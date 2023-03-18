https://ria.ru/20230318/krym-1858774018.html
Сальдо поблагодарил Крым за поддержку Херсонской области
Сальдо поблагодарил Крым за поддержку Херсонской области - РИА Новости, 18.03.2023
Сальдо поблагодарил Крым за поддержку Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале поблагодарил Крым за поддержку Херсонщины как в тылу, так и на фронте. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:07
2023-03-18T12:07
2023-03-18T12:07
россия
херсонская область
республика крым
севастополь
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале поблагодарил Крым за поддержку Херсонщины как в тылу, так и на фронте. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. По его словам, воссоединение Крыма с Россией положило начало пути воссоединения южнорусских земель с Россией, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. "Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России", - подчеркнул Сальдо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230318/krym-1858760523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , республика крым, севастополь, владимир сальдо, общество
Россия, Херсонская область , Республика Крым, Севастополь, Владимир Сальдо, Общество
Сальдо поблагодарил Крым за поддержку Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо поблагодарил Крым за поддержку на фронте и в тылу
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
поблагодарил Крым за поддержку Херсонщины как в тылу, так и на фронте.
Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года.
«
"Мы искренне поздравляем наших крымских и севастопольских друзей и соседей с праздником Крымской весны и благодарим их за неоценимую поддержку, которую они оказывали и продолжают оказывать Херсонщине как в тылу, так и на фронте", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, воссоединение Крыма с Россией положило начало пути воссоединения южнорусских земель с Россией, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области.
Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира
"Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России", - подчеркнул Сальдо.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8