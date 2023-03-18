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В Петербурге мать убила новорожденного ребенка - РИА Новости, 18.03.2023
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16:50 18.03.2023
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В Петербурге мать убила новорожденного ребенка
В Петербурге мать убила новорожденного ребенка - РИА Новости, 18.03.2023
В Петербурге мать убила новорожденного ребенка
В Санкт-Петербурге местная жительница задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого оставила после родов на балконе, сообщает в... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:50
2023-03-18T16:50
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге местная жительница задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого оставила после родов на балконе, сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГСУСК по городу. По данным следствия, утром 14 марта 2023 года в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко женщина родила дочь, после чего оставила новорождённую на открытом балконе на длительный срок, где ребенок умер. "Подозреваемая, поместила новорожденную в пакет и вынесла в мусорный контейнер, расположенный на проспекте Большевиков, где впоследствии тело ребёнка было найдено", - добавляют в СК. Уточняется, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге мать убила новорожденного ребенка

В Петербурге задержали женщину, убившую новорожденную дочь и выбросившую ее в мусор

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге местная жительница задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого оставила после родов на балконе, сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГСУСК по городу.
«
"Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) в отношении женщины 1998 года рождения", - сообщает пресс-служба ГСУСК.
По данным следствия, утром 14 марта 2023 года в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко женщина родила дочь, после чего оставила новорождённую на открытом балконе на длительный срок, где ребенок умер. "Подозреваемая, поместила новорожденную в пакет и вынесла в мусорный контейнер, расположенный на проспекте Большевиков, где впоследствии тело ребёнка было найдено", - добавляют в СК.
Уточняется, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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