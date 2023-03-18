https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858791747.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 160 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 160 человек - РИА Новости, 18.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 160 человек
За последние сутки потери украинских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях превысили полторы сотни солдат и офицеров, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:47
2023-03-18T14:47
2023-03-18T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За последние сутки потери украинских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях превысили полторы сотни солдат и офицеров, следует из сводки Минобороны."На Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля", — рассказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, добавили в Минобороны, группировка "Центр" поразила подразделения ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР. Там потери украинской армии составили свыше 100 военнослужащих, две бронемашины и САУ "Гвоздика".Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки уничтожили порядка 120 бойцов ВСУ, две бронемашины, два автомобиля и две РСЗО "Ураган", а также гаубицу Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" наносила удары в районах Новомихайловки и Угледара (ДНР), Левадного и Орехова (Запорожская область). Там украинские войска потеряли около 50 человек и два пикапа. На Херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 107 районах. Силы ПАО за сутки перехватили 15 снарядов систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также сбили девять украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230318/zapad-1858744714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 160 человек
Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 160 человек