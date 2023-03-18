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Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах
Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах - РИА Новости, 18.03.2023
Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 107 районах, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:56
2023-03-18T14:56
2023-03-18T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 107 районах, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах
Минобороны России: авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах