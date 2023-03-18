https://ria.ru/20230318/turizm-1858756599.html

Власти Шри-Ланки ответили на вопрос о запрете туристам арендовать мотоциклы

Власти Шри-Ланки ответили на вопрос о запрете туристам арендовать мотоциклы - РИА Новости, 18.03.2023

Власти Шри-Ланки ответили на вопрос о запрете туристам арендовать мотоциклы

На Шри-Ланке не планируется введения запретов для иностранных туристов как на индонезийском острове Бали, где им не разрешено использовать мотоциклы и скутеры,... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:11

2023-03-18T09:11

2023-03-18T09:11

туризм

новости - туризм

шри-ланка

бали

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На Шри-Ланке не планируется введения запретов для иностранных туристов как на индонезийском острове Бали, где им не разрешено использовать мотоциклы и скутеры, сообщил РИА Новости председатель бюро по развитию туризма страны Чалакка Гаджабаху. Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры и разрешающем пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Костер издал новые правила в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения со стороны иностранцев.

https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, шри-ланка, бали