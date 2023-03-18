https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению
Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению - РИА Новости, 18.03.2023
Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению
"Украина больше не может терять время", — строго напомнил министр обороны США Ллойд Остин своим туземным войскам сразу после совещания контактной группы по... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T08:00
2023-03-18T08:00
2023-03-18T08:10
аналитика
сша
украина
киев
ллойд остин
бен ходжес
денис пушилин
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858688134_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_73adce54adaa8912df7fab53873392ea.jpg
"Украина больше не может терять время", — строго напомнил министр обороны США Ллойд Остин своим туземным войскам сразу после совещания контактной группы по обороне Украины. Незалежную пинками гонят в наступление. Уже и дату назначили: конец апреля — начало мая.Пентагон донес через СМИ свое недовольство тем, что киевский режим продолжает заваливать трупами Артемовск, хотя лично Остин считает, что этот город не имеет стратегического значения и пора заваливать трупами другие точки на карте.Уже официально военная верхушка США признает, что за год конфликта ВСУ потеряли больше 100 тысяч человек убитыми, причем выбили самых лучших и опытных военных. Эти чудовищные жертвы не привели ни к чему — лишь к потере примерно пятой части всей территории бывшей Украины. Но это нам больно читать цифры убитых, в Вашингтоне-то всем плевать. Украинские солдаты должны продолжать сражаться — вот главный месседж Пентагона.Дело в том, что в американском истеблишменте созрел заказ на то, что Киев должен дать результат. Деньги вливали, оружие посылали, солдат тренировали? Теперь расплачивайтесь. В качестве средства оплаты принимаются жизни туземцев.По словам источника, в руководстве Пентагона, поделившегося информацией с влиятельным изданием Politico, все последние четыре-пять месяцев поставки западного оружия на Украину делались именно в расчете на весеннее наступление ВСУ. Туда направлены сотни танков и бронемашин, а также машины для наведения мостов. Тысячи солдат ВСУ прошли подготовку на натовских полигонах. Изрядный запас 155-миллиметровых снарядов, которых так не хватало зимой, тоже обеспечен. Самолетов прокси-войскам пока не дают, однако присобачивают на "МиГи" американские ракеты среднего радиуса действия. Ну и, разумеется, американские хозяева предоставляют ВСУ полный спектр разведданных.По каким же направлениям собираются наступать ВСУ? В Пентагоне все время заверяют, что выработка стратегии — дело Киева. Однако кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Американские военные и спецслужбисты совершенно открыто обсуждают в прессе, куда следует бросить ВСУ.В топе направлений для наступления — Крым, Мелитополь, Мариуполь. Насчет Крыма очень горячится отставной генерал Бен Ходжес, который все не может забыть, как в бытность его командующим сухопутной армией союзников полуостров элегантно уплыл в Россию, а натовская разведка сей казус прохлопала.Его идея состоит в том, чтобы вэсэушники переправились через Днепр, захватили всю Херсонскую область и обстреливали оттуда "Хаймарсами" Крым, тогда под угрозой окажутся Черноморский флот и аэродром Саки. Многим этот план видится нереалистичным: трудно представить, что украинцы смогут успешно форсировать Днепр под огнем нашей артиллерии. Однако разведданные по Крыму и работе его ПВО собираются очень усердно — именно этим занимался американский беспилотник "Жнец", утонувший на днях в Черном море.Второе направление — это побережье Азовского моря. Или Бердянск через Мелитополь, или Мариуполь через Волноваху. Причем атака на Мариуполь будет одновременно и ходом в информационной войне — именно здесь торчали на "Азовстали" самые упертые местные нацисты. С побережья Азовского моря предполагается обстреливать "Хаймарсами" Крымский мост в попытке таким образом изолировать полуостров.Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения наших войск и блокировку "коридора в Крым". Некоторые аналитики полагают, что у украинской армии хватит сил ударить сразу по двум направлениям — и на юг, и в сторону Азовского моря.Возможно, есть и другие предполагаемые направления удара, просто их пока не светят в СМИ. Денис Пушилин, врио главы ДНР, рассказал, что украинцы накапливают войска в Часове Яре под Артемовском. Получается, что ВСУ могут и там организовать свой заветный контрнаступ. Это тоже будет неплохо для их пропаганды — типа отстояли Бахмут.В военном отношении эти планы выглядят опасным безумием. Печаль, однако, в том, что, когда контрнаступ провалится, для Зеленского и его хозяев это тоже будет "результат".Киевский Пеннивайз побежит хвастаться числом погибших, спекулировать на их крови, просить новых денег и вооружений. Вашингтон получит повод надавить на европейских вассалов — вот, мол, как хорошо украинцы гибнут, а вы чего? В общем, к весеннему наступлению ВСУ, спланированному Пентагоном, нельзя относиться легкомысленно.У нас может быть неоспоримое преимущество перед укроармией в технике, артиллерии, авиации. У нас просто несопоставимы масштабы экономик и их состояние. Однако одно преимущество у киевского режима есть — там просто с болезненным садизмом бросают на смерть своих граждан. А те с каким-то непостижимым мазохизмом гибнут за интересы Марка Милли, Ллойда Остина и прочих предельно далеких от них людей. И вот это оружие режим Зеленского будет использовать до конца.Ну а на случай, если у прокси-войск ничего не выйдет, американский режим уже подстелил себе соломки. В свежем докладе RAND Corporation военные аналитики напоминают, что в украинском конфликте интересы Штатов для руководства США должны стоять на первом месте. Однако долгая война, оказывается, не в их интересах — слишком дорого, слишком опасно и нет возможности переключиться на укрощение Китая. А значит, Вашингтон должен срочно убедить Киев смириться с территориальными потерями и заключить худой мир, который, как известно, лучше доброй ссоры.Украинцам посылают из-за океана прозрачный сигнал: вы можете убиваться за наши интересы, но как только наши интересы изменятся, мы вас бросим и даже не вспомним. Обещать — не значит жениться. Поразительно, как малороссы постоянно мечтают всех перехитрить, а потом попадаются в самые простенькие, казалось бы, ловушки. Ловушка с контрнаступом может стать для них последней.
https://ria.ru/20230317/vsu-1858627448.html
https://ria.ru/20230316/vsu-1858452780.html
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858350080.html
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858118558.html
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858688134_225:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_dd7a9050329791c54aed0bc4fd28647e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, сша, украина, киев, ллойд остин, бен ходжес, денис пушилин, пентагон, вооруженные силы украины
Аналитика, США, Украина, Киев, Ллойд Остин, Бен Ходжес, Денис Пушилин, Пентагон, Вооруженные силы Украины
"Украина больше не может терять время", — строго напомнил
министр обороны США Ллойд Остин своим туземным войскам сразу после совещания контактной группы по обороне Украины. Незалежную пинками гонят в наступление. Уже и дату назначили: конец апреля — начало мая.
Пентагон донес через СМИ свое недовольство тем, что киевский режим продолжает заваливать трупами Артемовск
, хотя лично Остин считает, что этот город не имеет стратегического значения и пора заваливать трупами другие точки на карте.
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о ВСУ
Уже официально военная верхушка США признает, что за год конфликта ВСУ потеряли больше 100 тысяч человек убитыми, причем выбили самых лучших и опытных военных. Эти чудовищные жертвы не привели ни к чему — лишь к потере примерно пятой части всей территории бывшей Украины. Но это нам больно читать цифры убитых, в Вашингтоне-то всем плевать. Украинские солдаты должны продолжать сражаться — вот главный месседж Пентагона.
Дело в том, что в американском истеблишменте созрел заказ на то, что Киев
должен дать результат. Деньги вливали, оружие посылали, солдат тренировали? Теперь расплачивайтесь. В качестве средства оплаты принимаются жизни туземцев.
По словам источника, в руководстве Пентагона, поделившегося информацией с влиятельным изданием Politico, все последние четыре-пять месяцев поставки западного оружия на Украину делались именно в расчете на весеннее наступление ВСУ. Туда направлены сотни танков и бронемашин, а также машины для наведения мостов. Тысячи солдат ВСУ прошли подготовку на натовских полигонах. Изрядный запас 155-миллиметровых снарядов, которых так не хватало зимой, тоже обеспечен. Самолетов прокси-войскам пока не дают, однако присобачивают на "МиГи" американские ракеты среднего радиуса действия. Ну и, разумеется, американские хозяева предоставляют ВСУ полный спектр разведданных.
В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России
По каким же направлениям собираются наступать ВСУ? В Пентагоне все время заверяют, что выработка стратегии — дело Киева. Однако кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Американские военные и спецслужбисты совершенно открыто обсуждают в прессе, куда следует бросить ВСУ.
В топе направлений для наступления — Крым, Мелитополь
, Мариуполь. Насчет Крыма очень горячится отставной генерал Бен Ходжес
, который все не может забыть, как в бытность его командующим сухопутной армией союзников полуостров элегантно уплыл в Россию
, а натовская разведка сей казус прохлопала.
Его идея состоит в том, чтобы вэсэушники переправились через Днепр, захватили всю Херсонскую область
и обстреливали оттуда "Хаймарсами" Крым, тогда под угрозой окажутся Черноморский флот и аэродром Саки. Многим этот план видится нереалистичным: трудно представить, что украинцы смогут успешно форсировать Днепр под огнем нашей артиллерии. Однако разведданные по Крыму и работе его ПВО собираются очень усердно — именно этим занимался американский беспилотник "Жнец", утонувший на днях в Черном море.
СМИ: США предостерегли Украину от активной траты боеприпасов
Второе направление — это побережье Азовского моря
. Или Бердянск
через Мелитополь, или Мариуполь через Волноваху
. Причем атака на Мариуполь будет одновременно и ходом в информационной войне — именно здесь торчали на "Азовстали" самые упертые местные нацисты. С побережья Азовского моря предполагается обстреливать "Хаймарсами" Крымский мост в попытке таким образом изолировать полуостров.
Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения наших войск и блокировку "коридора в Крым". Некоторые аналитики полагают, что у украинской армии хватит сил ударить сразу по двум направлениям — и на юг, и в сторону Азовского моря.
Возможно, есть и другие предполагаемые направления удара, просто их пока не светят в СМИ. Денис Пушилин
, врио главы ДНР, рассказал
, что украинцы накапливают войска в Часове Яре под Артемовском. Получается, что ВСУ могут и там организовать свой заветный контрнаступ. Это тоже будет неплохо для их пропаганды — типа отстояли Бахмут.
"Иначе будет война". Вашингтону вынесли последнее предупреждение
В военном отношении эти планы выглядят опасным безумием. Печаль, однако, в том, что, когда контрнаступ провалится, для Зеленского и его хозяев это тоже будет "результат".
Киевский Пеннивайз побежит хвастаться числом погибших, спекулировать на их крови, просить новых денег и вооружений. Вашингтон получит повод надавить на европейских вассалов — вот, мол, как хорошо украинцы гибнут, а вы чего? В общем, к весеннему наступлению ВСУ, спланированному Пентагоном, нельзя относиться легкомысленно.
У нас может быть неоспоримое преимущество перед укроармией в технике, артиллерии, авиации. У нас просто несопоставимы масштабы экономик и их состояние. Однако одно преимущество у киевского режима есть — там просто с болезненным садизмом бросают на смерть своих граждан. А те с каким-то непостижимым мазохизмом гибнут за интересы Марка Милли
, Ллойда Остина и прочих предельно далеких от них людей. И вот это оружие режим Зеленского будет использовать до конца.
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине
Ну а на случай, если у прокси-войск ничего не выйдет, американский режим уже подстелил себе соломки. В свежем докладе
RAND Corporation военные аналитики напоминают, что в украинском конфликте интересы Штатов для руководства США должны стоять на первом месте. Однако долгая война, оказывается, не в их интересах — слишком дорого, слишком опасно и нет возможности переключиться на укрощение Китая. А значит, Вашингтон должен срочно убедить Киев смириться с территориальными потерями и заключить худой мир, который, как известно, лучше доброй ссоры.
Украинцам посылают из-за океана прозрачный сигнал: вы можете убиваться за наши интересы, но как только наши интересы изменятся, мы вас бросим и даже не вспомним. Обещать — не значит жениться. Поразительно, как малороссы постоянно мечтают всех перехитрить, а потом попадаются в самые простенькие, казалось бы, ловушки. Ловушка с контрнаступом может стать для них последней.