https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"

Военная операция США против Ирака "Иракская свобода" - РИА Новости, 20.03.2023

Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"

"Иракская свобода" – наземно-воздушная операция сил антииракской коалиции (США, Великобритания и ряд других стран), цель которой состояла в сокрушении... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T02:24

2023-03-20T02:24

2023-03-20T03:14

справки

ирак

сша

багдад (город)

джордж буш (младший)

саддам хусейн

барак обама

оон

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"Иракская свобода" – наземно-воздушная операция сил антииракской коалиции (США, Великобритания и ряд других стран), цель которой состояла в сокрушении политического режима Саддама Хусейна и захвате ключевых объектов (крупные города, районы нефтедобычи) на территории Ирака. Официальный Вашингтон первоначально называл военную операцию в Ираке "Шок и трепет". Затем операция получила название "Иракская свобода" (Iraqi Freedom, OIF). Официальный Багдад назвал войну "Харб аль-Хавасим" – "решающей войной". После терактов 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш-младший неоднократно заявлял, что официальная политика правительства Вашингтона направлена на смену режима в Ираке и что Белый дом намерен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для реализации этой цели. При этом американский лидер обвинял Саддама Хусейна в непрекращающихся репрессиях против шиитов и курдов, Багдад обвиняли в поддержке и организации террористических групп в Израиле и других странах Ближнего Востока. Из Белого дома также звучало обвинение, что Ирак скрывает от инспекторов ООН оружие массового поражения.29 января 2002 года президент США Джордж Буш-младший выступил с ежегодным посланием "О положении в стране", в котором использовал термин "ось зла" в адрес трех стран, стремящихся к получению ядерного оружия, – Ирана, Ирака и КНДР. Он заявил, что за безразличие к ним придется заплатить "катастрофически высокую" цену. В феврале государственный секретарь США Колин Пауэлл впервые заявил о возможной "смене режима" в Ираке, чтобы "обеспечить свободное развитие иракского народа".12 сентября Джордж Буш, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил о "серьезной опасности" со стороны Саддама Хусейна. По словам Буша, если Багдад откажется выполнять требования ООН по разоружению, военная акция станет неизбежной.17 октября сенат США санкционировал крупнейшее за последние 20 лет увеличение военных ассигнований – на 37,5 миллиарда долларов, до 355,1 миллиарда. Перед этим Буш поставил подпись под резолюцией конгресса, разрешающей использование силы против Хусейна. Приказ на создание объединенной группировки войск был отдан министром обороны через Комитет начальников штабов ВС США 24 декабря 2002 года, но переброска сил и средств в Персидский залив к тому времени уже шла полным ходом. К началу военных действий развертывание группировок ВМС и ВВС было полностью завершено.28 января 2003 года в обращении к нации Буш обещал предоставить доказательства того, что Багдад прячет оружие массового поражения. Кроме того, американский президент предложил возглавить антииракскую коалицию в случае военного конфликта.5 февраля 2003 года государственный секретарь США Колин Пауэлл выступил в Организации Объединенных Наций, заявив о том, что Соединенные Штаты располагают многочисленными доказательствами производства Ираком оружия массового поражения. Для наглядности госсекретарь США продемонстрировал ампулу с "бациллами сибирской язвы". Предъявленные американской стороной "доказательства" не впечатлили Совбез ООН, и он не дал Штатам санкции на применение силы. 17 марта 2003 года, президент Джордж Буш выдвинул ультиматум, в котором Саддаму Хусейну и его сыновьям Удэю и Кусею предлагалось в 48 часов добровольно покинуть пределы Ирака и указывалось, что при невыполнении этого условия США и коалиция начнут военные действия. Ультиматум истек 20 марта в 4 часа утра по московскому времени. 19 марта президент США Джордж Буш выступил с обращением по телевидению и объявил о начале военной операции против Ирака. США заявили, что решение о применении военной силы против Ирака поддерживают более 35 государств мира.В этот же день возглавляемые США коалиционные войска вошли в демилитаризованную зону на границе между Кувейтом и Ираком. Командовал экспедиционными силами генерал Томми Фрэнкс.В ночь на 20 марта 2003 года без одобрения СБ ООН, вопреки мнению мирового сообщества операция "Иракская свобода" началась с массированных, выборочных, наземных бомбово-ракетных ударов по объектам государственной и военной инфраструктуры Ирака. Армада ВМС дислоцировалась в Персидском и Оманском заливах. Всего она включала 81 боевой корабль, в том числе три авианосца ВМС США и один – ВМС Великобритании, девять надводных кораблей и восемь атомных подводных лодок; в северной части Красного моря было сосредоточено 13 вымпелов; в восточной части Средиземного моря – семь боевых кораблей, в том числе два авианосца и четыре носителя крылатых ракет морского базирования (КРМБ). Всего в регионе было сосредоточено шесть авианосцев, имеющих на борту 278 ударных самолетов и 36 носителей КРМБ с боезапасом до 1100 ракет. При этом около 900 ракет находилось непосредственно на кораблях и до 200 – на транспортах обеспечения.В состав развернутой группировки ВВС входило более 700 боевых самолетов, из них около 550 – ударных бортов тактической авиации ВВС США, Великобритании и Австралии, размещенных на авиабазах Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, Турции, а также 43 стратегических бомбардировщика ВВС США, базировавшихся в Великобритании, США и Омане.Общий авиационный состав сил и средств ВВС и ВМС коалиционной группировки составлял около 875 ударных самолетов и более 1000 крылатых ракет морского и воздушного базирования.Сухопутная группировка сил вторжения насчитывала до 280 тысяч человек, до 500 танков, более 1200 боевых бронированных машин, около 900 орудий, РСЗО и минометов, свыше 900 вертолетов и до 200 зенитных ракетных комплексов.Им противостояла иракская армия численностью 389 тысяч военнослужащих, 40-60 тысяч полувоенных и полицейских формирований и 650 тысяч резервистов. На вооружении в иракской армии числились около 2,5 тысячи танков (большинство – устаревшие Т-55 и Т-62), около 1,5 тысячи боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 и около двух тысяч артиллерийских орудий калибром свыше 100 мм. В иракской армии имелось примерно 300 боевых самолетов (в основном Mirage F-1EQ, МиГ-29, МиГ-25, МиГ-23 и МиГ-21), 100 боевых и около 300 транспортных вертолетов.Сухопутные силы коалиции при поддержке авиации быстро продвигались вперед в двух сходящихся к столице Ирака направлениях. Союзники пользовались полным господством в воздухе и преимуществом в качестве вооружения и организации действий своих сил. К 5 апреля американцы уже были в Багдаде, а англичане завершали захват Басры. 8 апреля (спустя 18 дней после начала операции) организованное сопротивление иракских войск прекратилось и приняло очаговый характер.Багдад пал 9 апреля, спустя два дня войска вторжения захватили Киркук и Мосул, 14 апреля американцы завершили штурм Тикрита, 1 мая 2003 года президент Джордж Буш, находясь на авианосце "Авраам Линкольн", объявил о завершении военных действий и начале военной оккупации Ирака.После интервенции Вооруженных сил США Саддам Хусейн 249 дней скрывался от преследователей в подвале одного из домов вблизи его родного города Тикрита (около 200 км от Багдада). В результате спецоперации диктатора нашли американские военнослужащие. 14 декабря 2003 года его доставили в столицу Ирака, 1 июля 2004 года передали в руки правосудия. 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов в местечке Эд-Дуджейль в 1982 году и приговорил его к смертной казни через повешение. В 06.00 по местному времени вердикт был приведен в исполнение, а кадры казни облетели весь мир, вызвав негодование в России и в европейских государствах. Уничтожение вооруженных сил Ирака и свержение Саддама Хусейна стали лишь началом длительного конфликта – почти сразу в стране началась партизанская война. Наибольшие потери силам коалиции наносили самодельные взрывные устройства. Их размещали у обочины дороги и приводили в действие во время прохождения американского конвоя или патруля. В 2006 году в Ираке началась полномасштабная гражданская война.Количество американских военнослужащих, постоянно находившихся на территории Ирака в годы войны, колебалось в пределах 100-150 тысяч. Их численность достигла пика в 2007 году во время резкого наращивания сил для борьбы с повстанцами.Во время президентской гонки 2008 года вывод войск из Ирака стал главным обещанием Барака Обамы. С начала президентского срока Барака Обамы зимой 2009 года из страны было выведено 90 тысяч военнослужащих, после 31 августа 2010 года численность американского контингента составляла менее 50 тысяч военнослужащих. 31 августа 2010 года президент США Обама выступил с обращением к нации, в котором сообщил о прекращении активной стадии военной операции в Ираке.15 декабря 2011 года вблизи Багдада прошла торжественная церемония, посвященная уходу американских военных из Ирака и формальному завершению войны в этой стране. В ходе церемонии министр обороны США Леон Панетта спустил флаг американского контингента в Ираке, что символически ознаменовало окончание миссии.18 декабря 2011 года последняя колонна войск США покинула Ирак.В операции "Иракская свобода" участвовали в разное время до 49 стран, наибольшие контингенты были у Великобритании (до 45 тысяч человек), Италии (до 3,2 тысячи человек), Польши (до 2,5 тысячи человек), Грузии (до 2 тысяч) и Австралии (до 2 тысяч).Максимальная численность воинского контингента США в Ираке достигала 170 тысяч человек. По данным Минобороны США, за время войны в Ираке погиб 4431 военнослужащий, около 32 тысяч военнослужащих были ранены. Официальные потери Великобритании – 179 военнослужащих, 136 из них погибли в ходе боевых столкновений. Согласно некоторым данным остальные страны коалиции потеряли убитыми 139 человек.Данные о жертвах среди иракцев разнятся. Американские СМИ называют разные цифры общих потерь Ирака в войне: от 100 до 300 тысяч человек, включая гражданское население. Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали до 223 тысяч иракцев. По оценкам международных экспертов, война в Ираке унесла от 1 до 1,4 миллиона жизней его граждан.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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багдад (город)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ирак, сша, багдад (город), джордж буш (младший), саддам хусейн, барак обама, оон