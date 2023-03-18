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В Дагестане более трех тысяч человек вышли на субботник - РИА Новости, 18.03.2023
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15:47 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/subbotnik-1858798071.html
В Дагестане более трех тысяч человек вышли на субботник
В Дагестане более трех тысяч человек вышли на субботник - РИА Новости, 18.03.2023
В Дагестане более трех тысяч человек вышли на субботник
Общереспубликанский субботник, который проходит в Дагестане 18 марта, собрал более 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:47
2023-03-18T15:47
общество
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Общереспубликанский субботник, который проходит в Дагестане 18 марта, собрал более 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Республиканский субботник проходит во всех муниципалитетах республики, его участниками стали более 3 тысяч человек", – сказал собеседник агентства. В акции по санитарной очистке территорий принимают участие в том числе сотрудники социальных, образовательных, медицинских учреждений, волонтеры и жители городов и сельских поселений. "К субботнику присоединились и работники органов исполнительной власти, которые привели в порядок близлежащие территории министерств и ведомств региона", – добавили в правительстве республики.
https://ria.ru/20230317/subbotnik-1858545795.html
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общество, республика дагестан, россия
Общество, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане более трех тысяч человек вышли на субботник

В Дагестане более трех тысяч человек вышли на общереспубликанский субботник

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУборочный инвентарь прислонен к стволу дерева
Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Общереспубликанский субботник, который проходит в Дагестане 18 марта, собрал более 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Республиканский субботник проходит во всех муниципалитетах республики, его участниками стали более 3 тысяч человек", – сказал собеседник агентства.
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Собянин: традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 15 апреля
17 марта, 12:06
В акции по санитарной очистке территорий принимают участие в том числе сотрудники социальных, образовательных, медицинских учреждений, волонтеры и жители городов и сельских поселений.
"К субботнику присоединились и работники органов исполнительной власти, которые привели в порядок близлежащие территории министерств и ведомств региона", – добавили в правительстве республики.
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