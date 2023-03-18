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Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858792884.html
Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах
Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах - РИА Новости, 18.03.2023
Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 107 районах, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:56
2023-03-18T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 107 районах, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах

Минобороны России: авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 107 районах, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 марта, 16:09
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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