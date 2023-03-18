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Ключ к решению кризиса на Украине находится у Запада, заявили китайские СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
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07:29 18.03.2023 (обновлено: 07:33 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858748417.html
Ключ к решению кризиса на Украине находится у Запада, заявили китайские СМИ
Ключ к решению кризиса на Украине находится у Запада, заявили китайские СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
Ключ к решению кризиса на Украине находится у Запада, заявили китайские СМИ
Ключ к решению украинского кризиса находится в руках США и стран Запада, а не Китая, если они будут продолжать создавать проблемы вместо того, чтобы... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T07:29
2023-03-18T07:33
китай
сша
россия
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Ключ к решению украинского кризиса находится в руках США и стран Запада, а не Китая, если они будут продолжать создавать проблемы вместо того, чтобы сотрудничать, маловероятно, что какие-либо усилия по установлению мира и содействию переговорам окажутся эффективными, говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Газета отмечает, что предстоящий визит председателя Си Цзиньпина также будет туром мира, так как внешний мир задается вопросом: предпримет ли Китай конкретные действия для продвижения переговоров по украинскому кризису во время этого визита. "Китай — одна из немногих крупных держав, способных построить коммуникационный мост между Россией и Украиной. Это еще более ценно, поскольку обе стороны конфликта оказались в тупике. Однако следует сказать, что Китай не является причиной украинского кризиса и не является его стороной. Именно США и западные страны глубоко вовлечены в кризис", – указали авторы статьи. Подчеркивается, что "ключ к решению украинского кризиса находится не в руках Китая, а в руках США и стран Запада, если они будут продолжать создавать проблемы вместо того, чтобы сотрудничать, маловероятно, что какие-либо усилия по установлению мира и содействию переговорам окажутся эффективными". Вместе с тем указано, что Китай всегда прилагал большие усилия для установления мира, будь то на Украине или в других неспокойных регионах.
https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html
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китай, сша, россия, си цзиньпин, в мире
Китай, США, Россия, Си Цзиньпин, В мире
Ключ к решению кризиса на Украине находится у Запада, заявили китайские СМИ

GT: ключ к решению украинского кризиса находится в руках США и стран Запада, а не Китая

© AP Photo / LibkosБоец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Libkos
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Ключ к решению украинского кризиса находится в руках США и стран Запада, а не Китая, если они будут продолжать создавать проблемы вместо того, чтобы сотрудничать, маловероятно, что какие-либо усилия по установлению мира и содействию переговорам окажутся эффективными, говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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Газета отмечает, что предстоящий визит председателя Си Цзиньпина также будет туром мира, так как внешний мир задается вопросом: предпримет ли Китай конкретные действия для продвижения переговоров по украинскому кризису во время этого визита.
"Китай — одна из немногих крупных держав, способных построить коммуникационный мост между Россией и Украиной. Это еще более ценно, поскольку обе стороны конфликта оказались в тупике. Однако следует сказать, что Китай не является причиной украинского кризиса и не является его стороной. Именно США и западные страны глубоко вовлечены в кризис", – указали авторы статьи.
Подчеркивается, что "ключ к решению украинского кризиса находится не в руках Китая, а в руках США и стран Запада, если они будут продолжать создавать проблемы вместо того, чтобы сотрудничать, маловероятно, что какие-либо усилия по установлению мира и содействию переговорам окажутся эффективными".
Вместе с тем указано, что Китай всегда прилагал большие усилия для установления мира, будь то на Украине или в других неспокойных регионах.
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