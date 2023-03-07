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Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери - РИА Новости, 07.03.2023
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Культура
 
12:59 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/teatr-1856340137.html
Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери
Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери - РИА Новости, 07.03.2023
Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери
Спектакль "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым представили в театре Вахтангова. История Моцарта и Сальери показана с позиции итальянского... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:59
2023-03-07T12:59
зальцбург (город)
вена
вольфганг амадей моцарт
алексей гуськов
виктор добронравов
культура
театр имени е. вахтангова
театр
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Спектакль "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым представили в театре Вахтангова. История Моцарта и Сальери показана с позиции итальянского отравителя. В ней много музыкальных номеров с интересными аранжировками, танцами и шутками.Первую премьеру на Основной сцене театра в 102-м сезоне поставил Анатолий Шульев. Он уже работал в Вахтанговском над "Дурочкой" Лопе де Веги и новеллой "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы"."Амадей" — о природе таланта, неудовлетворенности человека, творческих метаниях музыканта и его боязни забвения.Антонио Сальери дает обет вести праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым и почитаемым композитором. Он уверен, что эта сделка будет успешна. Но гениальность даруется Моцарту, бестактному повесе, и Сальери понимает, что обманут.Антонио охвачен терзаниями и завистью к одаренному Вольфгангу, но еще трагичнее то, что Сальери — единственный, кто может по-настоящему понять и оценить талант своего конкурента.Оформленная в темных цветах сцена служит символичным холстом для ярких героев. Сальери в исполнении Гуськова получился хитрым стратегом: он изображает дружбу с Моцартом, а за спиной строит ему козни. Антонио плетет интриги при дворе, оговаривая уроженца Зальцбурга перед императором, распускает слухи в разговоре с директором Императорских театров.Вольфганг же придается всем радостям и соблазнам Вены. Он устраивает попойки, посещает многочисленные балы и маскарады, крутит интрижки и умудряется писать многочисленные произведения с молниеносной скоростью, без черновиков.Музыкальным сопровождением становятся произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Под них герои дирижируют, кружатся в танце, а иногда и заигрывают с публикой, призывая ее напевать некоторые отрывки.В любой истории героя ждет расплата за вечность. Для Сальери ценой стало понимание бессмертия музыки Моцарта и бессмысленности своих действий.Трагическую линию уравновешивают комическая линия и курьезные ситуации. Несколько персонажей действуют и говорят на удивление современно — аллюзии на современный мир в постановке выглядят максимально уместно.Безусловно, финал известен. Хотя даже сейчас нет единого мнения о причинах кончины Вольфганга Моцарта. Есть теории о непреднамеренном убийстве, генетической болезни, отравлении ртутью или подстроенном злодеянии из-за любви.В Вахтанговском театре делают его неоднозначным. Постановщики предлагают задуматься: правда ли, что Моцарта отравил Сальери? И каковы были его мотивы: хотел ли итальянец устранить врага или хотя бы так остаться в вечности — чтобы его помнили не по написанной музыке, а в связке с одаренным гением Моцарта?Примерные спектакли намечены на 7, 8, 17, 24 марта.
https://ria.ru/20230217/teatr-1852736626.html
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Анна Нехаева
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зальцбург (город), вена, вольфганг амадей моцарт, алексей гуськов, виктор добронравов, театр имени е. вахтангова, театр, знаменитости, что посмотреть
Зальцбург (город), Вена, Вольфганг Амадей Моцарт, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Культура, Театр имени Е. Вахтангова, Театр, Знаменитости, что посмотреть
Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери

Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Семен Арзуманов в роли Бемоля, Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции, Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери, Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта и Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины в спектакле "Амадей" в театре имени Евг. Вахтангова
Актеры Семен Арзуманов в роли Бемоля, Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции, Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери, Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта и Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Спектакль "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым представили в театре Вахтангова. История Моцарта и Сальери показана с позиции итальянского отравителя. В ней много музыкальных номеров с интересными аранжировками, танцами и шутками.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в театре имени Евг. Вахтангова
Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в театре имени Евг. Вахтангова
Первую премьеру на Основной сцене театра в 102-м сезоне поставил Анатолий Шульев. Он уже работал в Вахтанговском над "Дурочкой" Лопе де Веги и новеллой "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы".
"Амадей" — о природе таланта, неудовлетворенности человека, творческих метаниях музыканта и его боязни забвения.
Антонио Сальери дает обет вести праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым и почитаемым композитором. Он уверен, что эта сделка будет успешна. Но гениальность даруется Моцарту, бестактному повесе, и Сальери понимает, что обманут.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Г театра имени Евг. Вахтангова

Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Г театра имени Евг. Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актеры Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери (слева) и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей"

Актеры Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актеры Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери (слева) и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актер в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова

Актер в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актер в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Г театра имени Евг. Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Актеры Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери (слева) и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3

Актер в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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3 из 3
Антонио охвачен терзаниями и завистью к одаренному Вольфгангу, но еще трагичнее то, что Сальери — единственный, кто может по-настоящему понять и оценить талант своего конкурента.
Оформленная в темных цветах сцена служит символичным холстом для ярких героев. Сальери в исполнении Гуськова получился хитрым стратегом: он изображает дружбу с Моцартом, а за спиной строит ему козни. Антонио плетет интриги при дворе, оговаривая уроженца Зальцбурга перед императором, распускает слухи в разговоре с директором Императорских театров.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Евгений Косырев в роли префекта Императорской библиотеки (слева) и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей"

Актеры Евгений Косырев в роли префекта Императорской библиотеки и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Евгений Косырев в роли префекта Императорской библиотеки (слева) и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актриса Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины в спектакле "Амадей"

Актриса Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актриса Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актеры Валерий Ушаков в роли королевского гофмейстера Фон Штрека (слева) и Федор Воронцов в роли Императора Иосифа II в спектакле "Амадей"

Актеры Валерий Ушаков в роли королевского гофмейстера Фон Штрека и Федор Воронцов в роли Императора Иосифа II в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актеры Валерий Ушаков в роли королевского гофмейстера Фон Штрека (слева) и Федор Воронцов в роли Императора Иосифа II в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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3 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актеры Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей"

Актеры Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актеры Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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4 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей"

Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 5

Евгений Косырев в роли префекта Императорской библиотеки (слева) и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 5

Актриса Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 5

Актеры Валерий Ушаков в роли королевского гофмейстера Фон Штрека (слева) и Федор Воронцов в роли Императора Иосифа II в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 5

Актеры Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 5

Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Вольфганг же придается всем радостям и соблазнам Вены. Он устраивает попойки, посещает многочисленные балы и маскарады, крутит интрижки и умудряется писать многочисленные произведения с молниеносной скоростью, без черновиков.
Музыкальным сопровождением становятся произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Под них герои дирижируют, кружатся в танце, а иногда и заигрывают с публикой, призывая ее напевать некоторые отрывки.
В любой истории героя ждет расплата за вечность. Для Сальери ценой стало понимание бессмертия музыки Моцарта и бессмысленности своих действий.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова
Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова
Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины Кавальери и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины Кавальери и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова
Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины Кавальери и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3
Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3
Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины Кавальери и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Трагическую линию уравновешивают комическая линия и курьезные ситуации. Несколько персонажей действуют и говорят на удивление современно — аллюзии на современный мир в постановке выглядят максимально уместно.
Безусловно, финал известен. Хотя даже сейчас нет единого мнения о причинах кончины Вольфганга Моцарта. Есть теории о непреднамеренном убийстве, генетической болезни, отравлении ртутью или подстроенном злодеянии из-за любви.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери (слева) в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева

Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери (слева) в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актеры Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта и Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции в спектакле "Амадей"

Актеры Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта и Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актеры Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта и Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта (в центре) в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева

Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова

Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта (в центре) в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери (слева) в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Актеры Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта и Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции в спектакле "Амадей"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3

Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта (в центре) в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3
В Вахтанговском театре делают его неоднозначным. Постановщики предлагают задуматься: правда ли, что Моцарта отравил Сальери? И каковы были его мотивы: хотел ли итальянец устранить врага или хотя бы так остаться в вечности — чтобы его помнили не по написанной музыке, а в связке с одаренным гением Моцарта?
Примерные спектакли намечены на 7, 8, 17, 24 марта.
Юрий Красков в роли Рума и Владимир Вдовиченков в роли Гвидо Ансельми в спектакле Феллини. 8 1/2 по сценической версии Станислава Барышникова в постановке режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек в театре им. Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2"
17 февраля, 17:36
 
КультураЗальцбург (город)ВенаВольфганг Амадей МоцартАлексей ГуськовВиктор ДобронравовТеатр имени Е. ВахтанговаТеатрЗнаменитостичто посмотреть
 
 
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