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Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/trevoga-1858799360.html
Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины
Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины - РИА Новости, 18.03.2023
Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины
Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре и на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:55
2023-03-18T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
сумская область
кировоградская область
полтавская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре и на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858793380.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
харьковская область
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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, кировоградская область, полтавская область, запорожская область, херсонская область , киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Сумская область, Кировоградская область, Полтавская область, Запорожская область, Херсонская область , Киев, Вооруженные силы РФ
Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины

Минцифры Украины: воздушная тревога прозвучала в центральных и восточных регионах

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре и на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины.
Зенитный ракетный комплекс Тор Вооруженных сил России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов
Вчера, 15:02
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьХарьковская областьСумская областьКировоградская областьПолтавская областьЗапорожская областьХерсонская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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