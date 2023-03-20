https://ria.ru/20230320/mironov-1859020763.html

Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов

Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов - РИА Новости, 20.03.2023

Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов

Объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет, но не при нынешнем руководстве коммунистов, переговоры об этом ведутся постоянно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:09

2023-03-20T06:09

2023-03-20T06:14

политика

сергей миронов

кпрф

справедливая россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет, но не при нынешнем руководстве коммунистов, переговоры об этом ведутся постоянно, заявил в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.По словам Миронова, у партий - схожие идеологические платформы.Миронов уточнил, что политическая монополия "тормозит" принятие необходимых социальных решений."И если это не остановить, не дать этой монополии левый противовес, мы окажемся во временах забронзовевшего КПСС. А даже сегодняшние коммунисты этого не хотят", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20230315/zyuganov-1858062128.html

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2023

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политика, сергей миронов, кпрф, справедливая россия