https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению

Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению - РИА Новости, 18.03.2023

Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению

"Украина больше не может терять время", — строго напомнил министр обороны США Ллойд Остин своим туземным войскам сразу после совещания контактной группы по... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:10

аналитика

сша

украина

киев

ллойд остин

бен ходжес

денис пушилин

пентагон

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"Украина больше не может терять время", — строго напомнил министр обороны США Ллойд Остин своим туземным войскам сразу после совещания контактной группы по обороне Украины. Незалежную пинками гонят в наступление. Уже и дату назначили: конец апреля — начало мая.Пентагон донес через СМИ свое недовольство тем, что киевский режим продолжает заваливать трупами Артемовск, хотя лично Остин считает, что этот город не имеет стратегического значения и пора заваливать трупами другие точки на карте.Уже официально военная верхушка США признает, что за год конфликта ВСУ потеряли больше 100 тысяч человек убитыми, причем выбили самых лучших и опытных военных. Эти чудовищные жертвы не привели ни к чему — лишь к потере примерно пятой части всей территории бывшей Украины. Но это нам больно читать цифры убитых, в Вашингтоне-то всем плевать. Украинские солдаты должны продолжать сражаться — вот главный месседж Пентагона.Дело в том, что в американском истеблишменте созрел заказ на то, что Киев должен дать результат. Деньги вливали, оружие посылали, солдат тренировали? Теперь расплачивайтесь. В качестве средства оплаты принимаются жизни туземцев.По словам источника, в руководстве Пентагона, поделившегося информацией с влиятельным изданием Politico, все последние четыре-пять месяцев поставки западного оружия на Украину делались именно в расчете на весеннее наступление ВСУ. Туда направлены сотни танков и бронемашин, а также машины для наведения мостов. Тысячи солдат ВСУ прошли подготовку на натовских полигонах. Изрядный запас 155-миллиметровых снарядов, которых так не хватало зимой, тоже обеспечен. Самолетов прокси-войскам пока не дают, однако присобачивают на "МиГи" американские ракеты среднего радиуса действия. Ну и, разумеется, американские хозяева предоставляют ВСУ полный спектр разведданных.По каким же направлениям собираются наступать ВСУ? В Пентагоне все время заверяют, что выработка стратегии — дело Киева. Однако кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Американские военные и спецслужбисты совершенно открыто обсуждают в прессе, куда следует бросить ВСУ.В топе направлений для наступления — Крым, Мелитополь, Мариуполь. Насчет Крыма очень горячится отставной генерал Бен Ходжес, который все не может забыть, как в бытность его командующим сухопутной армией союзников полуостров элегантно уплыл в Россию, а натовская разведка сей казус прохлопала.Его идея состоит в том, чтобы вэсэушники переправились через Днепр, захватили всю Херсонскую область и обстреливали оттуда "Хаймарсами" Крым, тогда под угрозой окажутся Черноморский флот и аэродром Саки. Многим этот план видится нереалистичным: трудно представить, что украинцы смогут успешно форсировать Днепр под огнем нашей артиллерии. Однако разведданные по Крыму и работе его ПВО собираются очень усердно — именно этим занимался американский беспилотник "Жнец", утонувший на днях в Черном море.Второе направление — это побережье Азовского моря. Или Бердянск через Мелитополь, или Мариуполь через Волноваху. Причем атака на Мариуполь будет одновременно и ходом в информационной войне — именно здесь торчали на "Азовстали" самые упертые местные нацисты. С побережья Азовского моря предполагается обстреливать "Хаймарсами" Крымский мост в попытке таким образом изолировать полуостров.Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения наших войск и блокировку "коридора в Крым". Некоторые аналитики полагают, что у украинской армии хватит сил ударить сразу по двум направлениям — и на юг, и в сторону Азовского моря.Возможно, есть и другие предполагаемые направления удара, просто их пока не светят в СМИ. Денис Пушилин, врио главы ДНР, рассказал, что украинцы накапливают войска в Часове Яре под Артемовском. Получается, что ВСУ могут и там организовать свой заветный контрнаступ. Это тоже будет неплохо для их пропаганды — типа отстояли Бахмут.В военном отношении эти планы выглядят опасным безумием. Печаль, однако, в том, что, когда контрнаступ провалится, для Зеленского и его хозяев это тоже будет "результат".Киевский Пеннивайз побежит хвастаться числом погибших, спекулировать на их крови, просить новых денег и вооружений. Вашингтон получит повод надавить на европейских вассалов — вот, мол, как хорошо украинцы гибнут, а вы чего? В общем, к весеннему наступлению ВСУ, спланированному Пентагоном, нельзя относиться легкомысленно.У нас может быть неоспоримое преимущество перед укроармией в технике, артиллерии, авиации. У нас просто несопоставимы масштабы экономик и их состояние. Однако одно преимущество у киевского режима есть — там просто с болезненным садизмом бросают на смерть своих граждан. А те с каким-то непостижимым мазохизмом гибнут за интересы Марка Милли, Ллойда Остина и прочих предельно далеких от них людей. И вот это оружие режим Зеленского будет использовать до конца.Ну а на случай, если у прокси-войск ничего не выйдет, американский режим уже подстелил себе соломки. В свежем докладе RAND Corporation военные аналитики напоминают, что в украинском конфликте интересы Штатов для руководства США должны стоять на первом месте. Однако долгая война, оказывается, не в их интересах — слишком дорого, слишком опасно и нет возможности переключиться на укрощение Китая. А значит, Вашингтон должен срочно убедить Киев смириться с территориальными потерями и заключить худой мир, который, как известно, лучше доброй ссоры.Украинцам посылают из-за океана прозрачный сигнал: вы можете убиваться за наши интересы, но как только наши интересы изменятся, мы вас бросим и даже не вспомним. Обещать — не значит жениться. Поразительно, как малороссы постоянно мечтают всех перехитрить, а потом попадаются в самые простенькие, казалось бы, ловушки. Ловушка с контрнаступом может стать для них последней.

https://ria.ru/20230317/vsu-1858627448.html

https://ria.ru/20230316/vsu-1858452780.html

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аналитика, сша, украина, киев, ллойд остин, бен ходжес, денис пушилин, пентагон, вооруженные силы украины