Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно, заявил Миронов
Миронов: объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет, но не при нынешнем руководстве коммунистов, переговоры об этом ведутся постоянно, заявил в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.
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"Переговоры - очно или заочно, публично и не публично - ведутся постоянно. О конкретных результатах вы со временем обязательно услышите. Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов", - сказал Миронов.
По словам Миронова, у партий - схожие идеологические платформы.
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"У нас немало близких по духу законодательных инициатив. Поэтому предпосылки для объединения есть", - отметил Миронов.
Миронов уточнил, что политическая монополия "тормозит" принятие необходимых социальных решений.
"И если это не остановить, не дать этой монополии левый противовес, мы окажемся во временах забронзовевшего КПСС. А даже сегодняшние коммунисты этого не хотят", - резюмировал политик.