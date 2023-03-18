https://ria.ru/20230318/ugledar-1858751246.html

Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией

Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией - РИА Новости, 18.03.2023

Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией

Ствольная артиллерия Вооруженных сил России наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T07:53

2023-03-18T07:53

2023-03-18T09:25

специальная военная операция на украине

гиацинт (пушка)

безопасность

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Ствольная артиллерия Вооруженных сил России наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. В распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой запечатлена работа самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" по противнику. Российские военные обнаружили украинские позиции и легкую колесную технику с помощью беспилотника и корректировали работу ствольной артиллерии. 2С5 "Гиацинт-С" — советская 152-миллиметровая армейская самоходная пушка. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения.

угледар

донецкая народная республика

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Работа ствольной артиллерии ВС РФ по окопам и колесной технике ВСУ в районе Угледара Ствольная артиллерия ВС РФ наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР 2023-03-18T07:53 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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гиацинт (пушка), безопасность, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф