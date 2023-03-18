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Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат - РИА Новости, 18.03.2023
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15:16 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/nato-1858794917.html
Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат
Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат - РИА Новости, 18.03.2023
Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат
Великое Национальное собрание (парламент) Турции с большой вероятностью ратифицирует протокол о членстве Финляндии в НАТО до выборов 14 мая, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:16
2023-03-18T15:16
в мире
турция
финляндия
швеция
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНТАКЬЯ, 18 мар – РИА Новости. Великое Национальное собрание (парламент) Турции с большой вероятностью ратифицирует протокол о членстве Финляндии в НАТО до выборов 14 мая, заявил РИА Новости депутат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Ибрагим Айдын. В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный Эрдоганом, представлен в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber. "Протокол уже поступил в парламент. В ближайшие дни комиссия по внешнеполитическим вопросам проведет соответствующую работу, уже затем вопрос будет представлен на рассмотрение в парламенте. Думаю, до выборов вопрос найдет свое решение", - сказал депутат. Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
https://ria.ru/20230317/nato-1858680048.html
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Как расширялась НАТО
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в мире, турция, финляндия, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Финляндия, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат

Депутат Айдын: парламент Турции, вероятно, одобрит членство Финляндии в НАТО до выборов

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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АНТАКЬЯ, 18 мар – РИА Новости. Великое Национальное собрание (парламент) Турции с большой вероятностью ратифицирует протокол о членстве Финляндии в НАТО до выборов 14 мая, заявил РИА Новости депутат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Ибрагим Айдын.
В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный Эрдоганом, представлен в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber.
"Протокол уже поступил в парламент. В ближайшие дни комиссия по внешнеполитическим вопросам проведет соответствующую работу, уже затем вопрос будет представлен на рассмотрение в парламенте. Думаю, до выборов вопрос найдет свое решение", - сказал депутат.
Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Членство Финляндии в НАТО будет не полным без Швеции, заявил Ниинисте
17 марта, 18:11
 
В миреТурцияФинляндияШвецияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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