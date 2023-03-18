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Мариинка и Гергиев привезут на родину Римского-Корсакова две его оперы - РИА Новости, 18.03.2023
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Культура
 
07:00 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/teatr-1858636595.html
Мариинка и Гергиев привезут на родину Римского-Корсакова две его оперы
Мариинка и Гергиев привезут на родину Римского-Корсакова две его оперы - РИА Новости, 18.03.2023
Мариинка и Гергиев привезут на родину Римского-Корсакова две его оперы
В субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, в Дворце культуры имени Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине Валерий Гергиев и Мариинка покажут две оперы композитора:... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T07:00
2023-03-18T07:00
культура
новости культуры
опера
театр
тихвин
валерий гергиев
мариинский театр
николай римский-корсаков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, в Дворце культуры имени Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине Валерий Гергиев и Мариинка покажут две оперы композитора: "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Ночь перед Рождеством" – сообщает пресс-служба театра. Акция приурочена ко дню рождения музыканта. "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в режиссуре Алексея Степанюка — премьера этого года. Костюмы создала Ирина Чередникова. Главные партии исполнят Ирина Чурилова (Феврония), Николай Гассиев (Гришка Кутерьма), Станислав Трофимов (Князь Юрий), Александр Трофимов (Княжич Всеволод), Максим Даминов (Федор Поярок) и Светлана Карпова (Отрок). За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.Маэстро подчеркнул "замечательные возможности и совершенно особенную обстановку тихвинской сцены, где слушатели могут в полной мере насладиться выдающимися партитурами". Гергиев также "отметил необходимость исполнять сочинения величайших русских композиторов на их Родине", говорят в театре. В основе оперы "Ночь перед Рождеством" одноименная повесть Гоголя. Этот спектакль тоже недавно возобновили. В Мариинке рассказали: "премьера новой, более зрелищной сценической версии, сохранившей лучшие черты постановки 2008 года (режиссура Ольги Маликовой, сценография Ксении Пантиной, костюмы Варвары Евчук)" прошла в январе 2021.В основе мелодики — подлинные напевы колядок. В главных партиях Михаил Векуа (Кузнец Вакула), Наталья Павлова (Оксана), Юлия Маточкина (Солоха), Олег Сычев (Чуб), Александр Морозов (Голова), Андрей Зорин (Черт), Виталий Янковский (Панас) и Александр Тимченко (Дьяк). Дирижер — Валерий Гергиев.Ранее сообщалось о премьере спектакля "Амадей" в Театре Вахтангова.
https://ria.ru/20230313/teatrgogolya-1857018309.html
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новости культуры, опера, театр, тихвин, валерий гергиев, мариинский театр, николай римский-корсаков
Культура, Новости культуры, Опера, Театр, Тихвин, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Николай Римский-Корсаков
Мариинка и Гергиев привезут на родину Римского-Корсакова две его оперы

Мариинка и Гергиев привезут две оперы Римского-Корсакова на его родину в Тихвин

© Фото : Мариинский театр / Михаил ВильчукСцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
Сцена из спектакля Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, в Дворце культуры имени Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине Валерий Гергиев и Мариинка покажут две оперы композитора: "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Ночь перед Рождеством" – сообщает пресс-служба театра.
Акция приурочена ко дню рождения музыканта.
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
Сцена из спектакля Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии
Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
1 из 2
© Фото : Мариинский театр / Михаил ВильчукСцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
Сцена из спектакля Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии
Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
2 из 2
Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
1 из 2
Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
2 из 2
"Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в режиссуре Алексея Степанюка — премьера этого года. Костюмы создала Ирина Чередникова.
«
"Новая постановка Степанюка — редакция его спектакля 1994 года, адаптированная для современного зрителя, однако не потерявшая своей метафоричности, философского духа и других черт, сделавших предыдущую постановку хитом", — рассказывают в театре.
Главные партии исполнят Ирина Чурилова (Феврония), Николай Гассиев (Гришка Кутерьма), Станислав Трофимов (Князь Юрий), Александр Трофимов (Княжич Всеволод), Максим Даминов (Федор Поярок) и Светлана Карпова (Отрок). За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
Сцена из спектакля Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии
Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
1 из 2
© Фото : Мариинский театр / Михаил ВильчукСцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
Сцена из спектакля Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии
Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
2 из 2
Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
1 из 2
Сцена из спектакля "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
2 из 2
Маэстро подчеркнул "замечательные возможности и совершенно особенную обстановку тихвинской сцены, где слушатели могут в полной мере насладиться выдающимися партитурами". Гергиев также "отметил необходимость исполнять сочинения величайших русских композиторов на их Родине", говорят в театре.
В основе оперы "Ночь перед Рождеством" одноименная повесть Гоголя. Этот спектакль тоже недавно возобновили. В Мариинке рассказали: "премьера новой, более зрелищной сценической версии, сохранившей лучшие черты постановки 2008 года (режиссура Ольги Маликовой, сценография Ксении Пантиной, костюмы Варвары Евчук)" прошла в январе 2021.
© Фото : Мариинский театрСцена из спектакля "Ночь перед Рождеством" в Тихвине
Сцена из спектакля Ночь перед Рождеством в Тихвине
Сцена из спектакля "Ночь перед Рождеством" в Тихвине
© Фото : Мариинский театр
1 из 3
© Фото : Мариинский театр / Наташа РазинаСцена из спектакля "Ночь перед Рождеством"
Сцена из спектакля Ночь перед Рождеством
Сцена из спектакля "Ночь перед Рождеством"
© Фото : Мариинский театр / Наташа Разина
2 из 3
© Фото : Мариинский театр / Наташа РазинаСцена из спектакля "Ночь перед Рождеством"
Сцена из спектакля Ночь перед Рождеством
Сцена из спектакля "Ночь перед Рождеством"
© Фото : Мариинский театр / Наташа Разина
3 из 3
Сцена из спектакля "Ночь перед Рождеством" в Тихвине
© Фото : Мариинский театр
1 из 3
Сцена из спектакля "Ночь перед Рождеством"
© Фото : Мариинский театр / Наташа Разина
2 из 3
Сцена из спектакля "Ночь перед Рождеством"
© Фото : Мариинский театр / Наташа Разина
3 из 3
В основе мелодики — подлинные напевы колядок. В главных партиях Михаил Векуа (Кузнец Вакула), Наталья Павлова (Оксана), Юлия Маточкина (Солоха), Олег Сычев (Чуб), Александр Морозов (Голова), Андрей Зорин (Черт), Виталий Янковский (Панас) и Александр Тимченко (Дьяк). Дирижер — Валерий Гергиев.
Ранее сообщалось о премьере спектакля "Амадей" в Театре Вахтангова.
Дирижер камерного оркестра Солисты Москвы Юрий Башмет
В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета
13 марта, 07:00
 
КультураНовости культурыОпераТеатрТихвинВалерий ГергиевМариинский театрНиколай Римский-Корсаков
 
 
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