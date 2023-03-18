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Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном - РИА Новости, 18.03.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в селе Велетенское под Херсоном, уничтожив 20 солдат, 6... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:55

2023-03-18T10:55

2023-03-18T10:55

специальная военная операция на украине

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херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в селе Велетенское под Херсоном, уничтожив 20 солдат, 6 автомобилей противника и установку "Град", сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, также "вчера артиллерийским огнем в районе Садовое уничтожена РСЗО БМ-21 и расчетом, потери противника: 3 погибших военных ВСУ". Украинские войска ежедневно обстреливают города левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская по 100-150 снарядов. За минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам левобережья Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам с правого берега Днепра прилетело 44 снаряда.

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф