Си Цзиньпин остановился в отеле рядом с традиционным китайским парком

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин остановился в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передает корреспондент РИА Новости. Си Цзиньпин 20-22 марта посещает РФ с государственным визитом. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, церемония официальной встречи Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина начнется 21 марта в 15.00. Перед входом в отель Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек, которые держали в руках флаги России и Китая, а также алый транспарант с надписью на китайском языке "Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию". Вокруг отеля повышены меры безопасности. Китайский деловой центр "Парк Хуамин" открылся в столице осенью прошлого года, на его территории есть бизнес-центр, первая в Москве пятизвездочная гостиница китайской сети Soluxe, а также воссозданный в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца. Парк занимает площадь 5,2 гектара и является крупнейшим ландшафтным парком в китайском стиле за пределами Китая, где представлены растения из разных провинций Китая. Номера в отеле созданы в "современном прочтении" идей фэн-шуй, во всех есть доступ к китайским телеканалам. Согласно данным ряда СМИ, изначально предполагалось, что управление отелем будет поручено InterContinental Group, но после ее ухода из России в прошлом году, на российский рынок с первым отелем премиум-класса вышла китайская сеть Soluxe Hotel. В ходе визита в Москву в 2017 году Си Цзиньпин останавливался в гостинице Radisson Collection в одной из сталинских высоток на Кутузовском проспекте, которая исторически носила название "Украина".
Полицейские машины у гостиницы Soluxe Hotel Moscow в Москве.
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин остановился в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передает корреспондент РИА Новости.
Си Цзиньпин 20-22 марта посещает РФ с государственным визитом. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, церемония официальной встречи Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина начнется 21 марта в 15.00.
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
Вчера, 00:00
Перед входом в отель Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек, которые держали в руках флаги России и Китая, а также алый транспарант с надписью на китайском языке "Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию". Вокруг отеля повышены меры безопасности.
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" открылся в столице осенью прошлого года, на его территории есть бизнес-центр, первая в Москве пятизвездочная гостиница китайской сети Soluxe, а также воссозданный в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца. Парк занимает площадь 5,2 гектара и является крупнейшим ландшафтным парком в китайском стиле за пределами Китая, где представлены растения из разных провинций Китая. Номера в отеле созданы в "современном прочтении" идей фэн-шуй, во всех есть доступ к китайским телеканалам. Согласно данным ряда СМИ, изначально предполагалось, что управление отелем будет поручено InterContinental Group, но после ее ухода из России в прошлом году, на российский рынок с первым отелем премиум-класса вышла китайская сеть Soluxe Hotel.
В ходе визита в Москву в 2017 году Си Цзиньпин останавливался в гостинице Radisson Collection в одной из сталинских высоток на Кутузовском проспекте, которая исторически носила название "Украина".
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
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