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ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023
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11:57 18.03.2023 (обновлено: 21:31 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом
Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают правильным решение о возвращении Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:57
2023-03-18T21:31
общество
россия
вциом
республика крым
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают правильным решение о возвращении Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 86 процентов россиян уверены в правильности решения о принятии полуострова в состав России, из них 53 процента аргументируют ответ тем, что Крым — исконно русская земля, девять процентов называют причиной волеизъявление крымчан, шесть процентов — национальную принадлежность. Больше половины граждан страны (56 процентов) испытывают гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 14 восхищаются решением, у пяти процентов это событие вызывает негативные эмоции, а у каждого пятого событие не вызывает никаких чувств. Помимо этого, 71 процент граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения Крыма, а 76 процентов считают, что регион стал развиваться более успешно, когда стал частью России. Более половины опрошенных (46 процентов) вспомнили проекты, один из наиболее узнаваемых — строительство Крымского моста. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html
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общество, россия, вциом, республика крым
Общество, Россия, ВЦИОМ, Республика Крым
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом

ВЦИОМ: 86 процентов россиян одобряют решение о присоединении Крыма в 2014 году

© РИА Новости / Максим БлиновНадпись "Крым — Россия — навсегда" в Севастополе
Надпись Крым — Россия — навсегда в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Надпись "Крым — Россия — навсегда" в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают правильным решение о возвращении Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 86 процентов россиян уверены в правильности решения о принятии полуострова в состав России, из них 53 процента аргументируют ответ тем, что Крым — исконно русская земля, девять процентов называют причиной волеизъявление крымчан, шесть процентов — национальную принадлежность.
Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 08:41
Больше половины граждан страны (56 процентов) испытывают гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 14 восхищаются решением, у пяти процентов это событие вызывает негативные эмоции, а у каждого пятого событие не вызывает никаких чувств.
Помимо этого, 71 процент граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения Крыма, а 76 процентов считают, что регион стал развиваться более успешно, когда стал частью России. Более половины опрошенных (46 процентов) вспомнили проекты, один из наиболее узнаваемых — строительство Крымского моста.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
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