Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах
Маск заявил, что задержание Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах в 2024 году
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что задержание бывшего президента Дональда Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года.
Трамп в субботу заявил, что ожидает задержания во вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент раскритиковал "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена.
"Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой", - написал Маск в Twitter, комментируя новость о возможном задержании бывшего президента.
Телеканал NBC сообщил ранее, что Трампу могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем месте романе. По данным телеканала, правоохранительные органы начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.
Сам Трамп отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.
Позднее, когда актриса рассказала СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку в связи с раскрытием информации о романе, Трамп обвинил Дэниелс во лжи.