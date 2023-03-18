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Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах - РИА Новости, 18.03.2023
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17:02 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/mask-1858810011.html
Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах
Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах - РИА Новости, 18.03.2023
Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что задержание бывшего президента Дональда Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:02
2023-03-18T17:02
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что задержание бывшего президента Дональда Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года. Трамп в субботу заявил, что ожидает задержания во вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент раскритиковал "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена. "Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой", - написал Маск в Twitter, комментируя новость о возможном задержании бывшего президента. Телеканал NBC сообщил ранее, что Трампу могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем месте романе. По данным телеканала, правоохранительные органы начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс. Сам Трамп отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных. Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг. Позднее, когда актриса рассказала СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку в связи с раскрытием информации о романе, Трамп обвинил Дэниелс во лжи.
https://ria.ru/20230314/ssha-1857757811.html
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в мире, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, илон маск, майкл коэн, twitter
В мире, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Илон Маск, Майкл Коэн, Twitter
Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах

Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах в 2024 году

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что задержание бывшего президента Дональда Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года.
Трамп в субботу заявил, что ожидает задержания во вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент раскритиковал "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена.
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"Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой", - написал Маск в Twitter, комментируя новость о возможном задержании бывшего президента.
Телеканал NBC сообщил ранее, что Трампу могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем месте романе. По данным телеканала, правоохранительные органы начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.
Сам Трамп отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.
Позднее, когда актриса рассказала СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку в связи с раскрытием информации о романе, Трамп обвинил Дэниелс во лжи.
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В миреМанхэттенНью-Йорк (город)Дональд ТрампИлон МаскМайкл КоэнTwitter
 
 
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