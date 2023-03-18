https://ria.ru/20230318/krym-1858774018.html

Сальдо поблагодарил Крым за поддержку Херсонской области

Сальдо поблагодарил Крым за поддержку Херсонской области - РИА Новости, 18.03.2023

Сальдо поблагодарил Крым за поддержку Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале поблагодарил Крым за поддержку Херсонщины как в тылу, так и на фронте. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:07

2023-03-18T12:07

2023-03-18T12:07

россия

херсонская область

республика крым

севастополь

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале поблагодарил Крым за поддержку Херсонщины как в тылу, так и на фронте. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. По его словам, воссоединение Крыма с Россией положило начало пути воссоединения южнорусских земель с Россией, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. "Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России", - подчеркнул Сальдо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230318/krym-1858760523.html

россия

херсонская область

республика крым

севастополь

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Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , республика крым, севастополь, владимир сальдо, общество