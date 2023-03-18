https://ria.ru/20230318/krym-1858814374.html

Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму

Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023

Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму

Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией и посетил новые историко-архитектурные объекты, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:33

2023-03-18T17:33

2023-03-18T23:20

россия

севастополь

владимир путин

дмитрий песков

михаил развожаев

артек

общество

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858815864_0:26:859:509_1920x0_80_0_0_6e79b7ab9754b30113a2694b86b945d8.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией и посетил новые историко-архитектурные объекты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня в День воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин посетил регион. В частности, он побывал в историко-архитектурном парке "Херсонес Таврический", где осмотрел новые объекты этого комплекса", — заявил представитель Кремля.Кроме того, российский лидер посетил школу искусств и детский центр "Корсунь"."Президента сопровождали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Псковский и Порховский митрополит Тихон, который является председателем патриаршего совета по культуре", — добавил Песков.Митрополит Тихон во время экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка. Речь идет о строительстве музея Христианства, музея "Россия — моя история", а также о создании экспозиции истории Крыма и Новороссии. "Надо, чтобы все осуществилось, слова благодарности сказать "Газпромнефти" и "Транснефти", чтобы они и дальше поддерживали", — отметил глава государства.Центр "Корсунь" (филиал "Артека") предназначен для детей, приезжающих в Севастополь, чтобы познакомиться с многочисленными достопримечательностями. В современной школе искусств творчески одаренные юные жители города смогут изучать мировое художественное наследие на примерах памятников античного и византийского времени.Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав страны.

https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858756468.html

россия

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, севастополь, владимир путин, дмитрий песков, михаил развожаев, артек, общество, украина