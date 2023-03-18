https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом

Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают правильным решение о возвращении Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:57

2023-03-18T11:57

2023-03-18T21:31

общество

россия

вциом

республика крым

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают правильным решение о возвращении Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 86 процентов россиян уверены в правильности решения о принятии полуострова в состав России, из них 53 процента аргументируют ответ тем, что Крым — исконно русская земля, девять процентов называют причиной волеизъявление крымчан, шесть процентов — национальную принадлежность. Больше половины граждан страны (56 процентов) испытывают гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 14 восхищаются решением, у пяти процентов это событие вызывает негативные эмоции, а у каждого пятого событие не вызывает никаких чувств. Помимо этого, 71 процент граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения Крыма, а 76 процентов считают, что регион стал развиваться более успешно, когда стал частью России. Более половины опрошенных (46 процентов) вспомнили проекты, один из наиболее узнаваемых — строительство Крымского моста. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вциом, республика крым