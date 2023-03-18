https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858792884.html

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах - РИА Новости, 18.03.2023

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 107 районах, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:56

2023-03-18T14:56

2023-03-18T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 107 районах, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф