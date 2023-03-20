https://ria.ru/20230320/informal-1859225551.html

Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине

Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023

Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине

В Москве ознакомились с планом по урегулированию на Украине, который предложил Пекин, сообщил Владимир Путин в начале неформальной встречи с председателем КНР... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:00

2023-03-20T17:00

2023-03-20T18:00

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве ознакомились с планом по урегулированию на Украине, который предложил Пекин, сообщил Владимир Путин в начале неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.Китайский лидер сегодня прибыл в Россию с государственным визитом.Он поздравил своего гостя с переизбранием на высший пост в третий раз, это говорит о том, что народ Китая по достоинству оценил работу Си Цзиньпина за предыдущее десятилетие.Глава государства добавил, что перед Москвой и Пекином стоит еще много совместных задач и целей.В свою очередь, Си Цзиньпин обратился к Путину как к своему другу.Россия добилась успехов и процветания благодаря сильному руководству своего президента, подчеркнул китайский лидер. Он выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина в его начинаниях."Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", — сказал председатель КНР.После вступительных слов начались переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет, затем их общение продолжится за ужином.Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Большом Кремлевском дворце завтра в 15:00.Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания, она продлится с 20 по 22 марта.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230320/si-1859014262.html

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин