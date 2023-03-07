Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Спектакль "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым представили в театре Вахтангова. История Моцарта и Сальери показана с позиции итальянского отравителя. В ней много музыкальных номеров с интересными аранжировками, танцами и шутками.Первую премьеру на Основной сцене театра в 102-м сезоне поставил Анатолий Шульев. Он уже работал в Вахтанговском над "Дурочкой" Лопе де Веги и новеллой "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы"."Амадей" — о природе таланта, неудовлетворенности человека, творческих метаниях музыканта и его боязни забвения.Антонио Сальери дает обет вести праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым и почитаемым композитором. Он уверен, что эта сделка будет успешна. Но гениальность даруется Моцарту, бестактному повесе, и Сальери понимает, что обманут.Антонио охвачен терзаниями и завистью к одаренному Вольфгангу, но еще трагичнее то, что Сальери — единственный, кто может по-настоящему понять и оценить талант своего конкурента.Оформленная в темных цветах сцена служит символичным холстом для ярких героев. Сальери в исполнении Гуськова получился хитрым стратегом: он изображает дружбу с Моцартом, а за спиной строит ему козни. Антонио плетет интриги при дворе, оговаривая уроженца Зальцбурга перед императором, распускает слухи в разговоре с директором Императорских театров.Вольфганг же придается всем радостям и соблазнам Вены. Он устраивает попойки, посещает многочисленные балы и маскарады, крутит интрижки и умудряется писать многочисленные произведения с молниеносной скоростью, без черновиков.Музыкальным сопровождением становятся произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Под них герои дирижируют, кружатся в танце, а иногда и заигрывают с публикой, призывая ее напевать некоторые отрывки.В любой истории героя ждет расплата за вечность. Для Сальери ценой стало понимание бессмертия музыки Моцарта и бессмысленности своих действий.Трагическую линию уравновешивают комическая линия и курьезные ситуации. Несколько персонажей действуют и говорят на удивление современно — аллюзии на современный мир в постановке выглядят максимально уместно.Безусловно, финал известен. Хотя даже сейчас нет единого мнения о причинах кончины Вольфганга Моцарта. Есть теории о непреднамеренном убийстве, генетической болезни, отравлении ртутью или подстроенном злодеянии из-за любви.В Вахтанговском театре делают его неоднозначным. Постановщики предлагают задуматься: правда ли, что Моцарта отравил Сальери? И каковы были его мотивы: хотел ли итальянец устранить врага или хотя бы так остаться в вечности — чтобы его помнили не по написанной музыке, а в связке с одаренным гением Моцарта?Примерные спектакли намечены на 7, 8, 17, 24 марта.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Спектакль "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым представили в театре Вахтангова. История Моцарта и Сальери показана с позиции итальянского отравителя. В ней много музыкальных номеров с интересными аранжировками, танцами и шутками.
Актер Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в театре имени Евг. Вахтангова
Первую премьеру на Основной сцене театра в 102-м сезоне поставил Анатолий Шульев. Он уже работал в Вахтанговском над "Дурочкой" Лопе де Веги и новеллой "Принуждение" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы".
"Амадей" — о природе таланта, неудовлетворенности человека, творческих метаниях музыканта и его боязни забвения.
Антонио Сальери дает обет вести праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым и почитаемым композитором. Он уверен, что эта сделка будет успешна. Но гениальность даруется Моцарту, бестактному повесе, и Сальери понимает, что обманут.
Антонио охвачен терзаниями и завистью к одаренному Вольфгангу, но еще трагичнее то, что Сальери — единственный, кто может по-настоящему понять и оценить талант своего конкурента.
Оформленная в темных цветах сцена служит символичным холстом для ярких героев. Сальери в исполнении Гуськова получился хитрым стратегом: он изображает дружбу с Моцартом, а за спиной строит ему козни. Антонио плетет интриги при дворе, оговаривая уроженца Зальцбурга перед императором, распускает слухи в разговоре с директором Императорских театров.
Вольфганг же придается всем радостям и соблазнам Вены. Он устраивает попойки, посещает многочисленные балы и маскарады, крутит интрижки и умудряется писать многочисленные произведения с молниеносной скоростью, без черновиков.
Музыкальным сопровождением становятся произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Под них герои дирижируют, кружатся в танце, а иногда и заигрывают с публикой, призывая ее напевать некоторые отрывки.
В любой истории героя ждет расплата за вечность. Для Сальери ценой стало понимание бессмертия музыки Моцарта и бессмысленности своих действий.
Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины Кавальери и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
Актер Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины Кавальери и Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева на сцене Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова в Москве.
Трагическую линию уравновешивают комическая линия и курьезные ситуации. Несколько персонажей действуют и говорят на удивление современно — аллюзии на современный мир в постановке выглядят максимально уместно.
Безусловно, финал известен. Хотя даже сейчас нет единого мнения о причинах кончины Вольфганга Моцарта. Есть теории о непреднамеренном убийстве, генетической болезни, отравлении ртутью или подстроенном злодеянии из-за любви.
В Вахтанговском театре делают его неоднозначным. Постановщики предлагают задуматься: правда ли, что Моцарта отравил Сальери? И каковы были его мотивы: хотел ли итальянец устранить врага или хотя бы так остаться в вечности — чтобы его помнили не по написанной музыке, а в связке с одаренным гением Моцарта?
Примерные спектакли намечены на 7, 8, 17, 24 марта.
Театр Вахтангова показал свою версию фильма Феллини "8 1/2"
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.