https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858770664.html

Появилось видео подавления контратаки ВСУ на Запорожском направлении

Появилось видео подавления контратаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.03.2023

Появилось видео подавления контратаки ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска предприняли попытку танкового прорыва на Запорожском фронте, которая в очередной раз закончилась неудачно. На имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:30

2023-03-18T11:30

2023-03-18T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку танкового прорыва на Запорожском фронте, которая в очередной раз закончилась неудачно. На имеющихся в распоряжении РИА Новости кадрах, снятых оператором беспилотника, можно наблюдать пораженную в результате слаженной работы различных российских подразделений вражескую технику. В Минобороны отмечают, что за прошедшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска ударами авиации и огнем артиллерии поразили подразделения армии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка ДНР: уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20.

украина

донецкая народная республика

запорожская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры отражения попытки танкового прорыва ВСУ на Запорожском направлении Украинские войска предприняли попытку танкового прорыва на запорожском направлении. На имеющихся у РИА Новости кадрах, снятых оператором беспилотника, можно наблюдать украинскую технику, пораженную российскими подразделениями. 2023-03-18T11:30 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область