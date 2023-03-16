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Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест - РИА Новости, 16.03.2023
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16:02 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/arest-1858349459.html
Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест
Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест - РИА Новости, 16.03.2023
Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест
Суд отправил мать младенца, который умер от истощения в Сочи, под домашний арест на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:02
2023-03-16T16:02
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Суд отправил мать младенца, который умер от истощения в Сочи, под домашний арест на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на 10 суток за административное правонарушение. "Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы города Сочи 1989 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурантке запрещено выходить за пределы территории домовладения, общаться без разрешения следователя с участниками уголовного производства, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать средства связи и интернет.
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия
Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест

Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест на два месяца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Суд отправил мать младенца, который умер от истощения в Сочи, под домашний арест на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Отец ребёнка, по данным краевого ГУМВД, был задержан на 10 суток за административное правонарушение.
"Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы города Сочи 1989 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурантке запрещено выходить за пределы территории домовладения, общаться без разрешения следователя с участниками уголовного производства, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать средства связи и интернет.
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