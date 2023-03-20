https://ria.ru/20230320/druzhba-1859008526.html
Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем
Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем - РИА Новости, 20.03.2023
Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем
Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель КНР РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:23
2023-03-20T01:23
2023-03-20T02:39
в мире
россия
китай
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150858/22/1508582225_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_ac6f91821a7459ad5ef174d4670784a2.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между крупными державами", - написал Си Цзиньпин. По его словам, "Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/doverie-1859007797.html
https://ria.ru/20230320/vzaimopomosch-1859006976.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150858/22/1508582225_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_842ffb6f234561da26990203cfa71b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем
Си Цзиньпин: Китай и Россия постоянно укрепляют доверие, следуют концепции вечной дружбы