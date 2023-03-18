https://ria.ru/20230318/krym-1858814374.html
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму
Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией и посетил новые историко-архитектурные объекты, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:33
2023-03-18T17:33
2023-03-18T23:20
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией и посетил новые историко-архитектурные объекты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня в День воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин посетил регион. В частности, он побывал в историко-архитектурном парке "Херсонес Таврический", где осмотрел новые объекты этого комплекса", — заявил представитель Кремля.Кроме того, российский лидер посетил школу искусств и детский центр "Корсунь"."Президента сопровождали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Псковский и Порховский митрополит Тихон, который является председателем патриаршего совета по культуре", — добавил Песков.Митрополит Тихон во время экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка. Речь идет о строительстве музея Христианства, музея "Россия — моя история", а также о создании экспозиции истории Крыма и Новороссии. "Надо, чтобы все осуществилось, слова благодарности сказать "Газпромнефти" и "Транснефти", чтобы они и дальше поддерживали", — отметил глава государства.Центр "Корсунь" (филиал "Артека") предназначен для детей, приезжающих в Севастополь, чтобы познакомиться с многочисленными достопримечательностями. В современной школе искусств творчески одаренные юные жители города смогут изучать мировое художественное наследие на примерах памятников античного и византийского времени.Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав страны.
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россия, севастополь, владимир путин, дмитрий песков, михаил развожаев, артек, общество, украина
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Развожаев, Артек, Общество, Украина
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму
Президент Путин осмотрел объекты в Крыму в годовщину воссоединения с Россией
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией и посетил новые историко-архитектурные объекты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня в День воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин посетил регион. В частности, он побывал в историко-архитектурном парке "Херсонес Таврический", где осмотрел новые объекты этого комплекса", — заявил представитель Кремля.
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом
Кроме того, российский лидер посетил школу искусств и детский центр "Корсунь".
"Президента сопровождали губернатор Севастополя
Михаил Развожаев и Псковский и Порховский митрополит Тихон, который является председателем патриаршего совета по культуре", — добавил Песков.
Митрополит Тихон во время экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка. Речь идет о строительстве музея Христианства, музея "Россия — моя история", а также о создании экспозиции истории Крыма и Новороссии.
"Надо, чтобы все осуществилось, слова благодарности сказать "Газпромнефти" и "Транснефти", чтобы они и дальше поддерживали", — отметил глава государства.
На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией
Центр "Корсунь" (филиал "Артека
") предназначен для детей, приезжающих в Севастополь, чтобы познакомиться с многочисленными достопримечательностями. В современной школе искусств творчески одаренные юные жители города смогут изучать мировое художественное наследие на примерах памятников античного и византийского времени.
Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав страны.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8