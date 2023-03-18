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Активисты МГЕР вышли к посольству Чехии в годовщину воссоединения с Крымом

Активисты МГЕР вышли к посольству Чехии в годовщину воссоединения с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023

Активисты МГЕР вышли к посольству Чехии в годовщину воссоединения с Крымом

Около 100 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вышли на акцию у посольства Чехии в Москве в День воссоединения... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:07

2023-03-18T17:07

2023-03-18T17:07

общество

севастополь

москва

чехия

республика крым

молодая гвардия единой россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Около 100 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вышли на акцию у посольства Чехии в Москве в День воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пресс-службе МГЕР сообщили РИА Новости, что масштабная акция у 20 посольств недружественных стран запланирована в День воссоединения Крыма с Россией. Активисты скандировали: "Крым с Россией навсегда!", "Воссоединение с Россией - выбор Крыма и Севастополя!". Также были лозунги против поставок оружия: "Вы убиваете детей и стариков!", "Вы сеете смерть!", "Чехия - агрессия и убийца", "Чехия, ваше оружие направлено на мирных людей".

севастополь

москва

чехия

республика крым

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"С Россией навсегда!": акция в честь девятой годовщины присоединения Крыма к РФ "С Россией навсегда!": акция в честь девятой годовщины присоединения Крыма к РФ 2023-03-18T17:07 true PT1M45S

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Ольга Фомченкова

общество, севастополь, москва, чехия, республика крым, молодая гвардия единой россии