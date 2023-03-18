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Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России - РИА Новости, 18.03.2023
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00:14 18.03.2023 (обновлено: 00:46 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/matvienko-1858735835.html
Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России
Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России - РИА Новости, 18.03.2023
Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России
Достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России, ее безопасность, всем необходимым для этого Россия располагает, заявила спикер Совфеда РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:14
2023-03-18T00:46
россия
севастополь
украина
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
оон
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России, ее безопасность, всем необходимым для этого Россия располагает, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что именно Россия и проводимая ею политика являются главным препятствием на пути устремлений США и их сателлитов к установлению глобальной гегемонии. "У нас не должно быть иллюзий не только в отношении киевского режима, но и нынешних властей в большинстве стран Запада", - уверена политик.По словам Матвиенко, девять лет назад воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало событием исторического значения еще и потому, что и россияне, и международное сообщество воочию убедилось: распад Советского Союза не стал крахом исторической России. "Она жива. И "Крымская весна" возвестила об этом всему миру", - отметила законодатель.По ее мнению, девять лет назад Крым не только вернулся в Россию, но и вернул Россию. "Вернул, прежде всего, самой себе. Звучит парадоксально, но это факт. Россияне по-другому увидели свою страну, свою историю, в полной мере осознали, что они и только они являются ее творцами", - подчеркнула Матвиенко. Сенатор отметила, что именно воссоединение Крыма и Севастополя с Россией придало дополнительный импульс долгой и трудной борьбе Донбасса, других регионов за право говорить и думать по-русски. "Стало прологом к возвращению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Они тоже вернулись домой. Эти республики и области – неотъемлемая часть исторической России. Такими они навсегда и останутся. Как Крым и Севастополь", - заключила спикер Совфеда. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, севастополь, украина, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, оон
Россия, Севастополь, Украина, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, ООН
Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России

Спикер Совфеда Матвиенко: достижение целей СВО гарантирует сохранение суверенитета России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России, ее безопасность, всем необходимым для этого Россия располагает, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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"Только достижение целей специальной военной операции гарантирует нашей стране возможность и далее оставаться суверенным государством, полностью самостоятельно определять свою судьбу, путь развития, надежно обеспечивать свою безопасность. Всем необходимым для этого Россия располагает", - написала сенатор в своем блоге на сайте Совфеда в годовщину присоединения Крыма к России.
Она подчеркнула, что именно Россия и проводимая ею политика являются главным препятствием на пути устремлений США и их сателлитов к установлению глобальной гегемонии. "У нас не должно быть иллюзий не только в отношении киевского режима, но и нынешних властей в большинстве стран Запада", - уверена политик.
По словам Матвиенко, девять лет назад воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало событием исторического значения еще и потому, что и россияне, и международное сообщество воочию убедилось: распад Советского Союза не стал крахом исторической России. "Она жива. И "Крымская весна" возвестила об этом всему миру", - отметила законодатель.
По ее мнению, девять лет назад Крым не только вернулся в Россию, но и вернул Россию. "Вернул, прежде всего, самой себе. Звучит парадоксально, но это факт. Россияне по-другому увидели свою страну, свою историю, в полной мере осознали, что они и только они являются ее творцами", - подчеркнула Матвиенко.
Сенатор отметила, что именно воссоединение Крыма и Севастополя с Россией придало дополнительный импульс долгой и трудной борьбе Донбасса, других регионов за право говорить и думать по-русски. "Стало прологом к возвращению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Они тоже вернулись домой. Эти республики и области – неотъемлемая часть исторической России. Такими они навсегда и останутся. Как Крым и Севастополь", - заключила спикер Совфеда.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияСевастопольУкраинаВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФООН
 
 
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