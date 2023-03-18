https://ria.ru/20230318/spasenie-1858780605.html

В Петербурге наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед мужчину

В Петербурге наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед мужчину - РИА Новости, 18.03.2023

В Петербурге наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед мужчину

Провалившегося под лед мужчину на Неве напротив Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге спас сотрудник Госавтоинспекции ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:18

2023-03-18T13:18

2023-03-18T13:18

хорошие новости

происшествия

санкт-петербург

владимир колокольцев

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Провалившегося под лед мужчину на Неве напротив Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге спас сотрудник Госавтоинспекции ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение наградить его ведомственной медалью, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в пресс-службе Государственного Эрмитажа РИА Новости рассказали, что в пятницу утром сотрудница музея, увидев провалившегося под лед на Неве мужчину, оперативно сообщила по номеру 112, его удалось спасти. "На место происшествия незамедлительно был направлен полицейский экипаж, который находился ближе всего к указанному адресу. Старший лейтенант полиции Константин Митрохин увидел, что на расстоянии не менее 30 метров от берега в полынье находится мужчина, который держится за край льдины. Обвязав себя буксировочным тросом, полицейский бросился ему на помощь. Недалеко от полыньи сотруднику полиции пришлось лечь на хрупкий лед и добираться до тонущего ползком. В это время его страховал один из очевидцев произошедшего. Пострадавший был спасен и передан медикам", - сообщила Волк. В настоящее время полиция Петербурга устанавливает личность очевидца, который помогал в спасении мужчины.

https://ria.ru/20230318/spasenie-1858779927.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, владимир колокольцев, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)