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Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией - РИА Новости, 18.03.2023
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией
Ствольная артиллерия Вооруженных сил России наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T07:53
2023-03-18T07:53
2023-03-18T09:25
специальная военная операция на украине
гиацинт (пушка)
безопасность
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Ствольная артиллерия Вооруженных сил России наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. В распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой запечатлена работа самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" по противнику. Российские военные обнаружили украинские позиции и легкую колесную технику с помощью беспилотника и корректировали работу ствольной артиллерии. 2С5 "Гиацинт-С" — советская 152-миллиметровая армейская самоходная пушка. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения.
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Работа ствольной артиллерии ВС РФ по окопам и колесной технике ВСУ в районе Угледара
Ствольная артиллерия ВС РФ наносит удары по окопам противника и уничтожает колесную технику в районе Угледара в ДНР
2023-03-18T07:53
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PT0M47S
РИА Новости
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гиацинт (пушка), безопасность, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Гиацинт (пушка), Безопасность, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ российской артиллерией
Российская артиллерия наносит удары по окопам и уничтожает технику ВСУ под Угледаром