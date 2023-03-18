https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858793380.html

Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов

Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов - РИА Новости, 18.03.2023

Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также 9 беспилотников, сообщили в субботу в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:02

2023-03-18T15:02

2023-03-18T15:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также 9 беспилотников, сообщили в субботу в Telegram-канале Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожены 402 украинских военных самолета, 221 вертолет, 3457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8330 танков и других боевых бронированных машин, 1066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8996 единиц специальной военной автомобильной техники.

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика