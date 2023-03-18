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Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки - РИА Новости, 18.03.2023
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17:05 18.03.2023 (обновлено: 17:11 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/sdelka-1858810761.html
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки - РИА Новости, 18.03.2023
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки", после переговоров со сторонами. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:05
2023-03-18T17:11
экономика
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
оон
москва
зерновая сделка
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки", после переговоров со сторонами.В субботу, 18 марта, истекает второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), или так называемой "черноморской инициативы", по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает зерновую сделку на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней."В результате наших переговоров мы добились продления соглашения о зерновом коридоре",- сообщил Эрдоган, выступая в субботу, его слова приводит TRT Haber.Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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экономика, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, оон, москва, зерновая сделка
Экономика, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, ООН, Москва, Зерновая сделка
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки после переговоров со сторонами

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки", после переговоров со сторонами.
В субботу, 18 марта, истекает второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), или так называемой "черноморской инициативы", по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает зерновую сделку на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней.
"В результате наших переговоров мы добились продления соглашения о зерновом коридоре",- сообщил Эрдоган, выступая в субботу, его слова приводит TRT Haber.
Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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ЭкономикаТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковООНМоскваЗерновая сделка
 
 
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