https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858918602.html

В Африке прекрасно понимают цели спецоперации, заявили в Госдуме

В Африке прекрасно понимают цели спецоперации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.03.2023

В Африке прекрасно понимают цели спецоперации, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы РФ Николай Новичков отметил, что страны Африки прекрасно понимают цели спецоперации России, которая проводится за то, чтобы страны проводили... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:22

2023-03-19T13:22

2023-03-19T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

африка

николай новичков

госдума рф

украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Николай Новичков отметил, что страны Африки прекрасно понимают цели спецоперации России, которая проводится за то, чтобы страны проводили независимую политику. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки. "Они очень прекрасно понимают что происходит сейчас в мире. Они очень прекрасно понимают цели специальной военной операции, что идёт война не за территорию, не за влияние в мире, а идёт война за то, чтобы страны, которые хотят проводить независимую политику, проводили эту политику", - сказал он журналистам. По словам парламентария, страны Африки не получили ещё настоящего суверенитета и они во многом зависят от западного влияния, от которого они хотят избавиться. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

россия

африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, африка, николай новичков , госдума рф, украина