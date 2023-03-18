https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

Украинский вопрос снова раскалывает Запад

Украинский вопрос снова раскалывает Запад - РИА Новости, 18.03.2023

Украинский вопрос снова раскалывает Запад

Джо Байден не раз заявлял о том, что сплочение Запада стало важнейшим ответом на "путинскую агрессию": Россия, дескать, хотела расколоть единство западного... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:10

аналитика

украина

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Джо Байден не раз заявлял о том, что сплочение Запада стало важнейшим ответом на "путинскую агрессию": Россия, дескать, хотела расколоть единство западного мира, вместо этого США и Европа стали только ближе, а НАТО укрепилась. При ошибочности изначального посыла — о том, что Москва якобы рассчитывала, что после начала спецоперации на Украине Запад расколется, единство (оно же атлантическая солидарность) действительно укрепилось. Вопрос только в том, насколько прочно и надолго ли — и что будет с этим единством, спаянным русофобией, в ближайшей перспективе. Например, через год.И дело тут не в реакции Запада на изменение ситуации на фронте в плохую для ВСУ сторону — хотя этот фактор очень важен, речь сейчас не о нем. Положение на фронте может меняться в ту или иную сторону, но в любом случае Россия не отступит — и все этапы спецоперации могут продолжаться довольно долго (как сказал Владимир Путин, рассуждая в четверг о транспортном коридоре "Север — Юг" через Каспий, "СВО прошло, началось, снова началось, опять прошло, а товары будут идти"). Однако единство Запада держится на двух простых вещах: зависимости Европы от США и единстве американского истеблишмента в вопросе использования Украины для прокси-войны с Россией. Причем без второго становится бессмысленно первое — при расколе в американской элите даже в сильно запуганной "русской угрозой" Европе начнется разброд и шатание. А этот раскол практически неизбежен, потому что провоцировать его будут предстоящие следующей осенью выборы.В американских элитах нет русофилов, но там есть разные представления о стратегии Америки в момент слома однополярного мира. Большая часть истеблишмента — включая Байдена и его команду — настроена глобалистски, то есть не собирается просто так наблюдать за закатом американского гегемонизма. Она хочет дать бой — причем как Китаю, так и России — и не собирается договариваться о мирном переходе к новому многополярному миропорядку. Другая часть элит — условный Трамп — считает, что главной угрозой для Америки являются ее внутренние проблемы, и предлагает сосредоточиться на их решении. Не сдавая при этом глобальные позиции, но и не ставя их во главу угла. Противоречия между интернационалистами-глобалистами и патриотами-изоляционистами принципиальны и не могут быть сняты без боя — в лучшем (для США) случае мирного, на выборах, а в худшем — в форме разделения страны, а то и новой гражданской войны.Конечно, процесс раскола — идущий в открытой форме с 2016 года — может развиваться с различной скоростью. Но выборы 2024-го в любом случае форсируют его, потому что на них предпримет попытку реванша Дональд Трамп, противостоять которому будет Джо Байден. И тема Украины и России в любом случае окажется одной из центральных в их битве — и из-за идущей прокси-войны США с Россией, и потому, что еще после выборов 2016-го демократы пытались дискредитировать Трампа сначала темой "русского вмешательства", а потом и скандалом вокруг его попыток раскрутить тему коррупционных дел на Украине сына Байдена. Понятно, что обе стороны будут разыгрывать русскую карту в своих интересах.Это уже происходит — так, на этой неделе, отвечая на вопрос "должны ли США поддерживать усилия по смене режима в России", Трамп заявил: "Нет, мы должны поддерживать смену режима в США. Это гораздо более важно. Именно администрация Байдена затащила нас в этот хаос".Трамп постоянно обвиняет Байдена в том, что тот играет с огнем, что есть риск ядерной войны с Россией, — и обещает договориться о прекращении боевых действий на Украине. Ключевая претензия Трампа к Байдену состоит в том, что он занимается Украиной вместо того, чтобы заниматься Америкой. И понятно: чем ближе будут выборы, тем большее число американцев (особенно не имеющих четких партийных пристрастий) будут солидарны с экс-президентом.Американский истеблишмент, конечно, еще не оставил надежд не допустить выдвижения Трампа, хотя сделать это практически нереально. Но даже если представить себе, что фамилии Трампа не будет в бюллетенях для голосования, это ничего не меняет в спорах об Украине и России, потому что его единственный реальный конкурент, губернатор Флориды Рон Десантис, сейчас сдвигается на практически ничем не отличающуюся позицию.На днях он назвал происходящее на Украине "территориальным спором", который не входит даже в первую пятерку важнейших проблем национальной безопасности США, что принципиально отличается от позиции Байдена. Почему же Десантис, который в последний год старался воздерживаться от высказываний на украинскую тему, хотя в 2015-м поддерживал поставки оружия Киеву, вдруг заговорил об этом? Да потому, что опросы общественного мнения свидетельствуют о все более негативном отношении республиканских избирателей к полномасштабной поддержке Украины деньгами и вооружениями (прошлой весной только 18 процентов из них считало американскую помощь Киеву "чрезмерной", а в прошлом месяце таких стала уже половина). И потенциальный кандидат в президенты вынужден не просто учитывать это — он должен пытаться возглавить нарастающее возмущение своего электората.При этом в конгрессе республиканцы продолжают поддерживать выделение военной и финансовой помощи Украине, хотя в последнее время все чаще говорят о необходимости контроля за "выписанными чеками", а спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что он против предоставления Украине карт-бланша на нужды обороны, и отказался от приглашения Зеленского посетить Киев. Но это сейчас, а ближе к концу года, когда фактически начнется предвыборная гонка (в январе стартуют праймериз), позиции республиканской элиты будут ужесточаться. Неслучайно уже сейчас The Washington Post бьет тревогу, надуманно упрекая республиканцев в забвении заветов Рейгана и предупреждая о том, что "помощь Украине стала причиной раскола в Республиканской партии". Хотя даже "ястреб" Рейган не ставил свою страну на грань войны с Россией — республиканцам же грозит не раскол, а консолидация вокруг антиинтервенционистской позиции (при которой позиция "ястреба"-сенатора Линдси Грэма будет противоречить мнению большинства республиканцев).Но как это скажется на поддержке Украины? Все равно ведь деньги и оружие уже выделены — и даже если республиканцы уменьшат "украинский бюджет" на следующий год, это не окажет существенного воздействия на общий курс Вашингтона по продолжению войны. Это так, но вот на позиции европейцев разногласия (пусть и предвыборные) в Вашингтоне повлияют гораздо серьезнее. Потому что в Старом Свете начнут всерьез задумываться о том, что будет, если в 2024-м в Белом доме окажется республиканский президент, для которого украинская повестка уже не будет приоритетной. И что тогда делать Европе — платить за все самой (как предлагает Трамп) и оставаться один на один с разозленной Россией?Неслучайно поэтому уже сейчас бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предупреждает, что даже само выдвижение Трампа в президенты способно "разрушить двухпартийный фронт" в США и сократить поддержку, которую Вашингтон выделяет Киеву. В интервью Politico Рассмусен назвал политику Трампа в отношении Украины "капитуляцией". Понятно, что даже в случае возвращения Трампа в Белый дом ему не дадут этого сделать, но нам важно, чтобы этап консолидации Запада сменился расколом — как между Европой и США, так и в самих Штатах. И опыт показывает, что американский истеблишмент успешно справится с этим сам, безо всякого "русского вмешательства".

https://ria.ru/20230317/ssha-1858660744.html

https://ria.ru/20230316/bayden-1858185701.html

https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html

https://ria.ru/20230309/ssha-1856681732.html

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аналитика, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, рон десантис, нато, вооруженные силы украины