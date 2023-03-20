https://ria.ru/20230320/druzhba-1859008526.html

Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем

Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем - РИА Новости, 20.03.2023

Председатель КНР заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем

Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель КНР РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:23

2023-03-20T01:23

2023-03-20T02:39

в мире

россия

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между крупными державами", - написал Си Цзиньпин. По его словам, "Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/doverie-1859007797.html

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в мире, россия, китай, си цзиньпин