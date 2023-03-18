Матвиенко назвала условие сохранения суверенитета России
Спикер Совфеда Матвиенко: достижение целей СВО гарантирует сохранение суверенитета России
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России, ее безопасность, всем необходимым для этого Россия располагает, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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"Только достижение целей специальной военной операции гарантирует нашей стране возможность и далее оставаться суверенным государством, полностью самостоятельно определять свою судьбу, путь развития, надежно обеспечивать свою безопасность. Всем необходимым для этого Россия располагает", - написала сенатор в своем блоге на сайте Совфеда в годовщину присоединения Крыма к России.
Она подчеркнула, что именно Россия и проводимая ею политика являются главным препятствием на пути устремлений США и их сателлитов к установлению глобальной гегемонии. "У нас не должно быть иллюзий не только в отношении киевского режима, но и нынешних властей в большинстве стран Запада", - уверена политик.
По словам Матвиенко, девять лет назад воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало событием исторического значения еще и потому, что и россияне, и международное сообщество воочию убедилось: распад Советского Союза не стал крахом исторической России. "Она жива. И "Крымская весна" возвестила об этом всему миру", - отметила законодатель.
По ее мнению, девять лет назад Крым не только вернулся в Россию, но и вернул Россию. "Вернул, прежде всего, самой себе. Звучит парадоксально, но это факт. Россияне по-другому увидели свою страну, свою историю, в полной мере осознали, что они и только они являются ее творцами", - подчеркнула Матвиенко.
Сенатор отметила, что именно воссоединение Крыма и Севастополя с Россией придало дополнительный импульс долгой и трудной борьбе Донбасса, других регионов за право говорить и думать по-русски. "Стало прологом к возвращению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Они тоже вернулись домой. Эти республики и области – неотъемлемая часть исторической России. Такими они навсегда и останутся. Как Крым и Севастополь", - заключила спикер Совфеда.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".