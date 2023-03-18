Украинский вопрос снова раскалывает Запад
Джо Байден не раз заявлял о том, что сплочение Запада стало важнейшим ответом на "путинскую агрессию": Россия, дескать, хотела расколоть единство западного мира, вместо этого США и Европа стали только ближе, а НАТО укрепилась. При ошибочности изначального посыла — о том, что Москва якобы рассчитывала, что после начала спецоперации на Украине Запад расколется, единство (оно же атлантическая солидарность) действительно укрепилось. Вопрос только в том, насколько прочно и надолго ли — и что будет с этим единством, спаянным русофобией, в ближайшей перспективе. Например, через год.
И дело тут не в реакции Запада на изменение ситуации на фронте в плохую для ВСУ сторону — хотя этот фактор очень важен, речь сейчас не о нем. Положение на фронте может меняться в ту или иную сторону, но в любом случае Россия не отступит — и все этапы спецоперации могут продолжаться довольно долго (как сказал Владимир Путин, рассуждая в четверг о транспортном коридоре "Север — Юг" через Каспий, "СВО прошло, началось, снова началось, опять прошло, а товары будут идти"). Однако единство Запада держится на двух простых вещах: зависимости Европы от США и единстве американского истеблишмента в вопросе использования Украины для прокси-войны с Россией. Причем без второго становится бессмысленно первое — при расколе в американской элите даже в сильно запуганной "русской угрозой" Европе начнется разброд и шатание. А этот раскол практически неизбежен, потому что провоцировать его будут предстоящие следующей осенью выборы.
В американских элитах нет русофилов, но там есть разные представления о стратегии Америки в момент слома однополярного мира. Большая часть истеблишмента — включая Байдена и его команду — настроена глобалистски, то есть не собирается просто так наблюдать за закатом американского гегемонизма. Она хочет дать бой — причем как Китаю, так и России — и не собирается договариваться о мирном переходе к новому многополярному миропорядку. Другая часть элит — условный Трамп — считает, что главной угрозой для Америки являются ее внутренние проблемы, и предлагает сосредоточиться на их решении. Не сдавая при этом глобальные позиции, но и не ставя их во главу угла. Противоречия между интернационалистами-глобалистами и патриотами-изоляционистами принципиальны и не могут быть сняты без боя — в лучшем (для США) случае мирного, на выборах, а в худшем — в форме разделения страны, а то и новой гражданской войны.
Конечно, процесс раскола — идущий в открытой форме с 2016 года — может развиваться с различной скоростью. Но выборы 2024-го в любом случае форсируют его, потому что на них предпримет попытку реванша Дональд Трамп, противостоять которому будет Джо Байден. И тема Украины и России в любом случае окажется одной из центральных в их битве — и из-за идущей прокси-войны США с Россией, и потому, что еще после выборов 2016-го демократы пытались дискредитировать Трампа сначала темой "русского вмешательства", а потом и скандалом вокруг его попыток раскрутить тему коррупционных дел на Украине сына Байдена. Понятно, что обе стороны будут разыгрывать русскую карту в своих интересах.
Это уже происходит — так, на этой неделе, отвечая на вопрос "должны ли США поддерживать усилия по смене режима в России", Трамп заявил: "Нет, мы должны поддерживать смену режима в США. Это гораздо более важно. Именно администрация Байдена затащила нас в этот хаос".
Трамп постоянно обвиняет Байдена в том, что тот играет с огнем, что есть риск ядерной войны с Россией, — и обещает договориться о прекращении боевых действий на Украине. Ключевая претензия Трампа к Байдену состоит в том, что он занимается Украиной вместо того, чтобы заниматься Америкой. И понятно: чем ближе будут выборы, тем большее число американцев (особенно не имеющих четких партийных пристрастий) будут солидарны с экс-президентом.
Американский истеблишмент, конечно, еще не оставил надежд не допустить выдвижения Трампа, хотя сделать это практически нереально. Но даже если представить себе, что фамилии Трампа не будет в бюллетенях для голосования, это ничего не меняет в спорах об Украине и России, потому что его единственный реальный конкурент, губернатор Флориды Рон Десантис, сейчас сдвигается на практически ничем не отличающуюся позицию.
На днях он назвал происходящее на Украине "территориальным спором", который не входит даже в первую пятерку важнейших проблем национальной безопасности США, что принципиально отличается от позиции Байдена. Почему же Десантис, который в последний год старался воздерживаться от высказываний на украинскую тему, хотя в 2015-м поддерживал поставки оружия Киеву, вдруг заговорил об этом? Да потому, что опросы общественного мнения свидетельствуют о все более негативном отношении республиканских избирателей к полномасштабной поддержке Украины деньгами и вооружениями (прошлой весной только 18 процентов из них считало американскую помощь Киеву "чрезмерной", а в прошлом месяце таких стала уже половина). И потенциальный кандидат в президенты вынужден не просто учитывать это — он должен пытаться возглавить нарастающее возмущение своего электората.
При этом в конгрессе республиканцы продолжают поддерживать выделение военной и финансовой помощи Украине, хотя в последнее время все чаще говорят о необходимости контроля за "выписанными чеками", а спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что он против предоставления Украине карт-бланша на нужды обороны, и отказался от приглашения Зеленского посетить Киев. Но это сейчас, а ближе к концу года, когда фактически начнется предвыборная гонка (в январе стартуют праймериз), позиции республиканской элиты будут ужесточаться. Неслучайно уже сейчас The Washington Post бьет тревогу, надуманно упрекая республиканцев в забвении заветов Рейгана и предупреждая о том, что "помощь Украине стала причиной раскола в Республиканской партии". Хотя даже "ястреб" Рейган не ставил свою страну на грань войны с Россией — республиканцам же грозит не раскол, а консолидация вокруг антиинтервенционистской позиции (при которой позиция "ястреба"-сенатора Линдси Грэма будет противоречить мнению большинства республиканцев).
Но как это скажется на поддержке Украины? Все равно ведь деньги и оружие уже выделены — и даже если республиканцы уменьшат "украинский бюджет" на следующий год, это не окажет существенного воздействия на общий курс Вашингтона по продолжению войны. Это так, но вот на позиции европейцев разногласия (пусть и предвыборные) в Вашингтоне повлияют гораздо серьезнее. Потому что в Старом Свете начнут всерьез задумываться о том, что будет, если в 2024-м в Белом доме окажется республиканский президент, для которого украинская повестка уже не будет приоритетной. И что тогда делать Европе — платить за все самой (как предлагает Трамп) и оставаться один на один с разозленной Россией?
Неслучайно поэтому уже сейчас бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предупреждает, что даже само выдвижение Трампа в президенты способно "разрушить двухпартийный фронт" в США и сократить поддержку, которую Вашингтон выделяет Киеву. В интервью Politico Рассмусен назвал политику Трампа в отношении Украины "капитуляцией". Понятно, что даже в случае возвращения Трампа в Белый дом ему не дадут этого сделать, но нам важно, чтобы этап консолидации Запада сменился расколом — как между Европой и США, так и в самих Штатах. И опыт показывает, что американский истеблишмент успешно справится с этим сам, безо всякого "русского вмешательства".