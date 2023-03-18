https://ria.ru/20230318/matvienko-1858735835.html

Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России

Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России - РИА Новости, 18.03.2023

Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России

Достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России, ее безопасность, всем необходимым для этого Россия располагает, заявила спикер Совфеда РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T00:14

2023-03-18T00:14

2023-03-18T00:46

россия

севастополь

украина

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

оон

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России, ее безопасность, всем необходимым для этого Россия располагает, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что именно Россия и проводимая ею политика являются главным препятствием на пути устремлений США и их сателлитов к установлению глобальной гегемонии. "У нас не должно быть иллюзий не только в отношении киевского режима, но и нынешних властей в большинстве стран Запада", - уверена политик.По словам Матвиенко, девять лет назад воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало событием исторического значения еще и потому, что и россияне, и международное сообщество воочию убедилось: распад Советского Союза не стал крахом исторической России. "Она жива. И "Крымская весна" возвестила об этом всему миру", - отметила законодатель.По ее мнению, девять лет назад Крым не только вернулся в Россию, но и вернул Россию. "Вернул, прежде всего, самой себе. Звучит парадоксально, но это факт. Россияне по-другому увидели свою страну, свою историю, в полной мере осознали, что они и только они являются ее творцами", - подчеркнула Матвиенко. Сенатор отметила, что именно воссоединение Крыма и Севастополя с Россией придало дополнительный импульс долгой и трудной борьбе Донбасса, других регионов за право говорить и думать по-русски. "Стало прологом к возвращению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Они тоже вернулись домой. Эти республики и области – неотъемлемая часть исторической России. Такими они навсегда и останутся. Как Крым и Севастополь", - заключила спикер Совфеда. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230303/matvienko-1855519832.html

россия

севастополь

украина

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россия, севастополь, украина, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, оон