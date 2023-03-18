https://ria.ru/20230318/mladenets-1858788262.html
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи - РИА Новости, 18.03.2023
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи
Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно в течение месяца забирал ребенка у матери и не кормил его сутки, возбуждено новое уголовное дело об... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:11
2023-03-18T14:11
2023-03-18T14:11
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно в течение месяца забирал ребенка у матери и не кормил его сутки, возбуждено новое уголовное дело об истязании младенца, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на десять суток за административное правонарушение. Мать была отправлена под домашний арест. "В отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в истязании младенца (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным СК, подозреваемый после рождения ребенка не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки. Отец ребенка задержан, следствие просит суд об его аресте.
https://ria.ru/20211221/mat-1764636366.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи
СК: отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно не кормил его сутки