https://ria.ru/20230318/shrilanka-1858694463.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку летом
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку летом - РИА Новости, 18.03.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку летом
Туроператоры продлевают зимние полетные программы на лето и рассказывают, сколько будет стоить отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T03:57
2023-03-18T03:57
2023-03-18T03:57
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Туроператоры продлевают зимние полетные программы на лето и рассказывают, сколько будет стоить отдых в этой стране, сообщает АТОР. Зимой туры в эту страну входили в тройку самых востребованных. Туроператор Fun&Sun решил летом организовать чартеры в восточную часть острова, где в эти месяцы высокий сезон. Еще два участника рынка планируют присоединиться к полетной программе.Предполагается, что с 30 апреля дважды в неделю (по вторникам и воскресеньям) из Москвы в Хамбантоту будет летать Red Wings. На курортах Тринкомали и Пасикуда туристы буду проводить 11 или 12 ночей.Минимальная стоимость такого отдыха в отеле категории четыре звезды – 188 тысяч рублей на двоих.Для въезда на Шри-Ланку россиянам необходимо оформить разрешение на въезд – ETA. Есть два варианта по оформлению визы – по прилете, либо в России – рублями при бронировании тура. Стоимость – 70 долларов, детям до 12 лет – бесплатно.
https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html
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новости - туризм, шри-ланка, москва, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Москва, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку летом
АТОР: стоимость туров на Шри-Ланку на лето начинается от 188 тысяч рублей на двоих