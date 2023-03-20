Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве ознакомились с планом по урегулированию на Украине, который предложил Пекин, сообщил Владимир Путин в начале неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.Китайский лидер сегодня прибыл в Россию с государственным визитом.Он поздравил своего гостя с переизбранием на высший пост в третий раз, это говорит о том, что народ Китая по достоинству оценил работу Си Цзиньпина за предыдущее десятилетие.Глава государства добавил, что перед Москвой и Пекином стоит еще много совместных задач и целей.В свою очередь, Си Цзиньпин обратился к Путину как к своему другу.Россия добилась успехов и процветания благодаря сильному руководству своего президента, подчеркнул китайский лидер. Он выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина в его начинаниях."Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", — сказал председатель КНР.После вступительных слов начались переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет, затем их общение продолжится за ужином.Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Большом Кремлевском дворце завтра в 15:00.Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания, она продлится с 20 по 22 марта.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве ознакомились с планом по урегулированию на Украине, который предложил Пекин, сообщил Владимир Путин в начале неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Китайский лидер сегодня прибыл в Россию с государственным визитом.
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"Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. <...> Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", — сказал президент России.
Он поздравил своего гостя с переизбранием на высший пост в третий раз, это говорит о том, что народ Китая по достоинству оценил работу Си Цзиньпина за предыдущее десятилетие.
«
"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — отметил Путин.
Глава государства добавил, что перед Москвой и Пекином стоит еще много совместных задач и целей.
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
Вчера, 08:00
В свою очередь, Си Цзиньпин обратился к Путину как к своему другу.
«
"Уважаемый президент Путин, я всегда называю вас моим дорогим другом. <...> Мне очень приятно по вашему приглашению еще раз посетить Россию с государственным визитом, тем более, сразу после моего очередного переизбрания председателем КНР", — сказал он.
Россия добилась успехов и процветания благодаря сильному руководству своего президента, подчеркнул китайский лидер. Он выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина в его начинаниях.
"Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", — сказал председатель КНР.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
После вступительных слов начались переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет, затем их общение продолжится за ужином.
Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Большом Кремлевском дворце завтра в 15:00.
Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания, она продлится с 20 по 22 марта.
Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
Первый раз в третий раз: Си Цзиньпин едет в Россию
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