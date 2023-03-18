https://ria.ru/20230318/subbotnik-1858798071.html

В Дагестане более трех тысяч человек вышли на субботник

В Дагестане более трех тысяч человек вышли на субботник - РИА Новости, 18.03.2023

В Дагестане более трех тысяч человек вышли на субботник

Общереспубликанский субботник, который проходит в Дагестане 18 марта, собрал более 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:47

2023-03-18T15:47

2023-03-18T15:47

общество

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Общереспубликанский субботник, который проходит в Дагестане 18 марта, собрал более 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Республиканский субботник проходит во всех муниципалитетах республики, его участниками стали более 3 тысяч человек", – сказал собеседник агентства. В акции по санитарной очистке территорий принимают участие в том числе сотрудники социальных, образовательных, медицинских учреждений, волонтеры и жители городов и сельских поселений. "К субботнику присоединились и работники органов исполнительной власти, которые привели в порядок близлежащие территории министерств и ведомств региона", – добавили в правительстве республики.

https://ria.ru/20230317/subbotnik-1858545795.html

https://ria.ru/20220413/subbotnik-1783140372.html

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общество, республика дагестан, россия