшая награда для любого настоящего коллекционера.Горжусь тем, что моя коллекция пополнила фонды замечательного, моего любимого музея. Двенадцать лет назад при передаче коллекции я оговорил возможность ее пополнения, если в моем распоряжении окажутся особо интересные образцы. Я пользуюсь этой возможностью. А это значит, что коллекция живет! И я по-прежнему чувствую себя коллекционером. Никаких новых хобби у меня не появилось.– Как вы проводите свое свободное время?– Его почти нет! Любимое занятие в свободную минутку – чтение. Стараюсь следить за новинками современной литературы, кинематографа, театра.Недавно удалось побывать на концерте певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Искренне восторгаюсь не только его репертуаром, но и патриотической гражданской позицией. Творчество таких артистов помогает нам сплотиться, осознать наше единство и силу. В сентябре я направлял президенту письмо с предложением присвоить Ярославу звание заслуженного артиста, он этого достоин! Надеюсь, что государство будет уделять внимание поддержке талантливых и патриотически настроенных деятелей культуры.– Где предпочитаете проводить свой отпуск? Что планируете на это лето?– Мой любимый вид отдыха – вновь прикоснуться к походному геологическому быту, снова ощутить себя, как в молодости, первооткрывателем земных недр. К счастью, в России есть много мест, куда можно отправиться в отпуск, взяв с собой геологический молоток. А если еще есть возможность хорошей рыбалки – это идеально!Например, несколько лет назад будучи в отпуске, я участвовал в экспедиции на Пасторский кратер. Это интереснейший объект в Сибири, в труднодоступном месте в Иркутской области. Удивительный, загадочный природный памятник. Многие пытаются объяснить его происхождение. Но удовлетворительного ответа пока не найдено. А это значит, что обязательно будут новые экспедиции.Планы на отпуск 2023 года, как и в прошлом году я не строил и строить не буду. Ситуация тревожная. Многие мои соратники ушли добровольцами на фронт, и я не считаю для себя возможным отдыхать, когда они терпят трудности и лишения военной жизни. Вот когда победим, тогда можно будут подумать и об отдыхе. А сейчас пока не до этого.– Полномочия председателя и сопредседателей вашей партии истекают в этом году. Как вы считаете, предстоящий съезд партии поддержит решение о продлении полномочий? Могут ли произойти изменения в составе высших органов СРЗП?– Что касается председателя и сопредседателей – решать будет съезд, у нас партия демократическая. Но я думаю, что, когда мы будем отчитываться, нам есть что сказать делегатам съезда, мы работаем очень активно, и я, и оба моих сопредседателя. Как вы знаете, Захар Прилепин сейчас находится на передовой, на фронте, Геннадий Семигин возглавляет очень важный комитет по национальной политике, я являюсь руководителем и фракции, и партии, работаю как законодатель, работаю по партийной линии, поэтому решать будет съезд, но надеюсь, что нас переизберут. А вот что касается коллегиальных органов – у нас есть правило такое негласное, у нас обязательно на каждом съезде такая серьезная ротация и членов президиума и членов центрального совета. У нас есть такие лифты социальные, партийные внутри партии, поэтому здесь изменения будут такие значимые. Я не могу сказать конкретно, кто из действующих членов президиума останется, кто будет введен, но думаю, что, как правило, где-то около половины членов президиума меняется и, если говорить о центральном совете, где-то, он более такой стабильный, процентов 10-15 всегда обновляется.– Будете ли вы дальше добиваться принятия своей инициативы о легализации ЧВК, что будете менять в законопроекте?– Прежде всего нужно сказать, что у нас вообще никак не регламентируется деятельность частных военных компаний. Вот по факту "Вагнер" есть, воюют очень успешно, достигают очень больших результатов, а законом никак не регламентировано. Мы сейчас принимаем многие законы о добровольцах, и члены частной военной компании "Вагнер" попадают под это понятие, но мы считаем, что необходим отдельный закон о частных военных компаниях. Я напомню, что мы разработали закон в 2018 году, пять лет тому назад, над законом мы работали полтора года, у нас была создана специальная группа юристов, мы изучили опыт всех стран мира, где есть законы о частных военных компаниях. По нашему закону, например, частные военные компании, которые могут создаваться в Российской Федерации, обязательно патронируются и курируются министерством обороны, для нас это совершенно понятная цель. И в этой связи нас не устраивает заключение правительства, которое ссылается на норму конституции, которая никакого отношения к частным военным компаниям не имеет. Мне так неловко говорить, но похоже такая отписка, и чиновники, которые писали это заключение, они как-то даже в суть не смотрели, лишь бы только отказать по абсолютно надуманным поводам. И в этой связи я абсолютно убежден, что такой закон не только необходим, он будет обязательно принят, потому что очень часто законодатели сначала создают нормы закона, правоотношения, а потом они появляются. А здесь уже ситуация – жизнь сама заставила. Есть частная военная компания, но, если она есть и действует, наверно все-таки нужно регламентировать нормой закона. Поэтому мы будем настаивать на принятии такого закона.– К 8 марта вы опубликовали авторскую статью, где затронули в том числе вопросы демографии. Эти проблемы обсуждали и на встрече с президентом. Какие именно меры нужны сегодня для улучшения демографической ситуации?– У нас сейчас, конечно, очень больная тема – тема демографии, нас уже очень мало в нашей большой и богатой стране. Вот, по моей оценке, нас должно быть минимум 300 миллионов человек, а не 156 как сейчас. И в этой связи, что мы предлагаем и на чем мы настаиваем: во-первых, нужно обратить внимание на то, что сейчас вступили в такую фазу, когда могут рождаться дети у поколения 90-х, которое было очень мизерным в связи с тем, что происходило в девяностые годы. На этом фоне нежелание иметь детей у многих вообще, они хотят пожить красиво, а дети как-нибудь потом. Более того, большинство семей имеют только одного ребенка, а мы считаем, что нормой должно стать три ребенка, потому что только третий ребенок дает прирост не только в отдельно взятой семье, а в государстве в целом. Наши предложения следующие: во-первых, мы считаем, что нужно практически сделать прогрессивный материнский капитал, и мы предлагаем так: за первого ребенка оставить ту же сумму – около 600 тысяч рублей, за второго ребенка давать чуть более миллиона рублей, а за третьего ребенка 1,4 миллиона рублей, в общей сумме за трех детей – три миллиона рублей. Мы считаем, это будет правильная норма. Наше предложение еще одно – родительская зарплата. Понятно, что не только на период декрета, как правило, женщина не работает, но многие женщины хотят по крайней мере побыть с ребенком, а многие даже и больше. В этой связи, это же очень важная работа – воспитание детей, и мы предлагаем платить хотя бы минимальный размер оплаты труда одному из родителей. Мы предлагаем, и я об этом говорил президенту, следующий год объявить годом многодетной семьи. Отдельное предложение у нас есть для небольшого количества семей в нашей стране, где более восьми детей, таких семей всего лишь на всего 5929, это менее шести тысяч. Мы предлагаем таким семьям каждый месяц платить два минимальных размера оплаты труда в благодарность за то, что у них действительно не только трое детей, а восемь и более детей. У нас целый комплекс предложений, связанных с демографической ситуацией. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что: все наши предложения, они касаются материальной стороны, это нужно делать обязательно, но еще необходимо государству очень серьезно работать над тем, что в головах и душах у нашей молодежи. Дело в том, что вот это желание вообще не иметь детей, так называемое чайлдфри, есть такая тенденция. Худо-бедно там одного ребенка рожают и все… Здесь со стороны государства, так сказать ментально повлиять, в том числе через создание фильмов, через книги, через какие-то мотивационные ролики, потому что дети – это счастье, и многодетная семья должна стать нормой.– Ранее вы предлагали установить смертную казнь за педофилию. Будете ли вы настаивать на этой идее? Стоит ли вводить смертную казнь для террористов?– Мы предлагали за убийство детей – те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка. У нас есть предложение, что террористов и их пособников, и убийц детей – действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу. При чем мы понимаем несовершенство нашей судебной системы, и у нас очень четкое предложение: во-первых, по таким делам, кстати, должен заметить, ничто не мешает нам это сделать, потому что прямого запрета нет, есть постановление Конституционного суда, но у нас мораторий. Откройте Уголовный кодекс, у нас статьи, в том числе по 105 статье за убийство, там смертная казнь предусмотрена, она просто не применяется. И в этой связи, по нашему предложению, за такие статьи: за пособничество террористам и самим террористам, и за убийство детей – смертная казнь и решается этот вопрос следующим образом: обязательно судом присяжных, суд первой инстанции принимает такое решение, и год приговор не приводится в исполнение, до тех пор, пока Верховный суд в составе трех судей вместе с новой коллегией присяжных заседателей не рассмотрит это дело. Вот если подтвердит Верховный суд в составе трех судей с коллегией присяжных заседателей, тогда приговор приводится в исполнение. Поэтому мы настаиваем на этом, и мы будем настаивать. Более того, мы же знаем социологию: около 70% граждан нашей страны поддержат возвращение смертной казни, особенно вот по таким преступлениям, которые связанны со смертью детей.

https://ria.ru/20230202/sezd-1849328796.html

https://ria.ru/20230125/srzp-1847220695.html

https://sn.ria.ru/20230320/ege-1859035227.html

https://ria.ru/20230310/kursy-1857023172.html

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html

https://ria.ru/20221226/lgbt-1841535522.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, сергей миронов