https://ria.ru/20230318/nato-1858794917.html

Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат

Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат - РИА Новости, 18.03.2023

Членство Финляндии в НАТО одобрят до выборов, заявил турецкий депутат

Великое Национальное собрание (парламент) Турции с большой вероятностью ратифицирует протокол о членстве Финляндии в НАТО до выборов 14 мая, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:16

2023-03-18T15:16

2023-03-18T15:16

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АНТАКЬЯ, 18 мар – РИА Новости. Великое Национальное собрание (парламент) Турции с большой вероятностью ратифицирует протокол о членстве Финляндии в НАТО до выборов 14 мая, заявил РИА Новости депутат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Ибрагим Айдын. В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный Эрдоганом, представлен в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции, сообщил телеканал TRT Haber. "Протокол уже поступил в парламент. В ближайшие дни комиссия по внешнеполитическим вопросам проведет соответствующую работу, уже затем вопрос будет представлен на рассмотрение в парламенте. Думаю, до выборов вопрос найдет свое решение", - сказал депутат. Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.

https://ria.ru/20230317/nato-1858680048.html

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в мире, турция, финляндия, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато