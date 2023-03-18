Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки после переговоров со сторонами
Уборка пшеницы. Архивное фото
АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки", после переговоров со сторонами.
В субботу, 18 марта, истекает второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), или так называемой "черноморской инициативы", по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает зерновую сделку на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней.
"В результате наших переговоров мы добились продления соглашения о зерновом коридоре",- сообщил Эрдоган, выступая в субботу, его слова приводит TRT Haber.
Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.