https://ria.ru/20230318/vkontakte-1858765737.html

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои - РИА Новости, 18.03.2023

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и Белоруссии жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:34

2023-03-18T10:34

2023-03-18T10:36

технологии

россия

вконтакте

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и Белоруссии жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 10.25 было зафиксировано 2223 жалобы. Больше всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, вконтакте