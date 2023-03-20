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Си Цзиньпин остановился в отеле рядом с традиционным китайским парком - РИА Новости, 20.03.2023
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15:00 20.03.2023 (обновлено: 15:02 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859154662.html
Си Цзиньпин остановился в отеле рядом с традиционным китайским парком
Си Цзиньпин остановился в отеле рядом с традиционным китайским парком - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин остановился в отеле рядом с традиционным китайским парком
Председатель КНР Си Цзиньпин остановился в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:00
2023-03-20T15:02
общество
москва
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин остановился в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передает корреспондент РИА Новости. Си Цзиньпин 20-22 марта посещает РФ с государственным визитом. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, церемония официальной встречи Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина начнется 21 марта в 15.00. Перед входом в отель Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек, которые держали в руках флаги России и Китая, а также алый транспарант с надписью на китайском языке "Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию". Вокруг отеля повышены меры безопасности. Китайский деловой центр "Парк Хуамин" открылся в столице осенью прошлого года, на его территории есть бизнес-центр, первая в Москве пятизвездочная гостиница китайской сети Soluxe, а также воссозданный в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца. Парк занимает площадь 5,2 гектара и является крупнейшим ландшафтным парком в китайском стиле за пределами Китая, где представлены растения из разных провинций Китая. Номера в отеле созданы в "современном прочтении" идей фэн-шуй, во всех есть доступ к китайским телеканалам. Согласно данным ряда СМИ, изначально предполагалось, что управление отелем будет поручено InterContinental Group, но после ее ухода из России в прошлом году, на российский рынок с первым отелем премиум-класса вышла китайская сеть Soluxe Hotel. В ходе визита в Москву в 2017 году Си Цзиньпин останавливался в гостинице Radisson Collection в одной из сталинских высоток на Кутузовском проспекте, которая исторически носила название "Украина".
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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общество, москва, китай, си цзиньпин, владимир путин
Общество, Москва, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин остановился в отеле рядом с традиционным китайским парком

Си Цзиньпин остановился в Москве в отеле рядом с традиционным китайским парком

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПолицейские машины у гостиницы Soluxe Hotel Moscow в Москве.
Полицейские машины у гостиницы Soluxe Hotel Moscow в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Полицейские машины у гостиницы Soluxe Hotel Moscow в Москве.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин остановился в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передает корреспондент РИА Новости.
Си Цзиньпин 20-22 марта посещает РФ с государственным визитом. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, церемония официальной встречи Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина начнется 21 марта в 15.00.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
Вчера, 00:00
Перед входом в отель Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек, которые держали в руках флаги России и Китая, а также алый транспарант с надписью на китайском языке "Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию". Вокруг отеля повышены меры безопасности.
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" открылся в столице осенью прошлого года, на его территории есть бизнес-центр, первая в Москве пятизвездочная гостиница китайской сети Soluxe, а также воссозданный в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца. Парк занимает площадь 5,2 гектара и является крупнейшим ландшафтным парком в китайском стиле за пределами Китая, где представлены растения из разных провинций Китая. Номера в отеле созданы в "современном прочтении" идей фэн-шуй, во всех есть доступ к китайским телеканалам. Согласно данным ряда СМИ, изначально предполагалось, что управление отелем будет поручено InterContinental Group, но после ее ухода из России в прошлом году, на российский рынок с первым отелем премиум-класса вышла китайская сеть Soluxe Hotel.
В ходе визита в Москву в 2017 году Си Цзиньпин останавливался в гостинице Radisson Collection в одной из сталинских высоток на Кутузовском проспекте, которая исторически носила название "Украина".
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Военнослужащие роты почетного караула на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 8

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 8
 
ОбществоМоскваКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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