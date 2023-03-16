https://ria.ru/20230316/vsu-1858230266.html
Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском
Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском
Украина накапливает войска в Часове Яре около Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:51
2023-03-16T10:51
2023-03-16T12:29
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украина накапливает войска в Часове Яре около Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин также рассказал, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск сейчас находится под еще более существенным огневым контролем "Группы Вагнера". Из-за этого противнику крайне сложно доставлять боекомплект, продовольствие, подвозить подкрепление. Но пока нет признаков, что Украина собирается выводить войска из города, а президент республики Владимир Зеленский принял решение спасти от гибели находящихся там солдат, добавил политик.Во вторник в офисе президента сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Снабжение гарнизона ВСУ идет через город Часов Яр.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские войска накапливают силы в Часове Яре рядом с Артемовском
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Украина не собирается выводить военных из Артемовска
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Украина накапливает войска в Часове Яре около Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире
телеканала "Россия 24".
«
"Но здесь (в Артемовске. — Прим. ред.) наши подразделения это ни в коей мере не останавливает", — отметил он.
Пушилин также рассказал, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск сейчас находится под еще более существенным огневым контролем "Группы Вагнера". Из-за этого противнику крайне сложно доставлять боекомплект, продовольствие, подвозить подкрепление.
Но пока нет признаков, что Украина собирается выводить войска из города, а президент республики Владимир Зеленский принял решение спасти от гибели находящихся там солдат, добавил политик.
Во вторник в офисе президента сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный
назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.
В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Снабжение гарнизона ВСУ идет через город Часов Яр.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву
части ДНР
к северу от крупного города Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине