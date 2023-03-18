https://ria.ru/20230318/vkontakte-1858765737.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои - РИА Новости, 18.03.2023
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и Белоруссии жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:34
2023-03-18T10:34
2023-03-18T10:36
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и Белоруссии жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 10.25 было зафиксировано 2223 жалобы. Больше всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, вконтакте
Технологии, Россия, ВКонтакте
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои
Пользователи "ВКонтакте" в России и Белоруссии пожаловались на сбои в работе соцсети