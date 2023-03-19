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Депутат Госдумы прокомментировал решение МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 19.03.2023
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18:09 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/arest-1858957513.html
Депутат Госдумы прокомментировал решение МУС об "аресте" Путина
Депутат Госдумы прокомментировал решение МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 19.03.2023
Депутат Госдумы прокомментировал решение МУС об "аресте" Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Путина было принято, чтобы воздействовать на главы стран, это связано и с приездом... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T18:09
2023-03-19T18:09
россия
африка
китай
владимир путин
си цзиньпин
леонид калашников
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Путина было принято, чтобы воздействовать на главы стран, это связано и с приездом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, сообщил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой". "Не зря даже решение международного уголовного суда по Гааге они вынесли вчера, специально в отношении детского омбудсмена у нас и президента Путина. Я считаю, чтобы в том числе воздействовать на определенные умы политические и глав государств. Это связано сегодня с приездом Си Цзиньпина", - сказал Калашников журналистам в ходе международной парламентской конференции "Россия - Африка". Пресс-служба Кремля объявила, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что в рамках данного визита лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Калашников выразил уверенность в том, что отношения со странами Африки у РФ будут только налаживаться и дальше. "С Африкой у нас все наладится, у меня в этом нет никаких сомнений... В политическом плане мы им никогда не диктовали, что им делать", - добавил депутат. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
https://ria.ru/20230319/vuchich-1858932725.html
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россия, африка, китай, владимир путин, си цзиньпин, леонид калашников, совет федерации рф, госдума рф, международный уголовный суд, в мире
Россия, Африка, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Леонид Калашников, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Международный уголовный суд, В мире
Депутат Госдумы прокомментировал решение МУС об "аресте" Путина

Депутат Калашников: МУС принял решение об "аресте" Путина для воздействия на лидеров стран

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Путина было принято, чтобы воздействовать на главы стран, это связано и с приездом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, сообщил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Вучич оценил последствия решения МУС об "ордере на арест Путина"
Вчера, 14:55
"Не зря даже решение международного уголовного суда по Гааге они вынесли вчера, специально в отношении детского омбудсмена у нас и президента Путина. Я считаю, чтобы в том числе воздействовать на определенные умы политические и глав государств. Это связано сегодня с приездом Си Цзиньпина", - сказал Калашников журналистам в ходе международной парламентской конференции "Россия - Африка". Пресс-служба Кремля объявила, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что в рамках данного визита лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.
Калашников выразил уверенность в том, что отношения со странами Африки у РФ будут только налаживаться и дальше.
"С Африкой у нас все наладится, у меня в этом нет никаких сомнений... В политическом плане мы им никогда не диктовали, что им делать", - добавил депутат.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
РоссияАфрикаКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинЛеонид КалашниковСовет Федерации РФГосдума РФМеждународный уголовный судВ мире
 
 
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