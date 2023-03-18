https://ria.ru/20230318/mladenets-1858788262.html

Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи

Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи - РИА Новости, 18.03.2023

Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи

Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно в течение месяца забирал ребенка у матери и не кормил его сутки, возбуждено новое уголовное дело об... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:11

2023-03-18T14:11

2023-03-18T14:11

происшествия

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно в течение месяца забирал ребенка у матери и не кормил его сутки, возбуждено новое уголовное дело об истязании младенца, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на десять суток за административное правонарушение. Мать была отправлена под домашний арест. "В отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в истязании младенца (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным СК, подозреваемый после рождения ребенка не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки. Отец ребенка задержан, следствие просит суд об его аресте.

https://ria.ru/20211221/mat-1764636366.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)