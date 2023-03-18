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Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 18.03.2023 (обновлено: 15:17 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858793380.html
Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов
Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов - РИА Новости, 18.03.2023
Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также 9 беспилотников, сообщили в субботу в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:02
2023-03-18T15:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также 9 беспилотников, сообщили в субботу в Telegram-канале Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожены 402 украинских военных самолета, 221 вертолет, 3457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8330 танков и других боевых бронированных машин, 1066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8996 единиц специальной военной автомобильной техники.
харьковская область
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов

Минобороны: ПВО перехватила 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган" и девять дронов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Тор Вооруженных сил России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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Зенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также 9 беспилотников, сообщили в субботу в Telegram-канале Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожены 402 украинских военных самолета, 221 вертолет, 3457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8330 танков и других боевых бронированных машин, 1066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8996 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 марта, 16:09
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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