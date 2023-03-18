https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858755523.html

Развожаев рассказал о достижениях Севастополя в составе России

Развожаев рассказал о достижениях Севастополя в составе России - РИА Новости, 18.03.2023

Развожаев рассказал о достижениях Севастополя в составе России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что за последние девять лет регион прошел огромный путь своего развития. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:58

2023-03-18T08:58

2023-03-18T08:58

общество

севастополь

михаил развожаев

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что за последние девять лет регион прошел огромный путь своего развития. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. "За девять лет каждый из нас прошел огромный путь. Вместе мы растем и развиваемся. Севастополь - это в первую очередь его люди… Государство строит инфраструктуру, развивает медицину и образование, чтобы каждому человеку было комфортно жить на родной земле. Наши совместные достижения можно перечислять долго. Главный итог прошедших девяти лет - мы защищены", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, за последние девять лет сделано очень много: снята энергоблокада благодаря построенной Балаклавской ТЭС, возведен водозабор на реке Бельбек, запущено обновленное железнодорожное сообщение, введена в эксплуатацию трасса "Таврида" и завершается строительство последнего её 8-го этапа. "Мы построили 565,5 километра дорог. Благоустроили 65 парков и скверов. Построили десятки важных и нужных социальных объектов. Если на конец 2014 года в Севастополе было всего 16 316 светоточек, то сейчас их больше 41 тысячи", - подчеркнул Развожаев. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858755184.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, севастополь, михаил развожаев, республика крым