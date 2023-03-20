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Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем - РИА Новости, 20.03.2023
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01:23 20.03.2023 (обновлено: 02:39 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/druzhba-1859008526.html
Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем
Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем - РИА Новости, 20.03.2023
Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем
Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель КНР РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:23
2023-03-20T02:39
в мире
россия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между крупными державами", - написал Си Цзиньпин. По его словам, "Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/doverie-1859007797.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем

Си Цзиньпин: Китай и Россия постоянно укрепляют доверие, следуют концепции вечной дружбы

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между крупными державами", - написал Си Цзиньпин.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
России и Китаю важно укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин
01:18
По его словам, "Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества".
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая
01:14
 
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