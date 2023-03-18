Рейтинг@Mail.ru
Власти Петербурга назвали возможную причину смерти школьницы на физкультуре - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 18.03.2023 (обновлено: 23:36 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/shkolnitsa-1858848839.html
Власти Петербурга назвали возможную причину смерти школьницы на физкультуре
Власти Петербурга назвали возможную причину смерти школьницы на физкультуре - РИА Новости, 18.03.2023
Власти Петербурга назвали возможную причину смерти школьницы на физкультуре
У умершей на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге девочки было генетическое заболевание, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:58
2023-03-18T23:36
санкт-петербург
ирина потехина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/51/1549325158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b9ec099c53ae1031c007b36a1fe1f93.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. У умершей на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге девочки было генетическое заболевание, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. Ранее сообщалось, что ученица 7-го класса на уроке физкультуры в школе в Петербурге при выполнении бега "змейкой" сошла с дистанции и упала. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия, врачами констатирована смерть девочки. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "Окончательное заключение патологоанатомической экспертизы пока не готово - требуется проведение дополнительных достаточно длительных исследований. Но предварительно причиной гибели ребенка называют генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась. И симптомы которого у ребенка не были проявлены. Диагностировать его можно было только при обследовании, выходящем за пределы стандартной школьной диспансеризации. А при выявлении - соблюдать строгие правила, минимизирующие риски", - написала Потехина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что школьный врач и педагоги имеют о возможных рисках столько информации, сколько им готовы предоставить родители. По ее словам, за прошлый год в Петербурге зафиксировано более 700 случаев, когда родители не давали согласия на проведение профилактических осмотров детей - либо полностью, либо отдельными специалистами. "Защитить каждого ребенка в современном обществе - с его высокими скоростями и постоянным эмоциональным напряжением - мы можем только вместе, сообща: родители, педагоги, медики. Сотрудничество сегодня - самый эффективный путь решения любых вопросов в интересах детей. Увидеть вместе то, что не заметит каждый по отдельности. Вовремя забить тревогу. Предпринять дополнительные совместные шаги. Чтобы предотвратить беду", - написала вице-губернатор.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/51/1549325158_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b813d553d809930570b3ccbbdf003df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ирина потехина, происшествия
Санкт-Петербург, Ирина Потехина, Происшествия
Власти Петербурга назвали возможную причину смерти школьницы на физкультуре

Вице-губернатор Петербурга Потехина: причиной смерти школьницы могло стать заболевание

© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев | Перейти в медиабанкСпортивный зал в школе
Спортивный зал в школе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
Перейти в медиабанк
Спортивный зал в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. У умершей на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге девочки было генетическое заболевание, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
Ранее сообщалось, что ученица 7-го класса на уроке физкультуры в школе в Петербурге при выполнении бега "змейкой" сошла с дистанции и упала. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия, врачами констатирована смерть девочки. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
"Окончательное заключение патологоанатомической экспертизы пока не готово - требуется проведение дополнительных достаточно длительных исследований. Но предварительно причиной гибели ребенка называют генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась. И симптомы которого у ребенка не были проявлены. Диагностировать его можно было только при обследовании, выходящем за пределы стандартной школьной диспансеризации. А при выявлении - соблюдать строгие правила, минимизирующие риски", - написала Потехина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что школьный врач и педагоги имеют о возможных рисках столько информации, сколько им готовы предоставить родители. По ее словам, за прошлый год в Петербурге зафиксировано более 700 случаев, когда родители не давали согласия на проведение профилактических осмотров детей - либо полностью, либо отдельными специалистами.
"Защитить каждого ребенка в современном обществе - с его высокими скоростями и постоянным эмоциональным напряжением - мы можем только вместе, сообща: родители, педагоги, медики. Сотрудничество сегодня - самый эффективный путь решения любых вопросов в интересах детей. Увидеть вместе то, что не заметит каждый по отдельности. Вовремя забить тревогу. Предпринять дополнительные совместные шаги. Чтобы предотвратить беду", - написала вице-губернатор.
 
Санкт-ПетербургИрина ПотехинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала