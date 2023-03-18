https://ria.ru/20230318/putin-1858806399.html

Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля

Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля - РИА Новости, 18.03.2023

Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля

Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь за рулем, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T16:34

2023-03-18T16:34

2023-03-18T22:13

общество

севастополь

владимир путин

республика крым

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь за рулем, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией по итогам референдума 16 марта 2014 года."Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами", — написал Развожаев.Как отметил губернатор, у России невероятный лидер.Губернатор Севастополя добавил, что показал Путину новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь".

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, севастополь, владимир путин, республика крым, михаил развожаев