Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/mladenets-1858788262.html
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи - РИА Новости, 18.03.2023
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи
Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно в течение месяца забирал ребенка у матери и не кормил его сутки, возбуждено новое уголовное дело об... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:11
2023-03-18T14:11
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно в течение месяца забирал ребенка у матери и не кормил его сутки, возбуждено новое уголовное дело об истязании младенца, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на десять суток за административное правонарушение. Мать была отправлена под домашний арест. "В отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в истязании младенца (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным СК, подозреваемый после рождения ребенка не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки. Отец ребенка задержан, следствие просит суд об его аресте.
https://ria.ru/20211221/mat-1764636366.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности дела о смерти от истощения младенца в Сочи

СК: отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно не кормил его сутки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отец младенца, умершего в Сочи от истощения, неоднократно в течение месяца забирал ребенка у матери и не кормил его сутки, возбуждено новое уголовное дело об истязании младенца, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на десять суток за административное правонарушение. Мать была отправлена под домашний арест.
"В отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в истязании младенца (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным СК, подозреваемый после рождения ребенка не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки. Отец ребенка задержан, следствие просит суд об его аресте.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
21 декабря 2021, 01:38
 
ПроисшествияСочиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала