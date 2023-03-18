https://ria.ru/20230318/trevoga-1858799360.html
Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины
Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины - РИА Новости, 18.03.2023
Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины
Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре и на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:55
2023-03-18T15:55
2023-03-18T15:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре и на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858793380.html
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Воздушная тревога прозвучала в центре и на востоке Украины
Минцифры Украины: воздушная тревога прозвучала в центральных и восточных регионах