Депутат Госдумы прокомментировал решение МУС об "аресте" Путина
Депутат Калашников: МУС принял решение об "аресте" Путина для воздействия на лидеров стран
© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Путина было принято, чтобы воздействовать на главы стран, это связано и с приездом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, сообщил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
"Не зря даже решение международного уголовного суда по Гааге они вынесли вчера, специально в отношении детского омбудсмена у нас и президента Путина. Я считаю, чтобы в том числе воздействовать на определенные умы политические и глав государств. Это связано сегодня с приездом Си Цзиньпина", - сказал Калашников журналистам в ходе международной парламентской конференции "Россия - Африка". Пресс-служба Кремля объявила, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что в рамках данного визита лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.
Калашников выразил уверенность в том, что отношения со странами Африки у РФ будут только налаживаться и дальше.
"С Африкой у нас все наладится, у меня в этом нет никаких сомнений... В политическом плане мы им никогда не диктовали, что им делать", - добавил депутат.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.