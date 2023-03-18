https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858746635.html
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 18.03.2023
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4 произошло на территории Таджикистана рано утром в субботу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T06:15
2023-03-18T06:15
2023-03-18T13:07
таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 18 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 4 произошло на территории Таджикистана рано утром в субботу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны Умеда Юсуфи. По словам Юсуфи, эпицентр подземного толчка находился в 260 километрах юго-восточнее Душанбе. "В столице Таджикистана магнитуда землетрясения составила 2, жертв и разрушений в эпицентре и Душанбе нет", — добавила она.
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таджикистан, душанбе, в мире
Таджикистан, Душанбе, В мире
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой 4