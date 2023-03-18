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МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь воссоединения с Крымом

МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь воссоединения с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023

МГЕР провела акцию у посольства Британии в честь воссоединения с Крымом

Активисты "Молодой Гвардии" Единой России и "Волонтерской роты боевого братства" провели акцию в честь воссоединения Крыма с РФ у посольства Великобритании в... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:50

2023-03-18T15:50

2023-03-18T16:27

россия

молодая гвардия единой россии

москва

посольство великобритании в рф

республика крым

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" Единой России и "Волонтерской роты боевого братства" провели акцию в честь воссоединения Крыма с РФ у посольства Великобритании в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Крым с Россией навсегда", "Воссоединение с Россией - выбор Крыма и Севастополя", "Великобритания, хватит сеять смерть", "Великобритания, ваше оружие направлено на мирных людей". На акции присутствовал руководитель Центрального штаба "Молодой гвардии" Единой России Александр Амелин. "Многие из нас, кто сейчас стоит на этой площади, своими глазами видели на территории Донбасса результаты зверств и бесчинств, которые творили украинские нацбатальоны. Своими глазами видели глаза матерей, потерявших детей в результате беспорядочных обстрелов американским оружием мирных городов", - сказал Амелин в ходе акции. Он подчеркнул, что на Западе, поставляя оружие Киеву, должны понимать, что они "убивают детей, женщин". "Их ракеты, снаряды и пули ежедневно уносят жизни мирных жителей новых регионов России. Наши военные обязательно доведут свое дело до победного конца. Наш святой долг - защитить нашу Родину", - отметил Амелин. По данным организаторов, активисты "Молодой Гвардии" Единой России и "Волонтерской Роты" также провели акцию у 20 посольств недружественных государств. В частности, активисты вышли к посольствам США, Польши, Германии, Франции.

россия

москва

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С Россией навсегда!": акция в честь девятой годовщины присоединения Крыма к РФ "С Россией навсегда!": акция в честь девятой годовщины присоединения Крыма к РФ 2023-03-18T15:50 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молодая гвардия единой россии, москва, посольство великобритании в рф, республика крым, общество