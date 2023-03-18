https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом
Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают правильным решение о возвращении Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:57
2023-03-18T11:57
2023-03-18T21:31
общество
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вциом
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают правильным решение о возвращении Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 86 процентов россиян уверены в правильности решения о принятии полуострова в состав России, из них 53 процента аргументируют ответ тем, что Крым — исконно русская земля, девять процентов называют причиной волеизъявление крымчан, шесть процентов — национальную принадлежность. Больше половины граждан страны (56 процентов) испытывают гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 14 восхищаются решением, у пяти процентов это событие вызывает негативные эмоции, а у каждого пятого событие не вызывает никаких чувств. Помимо этого, 71 процент граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения Крыма, а 76 процентов считают, что регион стал развиваться более успешно, когда стал частью России. Более половины опрошенных (46 процентов) вспомнили проекты, один из наиболее узнаваемых — строительство Крымского моста. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, вциом, республика крым
Общество, Россия, ВЦИОМ, Республика Крым
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает решение о воссоединении с Крымом
ВЦИОМ: 86 процентов россиян одобряют решение о присоединении Крыма в 2014 году
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают правильным решение о возвращении Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса
ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 86 процентов россиян уверены в правильности решения о принятии полуострова в состав России, из них 53 процента аргументируют ответ тем, что Крым — исконно русская земля, девять процентов называют причиной волеизъявление крымчан, шесть процентов — национальную принадлежность.
Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией
Больше половины граждан страны (56 процентов) испытывают гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 14 восхищаются решением, у пяти процентов это событие вызывает негативные эмоции, а у каждого пятого событие не вызывает никаких чувств.
Помимо этого, 71 процент граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения Крыма, а 76 процентов считают, что регион стал развиваться более успешно, когда стал частью России. Более половины опрошенных (46 процентов) вспомнили проекты, один из наиболее узнаваемых — строительство Крымского моста.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8