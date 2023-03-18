https://ria.ru/20230318/sdelka-1858810761.html

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки - РИА Новости, 18.03.2023

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки", после переговоров со сторонами. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:05

2023-03-18T17:05

2023-03-18T17:11

экономика

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

оон

москва

зерновая сделка

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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки", после переговоров со сторонами.В субботу, 18 марта, истекает второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), или так называемой "черноморской инициативы", по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает зерновую сделку на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней."В результате наших переговоров мы добились продления соглашения о зерновом коридоре",- сообщил Эрдоган, выступая в субботу, его слова приводит TRT Haber.Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858743402.html

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экономика, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, оон, москва, зерновая сделка