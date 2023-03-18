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В Петербурге мать убила новорожденного ребенка
В Петербурге мать убила новорожденного ребенка - РИА Новости, 18.03.2023
В Петербурге мать убила новорожденного ребенка
В Санкт-Петербурге местная жительница задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого оставила после родов на балконе, сообщает в... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:50
2023-03-18T16:50
2023-03-18T16:50
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге местная жительница задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого оставила после родов на балконе, сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГСУСК по городу. По данным следствия, утром 14 марта 2023 года в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко женщина родила дочь, после чего оставила новорождённую на открытом балконе на длительный срок, где ребенок умер. "Подозреваемая, поместила новорожденную в пакет и вынесла в мусорный контейнер, расположенный на проспекте Большевиков, где впоследствии тело ребёнка было найдено", - добавляют в СК. Уточняется, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге мать убила новорожденного ребенка
В Петербурге задержали женщину, убившую новорожденную дочь и выбросившую ее в мусор