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Власти Петербурга назвали возможную причину смерти школьницы на физкультуре

Власти Петербурга назвали возможную причину смерти школьницы на физкультуре - РИА Новости, 18.03.2023

Власти Петербурга назвали возможную причину смерти школьницы на физкультуре

У умершей на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге девочки было генетическое заболевание, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:58

2023-03-18T21:58

2023-03-18T23:36

санкт-петербург

ирина потехина

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. У умершей на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге девочки было генетическое заболевание, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. Ранее сообщалось, что ученица 7-го класса на уроке физкультуры в школе в Петербурге при выполнении бега "змейкой" сошла с дистанции и упала. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия, врачами констатирована смерть девочки. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "Окончательное заключение патологоанатомической экспертизы пока не готово - требуется проведение дополнительных достаточно длительных исследований. Но предварительно причиной гибели ребенка называют генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась. И симптомы которого у ребенка не были проявлены. Диагностировать его можно было только при обследовании, выходящем за пределы стандартной школьной диспансеризации. А при выявлении - соблюдать строгие правила, минимизирующие риски", - написала Потехина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что школьный врач и педагоги имеют о возможных рисках столько информации, сколько им готовы предоставить родители. По ее словам, за прошлый год в Петербурге зафиксировано более 700 случаев, когда родители не давали согласия на проведение профилактических осмотров детей - либо полностью, либо отдельными специалистами. "Защитить каждого ребенка в современном обществе - с его высокими скоростями и постоянным эмоциональным напряжением - мы можем только вместе, сообща: родители, педагоги, медики. Сотрудничество сегодня - самый эффективный путь решения любых вопросов в интересах детей. Увидеть вместе то, что не заметит каждый по отдельности. Вовремя забить тревогу. Предпринять дополнительные совместные шаги. Чтобы предотвратить беду", - написала вице-губернатор.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ирина потехина, происшествия