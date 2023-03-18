https://ria.ru/20230318/teatr-1858636595.html

Мариинка и Гергиев привезут на родину Римского-Корсакова две его оперы

Мариинка и Гергиев привезут на родину Римского-Корсакова две его оперы - РИА Новости, 18.03.2023

Мариинка и Гергиев привезут на родину Римского-Корсакова две его оперы

В субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, в Дворце культуры имени Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине Валерий Гергиев и Мариинка покажут две оперы композитора:... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T07:00

2023-03-18T07:00

2023-03-18T07:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, в Дворце культуры имени Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине Валерий Гергиев и Мариинка покажут две оперы композитора: "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Ночь перед Рождеством" – сообщает пресс-служба театра. Акция приурочена ко дню рождения музыканта. "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в режиссуре Алексея Степанюка — премьера этого года. Костюмы создала Ирина Чередникова. Главные партии исполнят Ирина Чурилова (Феврония), Николай Гассиев (Гришка Кутерьма), Станислав Трофимов (Князь Юрий), Александр Трофимов (Княжич Всеволод), Максим Даминов (Федор Поярок) и Светлана Карпова (Отрок). За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.Маэстро подчеркнул "замечательные возможности и совершенно особенную обстановку тихвинской сцены, где слушатели могут в полной мере насладиться выдающимися партитурами". Гергиев также "отметил необходимость исполнять сочинения величайших русских композиторов на их Родине", говорят в театре. В основе оперы "Ночь перед Рождеством" одноименная повесть Гоголя. Этот спектакль тоже недавно возобновили. В Мариинке рассказали: "премьера новой, более зрелищной сценической версии, сохранившей лучшие черты постановки 2008 года (режиссура Ольги Маликовой, сценография Ксении Пантиной, костюмы Варвары Евчук)" прошла в январе 2021.В основе мелодики — подлинные напевы колядок. В главных партиях Михаил Векуа (Кузнец Вакула), Наталья Павлова (Оксана), Юлия Маточкина (Солоха), Олег Сычев (Чуб), Александр Морозов (Голова), Андрей Зорин (Черт), Виталий Янковский (Панас) и Александр Тимченко (Дьяк). Дирижер — Валерий Гергиев.Ранее сообщалось о премьере спектакля "Амадей" в Театре Вахтангова.

https://ria.ru/20230313/teatrgogolya-1857018309.html

тихвин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, опера, театр, тихвин, валерий гергиев, мариинский театр, николай римский-корсаков