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Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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17:00 20.03.2023 (обновлено: 18:00 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/informal-1859225551.html
Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине
Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023
Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине
В Москве ознакомились с планом по урегулированию на Украине, который предложил Пекин, сообщил Владимир Путин в начале неформальной встречи с председателем КНР... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:00
2023-03-20T18:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве ознакомились с планом по урегулированию на Украине, который предложил Пекин, сообщил Владимир Путин в начале неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.Китайский лидер сегодня прибыл в Россию с государственным визитом.Он поздравил своего гостя с переизбранием на высший пост в третий раз, это говорит о том, что народ Китая по достоинству оценил работу Си Цзиньпина за предыдущее десятилетие.Глава государства добавил, что перед Москвой и Пекином стоит еще много совместных задач и целей.В свою очередь, Си Цзиньпин обратился к Путину как к своему другу.Россия добилась успехов и процветания благодаря сильному руководству своего президента, подчеркнул китайский лидер. Он выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина в его начинаниях."Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", — сказал председатель КНР.После вступительных слов начались переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет, затем их общение продолжится за ужином.Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Большом Кремлевском дворце завтра в 15:00.Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания, она продлится с 20 по 22 марта.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин заявил о готовности обсудить с Си Цзиньпином план Китая по Украине

Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил о готовности обсудить план Пекина по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве ознакомились с планом по урегулированию на Украине, который предложил Пекин, сообщил Владимир Путин в начале неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Китайский лидер сегодня прибыл в Россию с государственным визитом.
«

"Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. <...> Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", — сказал президент России.

Он поздравил своего гостя с переизбранием на высший пост в третий раз, это говорит о том, что народ Китая по достоинству оценил работу Си Цзиньпина за предыдущее десятилетие.
«

"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что перед Москвой и Пекином стоит еще много совместных задач и целей.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
Вчера, 08:00
В свою очередь, Си Цзиньпин обратился к Путину как к своему другу.
«

"Уважаемый президент Путин, я всегда называю вас моим дорогим другом. <...> Мне очень приятно по вашему приглашению еще раз посетить Россию с государственным визитом, тем более, сразу после моего очередного переизбрания председателем КНР", — сказал он.

Россия добилась успехов и процветания благодаря сильному руководству своего президента, подчеркнул китайский лидер. Он выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина в его начинаниях.
"Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", — сказал председатель КНР.
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Военнослужащие роты почетного караула на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 8

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8
После вступительных слов начались переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет, затем их общение продолжится за ужином.
Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Большом Кремлевском дворце завтра в 15:00.
Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания, она продлится с 20 по 22 марта.
Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Первый раз в третий раз: Си Цзиньпин едет в Россию
Вчера, 03:18
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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