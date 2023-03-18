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Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля - РИА Новости, 18.03.2023
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16:34 18.03.2023 (обновлено: 22:13 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/putin-1858806399.html
Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля
Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля - РИА Новости, 18.03.2023
Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля
Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь за рулем, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:34
2023-03-18T22:13
общество
севастополь
владимир путин
республика крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь за рулем, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией по итогам референдума 16 марта 2014 года."Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами", — написал Развожаев.Как отметил губернатор, у России невероятный лидер.Губернатор Севастополя добавил, что показал Путину новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь".
севастополь
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общество, севастополь, владимир путин, республика крым, михаил развожаев
Общество, Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым, Михаил Развожаев
Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля

Губернатор Развожаев сообщил, что Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля

Президент России Владимир Путин во время поездки в Севастополь. Кадр видео
 Президент России Владимир Путин во время поездки в Севастополь. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время поездки в Севастополь. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь за рулем, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией по итогам референдума 16 марта 2014 года.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами", — написал Развожаев.
Как отметил губернатор, у России невероятный лидер.
Губернатор Севастополя добавил, что показал Путину новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь".
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
ОбществоСевастопольВладимир ПутинРеспублика КрымМихаил Развожаев
 
 
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