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Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 18.03.2023 (обновлено: 09:25 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ugledar-1858751246.html
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией - РИА Новости, 18.03.2023
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией
Ствольная артиллерия Вооруженных сил России наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T07:53
2023-03-18T09:25
специальная военная операция на украине
гиацинт (пушка)
безопасность
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Ствольная артиллерия Вооруженных сил России наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. В распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой запечатлена работа самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" по противнику. Российские военные обнаружили украинские позиции и легкую колесную технику с помощью беспилотника и корректировали работу ствольной артиллерии. 2С5 "Гиацинт-С" — советская 152-миллиметровая армейская самоходная пушка. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения.
угледар
донецкая народная республика
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РИА Новости
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353
60
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Работа ствольной артиллерии ВС РФ по окопам и колесной технике ВСУ в районе Угледара
Ствольная артиллерия ВС РФ наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР
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гиацинт (пушка), безопасность, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Гиацинт (пушка), Безопасность, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией

Российская артиллерия наносит удары по окопам и уничтожает технику ВСУ под Угледаром

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Ствольная артиллерия Вооруженных сил России наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
В распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой запечатлена работа самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" по противнику. Российские военные обнаружили украинские позиции и легкую колесную технику с помощью беспилотника и корректировали работу ствольной артиллерии.
2С5 "Гиацинт-С" — советская 152-миллиметровая армейская самоходная пушка. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения.
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Специальная военная операция на УкраинеГиацинт (пушка)БезопасностьУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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