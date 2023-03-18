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Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 18.03.2023

Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 50 военных и две единицы РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:44

2023-03-18T14:44

2023-03-18T14:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 50 военных и две единицы техники, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ в субботу."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой народной республики, Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих и два пикапа", - сообщили в Минобороны.

россия

киев

донецкая народная республика

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россия, безопасность, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире