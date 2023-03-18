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Украинский министр заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней - РИА Новости, 18.03.2023
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17:40 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/sdelka-1858815406.html
Украинский министр заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней
Украинский министр заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней - РИА Новости, 18.03.2023
Украинский министр заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновая сделка" продлена, но, по его словам, еще на 120 дней. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:40
2023-03-18T17:40
экономика
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антониу гуттереш
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновая сделка" продлена, но, по его словам, еще на 120 дней. Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" после переговоров со сторонами. "Соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано еще на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления действия документа еще на 4 месяца", - написал Кубраков на своей странице в Facebook*. По его словам, Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. Министр отметил, что власти продолжают работу по присоединению к "зерновой инициативе" портов Николаевской области, а также расширению номенклатуры грузов. Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, украина, турция, россия, антониу гуттереш, реджеп тайип эрдоган, facebook, оон, зерновая сделка
Экономика, Украина, Турция, Россия, Антониу Гуттереш, Реджеп Тайип Эрдоган, Facebook, ООН, Зерновая сделка
Украинский министр заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней

Министр инфраструктуры Украины Кубраков заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновая сделка" продлена, но, по его словам, еще на 120 дней.
Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" после переговоров со сторонами.
"Соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано еще на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления действия документа еще на 4 месяца", - написал Кубраков на своей странице в Facebook*.
По его словам, Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. Министр отметил, что власти продолжают работу по присоединению к "зерновой инициативе" портов Николаевской области, а также расширению номенклатуры грузов.
Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаУкраинаТурцияРоссияАнтониу ГуттерешРеджеп Тайип ЭрдоганFacebookООНЗерновая сделка
 
 
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