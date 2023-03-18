https://ria.ru/20230318/nato-1858794917.html
Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат
Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат - РИА Новости, 18.03.2023
Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат
Великое Национальное собрание (парламент) Турции с большой вероятностью ратифицирует протокол о членстве Финляндии в НАТО до выборов 14 мая, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:16
2023-03-18T15:16
2023-03-18T15:16
в мире
турция
финляндия
швеция
реджеп тайип эрдоган
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
АНТАКЬЯ, 18 мар – РИА Новости. Великое Национальное собрание (парламент) Турции с большой вероятностью ратифицирует протокол о членстве Финляндии в НАТО до выборов 14 мая, заявил РИА Новости депутат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Ибрагим Айдын. В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный Эрдоганом, представлен в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber. "Протокол уже поступил в парламент. В ближайшие дни комиссия по внешнеполитическим вопросам проведет соответствующую работу, уже затем вопрос будет представлен на рассмотрение в парламенте. Думаю, до выборов вопрос найдет свое решение", - сказал депутат. Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
https://ria.ru/20230317/nato-1858680048.html
турция
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
Как расширялась НАТО
Как расширялась НАТО
2023-03-18T15:16
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, финляндия, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Финляндия, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат
Депутат Айдын: парламент Турции, вероятно, одобрит членство Финляндии в НАТО до выборов