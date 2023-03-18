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Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией

Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023

Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией

Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Вестей".Глава... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:56

2023-03-18T15:56

2023-03-18T22:13

общество

россия

республика крым

владимир путин

севастополь

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Вестей".Глава государства прибыл в Севастополь, где ему показали школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе.Оба учреждения подготовили к открытию в рамках первой очереди строительства историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Центр "Корсунь" (филиал "Артека") предназначен для детей, приезжающих в Севастополь, чтобы познакомиться с многочисленными достопримечательностями. Он может принимать сразу по 300 детей со всей страны. В современной школе искусств творчески одаренные юные жители города смогут изучать мировое художественное наследие на примерах памятников античного и византийского времени.Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав России. Они стали российскими регионами 18 марта 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За это проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, Запад ее в этом поддерживает. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин осмотрел школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе Путин осмотрел школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе 2023-03-18T15:56 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, республика крым, владимир путин, севастополь