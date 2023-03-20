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Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов - РИА Новости, 20.03.2023
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06:09 20.03.2023 (обновлено: 06:14 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mironov-1859020763.html
Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов
Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов - РИА Новости, 20.03.2023
Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов
Объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет, но не при нынешнем руководстве коммунистов, переговоры об этом ведутся постоянно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:09
2023-03-20T06:14
политика
сергей миронов
кпрф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет, но не при нынешнем руководстве коммунистов, переговоры об этом ведутся постоянно, заявил в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.По словам Миронова, у партий - схожие идеологические платформы.Миронов уточнил, что политическая монополия "тормозит" принятие необходимых социальных решений."И если это не остановить, не дать этой монополии левый противовес, мы окажемся во временах забронзовевшего КПСС. А даже сегодняшние коммунисты этого не хотят", - резюмировал политик.
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политика, сергей миронов, кпрф, справедливая россия
Политика, Сергей Миронов, КПРФ, Справедливая Россия
Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов

Миронов: объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет, но не при нынешнем руководстве коммунистов, переговоры об этом ведутся постоянно, заявил в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.
«
"Переговоры - очно или заочно, публично и не публично - ведутся постоянно. О конкретных результатах вы со временем обязательно услышите. Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов", - сказал Миронов.
По словам Миронова, у партий - схожие идеологические платформы.
«
"У нас немало близких по духу законодательных инициатив. Поэтому предпосылки для объединения есть", - отметил Миронов.
Миронов уточнил, что политическая монополия "тормозит" принятие необходимых социальных решений.
"И если это не остановить, не дать этой монополии левый противовес, мы окажемся во временах забронзовевшего КПСС. А даже сегодняшние коммунисты этого не хотят", - резюмировал политик.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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ПолитикаСергей МироновКПРФСправедливая Россия
 
 
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