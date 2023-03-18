Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО "Град" в селе Велетенское под Херсоном
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в селе Велетенское под Херсоном, уничтожив 20 солдат, 6 автомобилей противника и установку "Град", сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью по расположению одного из подразделений ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Велетенское был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 6 единиц автомобильной техники, 20 погибших военных ВСУ, 15 раненых", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также "вчера артиллерийским огнем в районе Садовое уничтожена РСЗО БМ-21 и расчетом, потери противника: 3 погибших военных ВСУ".
Украинские войска ежедневно обстреливают города левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская по 100-150 снарядов. За минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам левобережья Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам с правого берега Днепра прилетело 44 снаряда.