https://ria.ru/20230318/turizm-1858756599.html
Власти Шри-Ланки ответили на вопрос о запрете туристам арендовать мотоциклы
Власти Шри-Ланки ответили на вопрос о запрете туристам арендовать мотоциклы - РИА Новости, 18.03.2023
Власти Шри-Ланки ответили на вопрос о запрете туристам арендовать мотоциклы
На Шри-Ланке не планируется введения запретов для иностранных туристов как на индонезийском острове Бали, где им не разрешено использовать мотоциклы и скутеры,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:11
2023-03-18T09:11
2023-03-18T09:11
туризм
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шри-ланка
бали
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На Шри-Ланке не планируется введения запретов для иностранных туристов как на индонезийском острове Бали, где им не разрешено использовать мотоциклы и скутеры, сообщил РИА Новости председатель бюро по развитию туризма страны Чалакка Гаджабаху. Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры и разрешающем пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Костер издал новые правила в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения со стороны иностранцев.
https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шри-ланка, бали
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Бали
Власти Шри-Ланки ответили на вопрос о запрете туристам арендовать мотоциклы
Власти Шри-Ланки не планируют запрещать туристам арендовать мотоциклы и скутеры
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На Шри-Ланке не планируется введения запретов для иностранных туристов как на индонезийском острове Бали, где им не разрешено использовать мотоциклы и скутеры, сообщил РИА Новости председатель бюро по развитию туризма страны Чалакка Гаджабаху.
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"Нет, совершенно точно нет. Пока у вас есть легальные документы, у вас не будет никаких проблем", - сказал Гаджабаху, отвечая на вопрос о возможности запрета россиянам использовать мототранспорт на Шри-Ланке.
Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры и разрешающем пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Костер издал новые правила в ответ на участившиеся случаи нарушений правил дорожного движения со стороны иностранцев.
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