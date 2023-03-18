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Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023
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17:33 18.03.2023 (обновлено: 23:20 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/krym-1858814374.html
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму
Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией и посетил новые историко-архитектурные объекты, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:33
2023-03-18T23:20
россия
севастополь
владимир путин
дмитрий песков
михаил развожаев
артек
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией и посетил новые историко-архитектурные объекты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня в День воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин посетил регион. В частности, он побывал в историко-архитектурном парке "Херсонес Таврический", где осмотрел новые объекты этого комплекса", — заявил представитель Кремля.Кроме того, российский лидер посетил школу искусств и детский центр "Корсунь"."Президента сопровождали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Псковский и Порховский митрополит Тихон, который является председателем патриаршего совета по культуре", — добавил Песков.Митрополит Тихон во время экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка. Речь идет о строительстве музея Христианства, музея "Россия — моя история", а также о создании экспозиции истории Крыма и Новороссии. "Надо, чтобы все осуществилось, слова благодарности сказать "Газпромнефти" и "Транснефти", чтобы они и дальше поддерживали", — отметил глава государства.Центр "Корсунь" (филиал "Артека") предназначен для детей, приезжающих в Севастополь, чтобы познакомиться с многочисленными достопримечательностями. В современной школе искусств творчески одаренные юные жители города смогут изучать мировое художественное наследие на примерах памятников античного и византийского времени.Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав страны.
https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html
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россия, севастополь, владимир путин, дмитрий песков, михаил развожаев, артек, общество, украина
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Развожаев, Артек, Общество, Украина
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму

Президент Путин осмотрел объекты в Крыму в годовщину воссоединения с Россией

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время поездки в Севастополь
Президент России Владимир Путин во время поездки в Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время поездки в Севастополь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией и посетил новые историко-архитектурные объекты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня в День воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин посетил регион. В частности, он побывал в историко-архитектурном парке "Херсонес Таврический", где осмотрел новые объекты этого комплекса", — заявил представитель Кремля.
Надпись Крым — Россия — навсегда в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом
Вчера, 11:57
Кроме того, российский лидер посетил школу искусств и детский центр "Корсунь".
"Президента сопровождали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Псковский и Порховский митрополит Тихон, который является председателем патриаршего совета по культуре", — добавил Песков.
Митрополит Тихон во время экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка. Речь идет о строительстве музея Христианства, музея "Россия — моя история", а также о создании экспозиции истории Крыма и Новороссии.
"Надо, чтобы все осуществилось, слова благодарности сказать "Газпромнефти" и "Транснефти", чтобы они и дальше поддерживали", — отметил глава государства.
Флаг России на вершине Ак-Кая в годовщину вхождения Крыма в состав страны
На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией
Вчера, 09:06
Центр "Корсунь" (филиал "Артека") предназначен для детей, приезжающих в Севастополь, чтобы познакомиться с многочисленными достопримечательностями. В современной школе искусств творчески одаренные юные жители города смогут изучать мировое художественное наследие на примерах памятников античного и византийского времени.
Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав страны.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
РоссияСевастопольВладимир ПутинДмитрий ПесковМихаил РазвожаевАртекОбществоУкраина
 
 
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