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Появилось видео подавления контратаки ВСУ на Запорожском направлении
Появилось видео подавления контратаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.03.2023
Появилось видео подавления контратаки ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска предприняли попытку танкового прорыва на Запорожском фронте, которая в очередной раз закончилась неудачно. На имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:30
2023-03-18T11:30
2023-03-18T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку танкового прорыва на Запорожском фронте, которая в очередной раз закончилась неудачно. На имеющихся в распоряжении РИА Новости кадрах, снятых оператором беспилотника, можно наблюдать пораженную в результате слаженной работы различных российских подразделений вражескую технику. В Минобороны отмечают, что за прошедшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска ударами авиации и огнем артиллерии поразили подразделения армии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка ДНР: уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры отражения попытки танкового прорыва ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска предприняли попытку танкового прорыва на запорожском направлении. На имеющихся у РИА Новости кадрах, снятых оператором беспилотника, можно наблюдать украинскую технику, пораженную российскими подразделениями.
2023-03-18T11:30
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Появилось видео подавления контратаки ВСУ на Запорожском направлении
Опубликовано видео подавления танкового прорыва ВСУ на Запорожском направлении