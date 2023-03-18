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МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь воссоединения с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023
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15:50 18.03.2023 (обновлено: 16:27 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/krym-1858798815.html
МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь воссоединения с Крымом
МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь воссоединения с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023
МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь воссоединения с Крымом
Активисты "Молодой Гвардии" Единой России и "Волонтерской роты боевого братства" провели акцию в честь воссоединения Крыма с РФ у посольства Великобритании в... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:50
2023-03-18T16:27
россия
молодая гвардия единой россии
москва
посольство великобритании в рф
республика крым
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" Единой России и "Волонтерской роты боевого братства" провели акцию в честь воссоединения Крыма с РФ у посольства Великобритании в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Крым с Россией навсегда", "Воссоединение с Россией - выбор Крыма и Севастополя", "Великобритания, хватит сеять смерть", "Великобритания, ваше оружие направлено на мирных людей". На акции присутствовал руководитель Центрального штаба "Молодой гвардии" Единой России Александр Амелин. "Многие из нас, кто сейчас стоит на этой площади, своими глазами видели на территории Донбасса результаты зверств и бесчинств, которые творили украинские нацбатальоны. Своими глазами видели глаза матерей, потерявших детей в результате беспорядочных обстрелов американским оружием мирных городов", - сказал Амелин в ходе акции. Он подчеркнул, что на Западе, поставляя оружие Киеву, должны понимать, что они "убивают детей, женщин". "Их ракеты, снаряды и пули ежедневно уносят жизни мирных жителей новых регионов России. Наши военные обязательно доведут свое дело до победного конца. Наш святой долг - защитить нашу Родину", - отметил Амелин. По данным организаторов, активисты "Молодой Гвардии" Единой России и "Волонтерской Роты" также провели акцию у 20 посольств недружественных государств. В частности, активисты вышли к посольствам США, Польши, Германии, Франции.
россия
москва
республика крым
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"С Россией навсегда!": акция в честь девятой годовщины присоединения Крыма к РФ
"С Россией навсегда!": акция в честь девятой годовщины присоединения Крыма к РФ
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россия, молодая гвардия единой россии, москва, посольство великобритании в рф, республика крым, общество
Россия, Молодая гвардия Единой России, Москва, Посольство Великобритании в РФ, Республика Крым, Общество
МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь воссоединения с Крымом

МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУчастники акции "Крым с Россией навсегда" стоят с плакатами у посольства Великобритании в Москве
Участники акции Крым с Россией навсегда стоят с плакатами у посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участники акции "Крым с Россией навсегда" стоят с плакатами у посольства Великобритании в Москве
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" Единой России и "Волонтерской роты боевого братства" провели акцию в честь воссоединения Крыма с РФ у посольства Великобритании в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Крым с Россией навсегда", "Воссоединение с Россией - выбор Крыма и Севастополя", "Великобритания, хватит сеять смерть", "Великобритания, ваше оружие направлено на мирных людей".
На акции присутствовал руководитель Центрального штаба "Молодой гвардии" Единой России Александр Амелин.
"Многие из нас, кто сейчас стоит на этой площади, своими глазами видели на территории Донбасса результаты зверств и бесчинств, которые творили украинские нацбатальоны. Своими глазами видели глаза матерей, потерявших детей в результате беспорядочных обстрелов американским оружием мирных городов", - сказал Амелин в ходе акции.
Он подчеркнул, что на Западе, поставляя оружие Киеву, должны понимать, что они "убивают детей, женщин".
"Их ракеты, снаряды и пули ежедневно уносят жизни мирных жителей новых регионов России. Наши военные обязательно доведут свое дело до победного конца. Наш святой долг - защитить нашу Родину", - отметил Амелин.
По данным организаторов, активисты "Молодой Гвардии" Единой России и "Волонтерской Роты" также провели акцию у 20 посольств недружественных государств. В частности, активисты вышли к посольствам США, Польши, Германии, Франции.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
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