https://ria.ru/20230316/arest-1858349459.html

Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест

Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест - РИА Новости, 16.03.2023

Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест

Суд отправил мать младенца, который умер от истощения в Сочи, под домашний арест на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:02

2023-03-16T16:02

2023-03-16T16:02

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Суд отправил мать младенца, который умер от истощения в Сочи, под домашний арест на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на 10 суток за административное правонарушение. "Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы города Сочи 1989 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурантке запрещено выходить за пределы территории домовладения, общаться без разрешения следователя с участниками уголовного производства, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать средства связи и интернет.

https://ria.ru/20230310/rebenok-1857035202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, краснодарский край, россия