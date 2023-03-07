https://ria.ru/20230307/teatr-1856340137.html

Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери

Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери - РИА Новости, 07.03.2023

Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери

Спектакль "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым представили в театре Вахтангова. История Моцарта и Сальери показана с позиции итальянского... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:59

2023-03-07T12:59

2023-03-07T12:59

зальцбург (город)

вена

вольфганг амадей моцарт

алексей гуськов

виктор добронравов

культура

театр имени е. вахтангова

театр

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Спектакль "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым представили в театре Вахтангова. История Моцарта и Сальери показана с позиции итальянского отравителя. В ней много музыкальных номеров с интересными аранжировками, танцами и шутками.Первую премьеру на Основной сцене театра в 102-м сезоне поставил Анатолий Шульев. Он уже работал в Вахтанговском над "Дурочкой" Лопе де Веги и новеллой "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы"."Амадей" — о природе таланта, неудовлетворенности человека, творческих метаниях музыканта и его боязни забвения.Антонио Сальери дает обет вести праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым и почитаемым композитором. Он уверен, что эта сделка будет успешна. Но гениальность даруется Моцарту, бестактному повесе, и Сальери понимает, что обманут.Антонио охвачен терзаниями и завистью к одаренному Вольфгангу, но еще трагичнее то, что Сальери — единственный, кто может по-настоящему понять и оценить талант своего конкурента.Оформленная в темных цветах сцена служит символичным холстом для ярких героев. Сальери в исполнении Гуськова получился хитрым стратегом: он изображает дружбу с Моцартом, а за спиной строит ему козни. Антонио плетет интриги при дворе, оговаривая уроженца Зальцбурга перед императором, распускает слухи в разговоре с директором Императорских театров.Вольфганг же придается всем радостям и соблазнам Вены. Он устраивает попойки, посещает многочисленные балы и маскарады, крутит интрижки и умудряется писать многочисленные произведения с молниеносной скоростью, без черновиков.Музыкальным сопровождением становятся произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Под них герои дирижируют, кружатся в танце, а иногда и заигрывают с публикой, призывая ее напевать некоторые отрывки.В любой истории героя ждет расплата за вечность. Для Сальери ценой стало понимание бессмертия музыки Моцарта и бессмысленности своих действий.Трагическую линию уравновешивают комическая линия и курьезные ситуации. Несколько персонажей действуют и говорят на удивление современно — аллюзии на современный мир в постановке выглядят максимально уместно.Безусловно, финал известен. Хотя даже сейчас нет единого мнения о причинах кончины Вольфганга Моцарта. Есть теории о непреднамеренном убийстве, генетической болезни, отравлении ртутью или подстроенном злодеянии из-за любви.В Вахтанговском театре делают его неоднозначным. Постановщики предлагают задуматься: правда ли, что Моцарта отравил Сальери? И каковы были его мотивы: хотел ли итальянец устранить врага или хотя бы так остаться в вечности — чтобы его помнили не по написанной музыке, а в связке с одаренным гением Моцарта?Примерные спектакли намечены на 7, 8, 17, 24 марта.

https://ria.ru/20230217/teatr-1852736626.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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