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Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов
Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов - РИА Новости, 18.03.2023
Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также 9 беспилотников, сообщили в субботу в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:02
2023-03-18T15:02
2023-03-18T15:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также 9 беспилотников, сообщили в субботу в Telegram-канале Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожены 402 украинских военных самолета, 221 вертолет, 3457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8330 танков и других боевых бронированных машин, 1066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8996 единиц специальной военной автомобильной техники.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов
Минобороны: ПВО перехватила 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган" и девять дронов