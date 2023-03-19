https://ria.ru/20230319/afrika-1858958092.html
Россия поможет странам Африки в укреплении безопасности, заявил МИД
Россия поможет странам Африки в укреплении безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 19.03.2023
Россия поможет странам Африки в укреплении безопасности, заявил МИД
Россия готова помочь странам Африки в укреплении безопасности и суверенитета, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T18:13
2023-03-19T18:13
2023-03-19T18:13
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия готова помочь странам Африки в укреплении безопасности и суверенитета, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия - Африка" Олег Озеров. "Африка готовится к совершенно новому этапу своего развития, где будет сочетаться два процесса: укрепления национального суверенитета - и здесь Россия полностью выступает на стороне наших африканских друзей, потому что мы заинтересованы, чтобы каждая страна имела самостоятельный голос, не подчинялась диктату извне и самостоятельно вырабатывала свою линию на международной арене... У нас есть общность интересов, прежде всего в том, что касается безопасности", - сказал он в ходе парламентской конференции "Россия-Африка". "Вторым измерением безопасности является укрепление интеграционных процессов внутри континента... Мы убеждены, что эти два процесса приведут к тому, что Африка станет мощным полюсом силы на международной арене", - добавил посол. Озеров отметил, что Африка всегда была надежным другом для России, поэтому Москва заинтересована в выстраивании равноправных отношений со странами континента как в вопросе безопасности, так и в вопросах экономики. "Вопросы борьбы с международным терроризмом, где мы всецело поддерживаем африканские страны... Продовольственная безопасность, где у России есть сильные козыри... Мы готовы помочь африканским странам не только удовлетворить свои потребности за счет импорта зерна, но и развивать ваши собственные компетенции", - добавил он. Озеров подчеркнул, что важными также являются сферы биологической безопасности и климатических угроз. "Многочисленные вызовы стоят перед африканскими странами, и у России есть свои ответы на эти вызовы. Наконец, это вопрос биологических угроз, США и их партнеры создают по всему миру, и в том числе на африканском континенте, биолаборатории", - сказал посол. Озеров добавил, что Россия ожидает представителей всех стран на саммите "Россия - Африка", который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
https://ria.ru/20230319/afrika-1858943170.html
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в мире, россия, африка, москва, олег озеров, совет федерации рф
В мире, Россия, Африка, Москва, Олег Озеров, Совет Федерации РФ
Россия поможет странам Африки в укреплении безопасности, заявил МИД
МИД: Россия поможет странам Африки в укреплении безопасности и суверенитета
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия готова помочь странам Африки в укреплении безопасности и суверенитета, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия - Африка" Олег Озеров.
"Африка готовится к совершенно новому этапу своего развития, где будет сочетаться два процесса: укрепления национального суверенитета - и здесь Россия полностью выступает на стороне наших африканских друзей, потому что мы заинтересованы, чтобы каждая страна имела самостоятельный голос, не подчинялась диктату извне и самостоятельно вырабатывала свою линию на международной арене... У нас есть общность интересов, прежде всего в том, что касается безопасности", - сказал он в ходе парламентской конференции "Россия-Африка".
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"Вторым измерением безопасности является укрепление интеграционных процессов внутри континента... Мы убеждены, что эти два процесса приведут к тому, что Африка станет мощным полюсом силы на международной арене", - добавил посол.
Озеров отметил, что Африка всегда была надежным другом для России, поэтому Москва
заинтересована в выстраивании равноправных отношений со странами континента как в вопросе безопасности, так и в вопросах экономики.
"Вопросы борьбы с международным терроризмом, где мы всецело поддерживаем африканские страны... Продовольственная безопасность, где у России есть сильные козыри... Мы готовы помочь африканским странам не только удовлетворить свои потребности за счет импорта зерна, но и развивать ваши собственные компетенции", - добавил он.
Озеров подчеркнул, что важными также являются сферы биологической безопасности и климатических угроз.
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"Многочисленные вызовы стоят перед африканскими странами, и у России есть свои ответы на эти вызовы. Наконец, это вопрос биологических угроз, США
и их партнеры создают по всему миру, и в том числе на африканском континенте, биолаборатории", - сказал посол.
Озеров добавил, что Россия ожидает представителей всех стран на саммите "Россия - Африка", который пройдет в июле в Санкт-Петербурге
.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации
, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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