https://ria.ru/20230316/vsu-1858230266.html

Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском

Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском - РИА Новости, 16.03.2023

Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском

Украина накапливает войска в Часове Яре около Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:51

2023-03-16T10:51

2023-03-16T12:29

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украина накапливает войска в Часове Яре около Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин также рассказал, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск сейчас находится под еще более существенным огневым контролем "Группы Вагнера". Из-за этого противнику крайне сложно доставлять боекомплект, продовольствие, подвозить подкрепление. Но пока нет признаков, что Украина собирается выводить войска из города, а президент республики Владимир Зеленский принял решение спасти от гибели находящихся там солдат, добавил политик.Во вторник в офисе президента сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Снабжение гарнизона ВСУ идет через город Часов Яр.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html

украина

донецкая народная республика

артемовск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр