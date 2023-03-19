https://ria.ru/20230319/vizit-1858962849.html

Саудовский король пригласил с визитом президента Ирана

Саудовский король пригласил с визитом президента Ирана - РИА Новости, 19.03.2023

Саудовский король пригласил с визитом президента Ирана

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил послание президенту Ирана Ибрахиму Раиси, пригласив его с официальным визитом в Эр-Рияд,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T18:35

2023-03-19T18:35

2023-03-19T18:35

в мире

иран

саудовская аравия

ибрахим раиси

си цзиньпин

салман бен абдель азиз аль сауд

эр-рияд (город)

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ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил послание президенту Ирана Ибрахиму Раиси, пригласив его с официальным визитом в Эр-Рияд, сообщил в воскресенье помощник по политическим вопросам в администрации президента Ирана Мохаммад Джамшиди в своем Twitter-аккаунте. "Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз в своем послании президенту Ирана Ибрахиму Раиси приветствовал соглашение двух братских стран о восстановлении отношений и пригласил президента Ирана с официальным визитом в Эр-Рияд. Король призвал к укреплению экономического и регионального сотрудничества между двумя странами", - отметил Джамшиди. Он добавил, что "президент Ирана, в свою очередь, приветствовал приглашение короля Салмана и подтвердил готовность Ирана укреплять сотрудничество". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян объявил ранее в воскресенье, что вскоре встретится со своим саудовским коллегой после того, как две страны договорились возобновить отношения после шестилетнего перерыва. В начале марта Саудовская Аравия, Иран и Китай опубликовали совместное заявление, в котором объявили, что Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений при посредничестве председателя КНР Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20230315/neft-1857912712.html

иран

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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в мире, иран, саудовская аравия, ибрахим раиси, си цзиньпин, салман бен абдель азиз аль сауд, эр-рияд (город)