https://ria.ru/20230318/mladenets-1858808285.html

В Петербурге мать убила новорожденного ребенка

В Петербурге мать убила новорожденного ребенка - РИА Новости, 18.03.2023

В Петербурге мать убила новорожденного ребенка

В Санкт-Петербурге местная жительница задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого оставила после родов на балконе, сообщает в... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T16:50

2023-03-18T16:50

2023-03-18T16:50

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге местная жительница задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого оставила после родов на балконе, сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГСУСК по городу. По данным следствия, утром 14 марта 2023 года в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко женщина родила дочь, после чего оставила новорождённую на открытом балконе на длительный срок, где ребенок умер. "Подозреваемая, поместила новорожденную в пакет и вынесла в мусорный контейнер, расположенный на проспекте Большевиков, где впоследствии тело ребёнка было найдено", - добавляют в СК. Уточняется, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)