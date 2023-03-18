https://ria.ru/20230318/krym-1858766169.html
Санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил словацкий политик
Санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил словацкий политик - РИА Новости, 18.03.2023
Санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил словацкий политик
Председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что западные санкции не смогли... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:46
2023-03-18T10:46
2023-03-18T10:46
экономика
словакия
россия
ян чарногурский
республика крым
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что западные санкции не смогли сдержать развитие Крыма. "Санкции усложняют жизнь крымчанам, но не смогли сдержать и не остановили развитие полуострова. С момента возвращения Крыма в состав России, то есть с момента введения западных санкций, его развитие ускорилось", - сказал РИА Новости Чарногурский. По его словам, за эти годы построена трасса "Таврида", новый аэропорт в Симферополе, Крымский мост, продолжается развитие городов, а соцвыплаты поднялись до российского уровня. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, словакия, россия, ян чарногурский, республика крым, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Словакия, Россия, Ян Чарногурский, Республика Крым, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил словацкий политик
Экс-премьер Словакии Чарногурский: западные санкции не смогли сдержать развитие Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что западные санкции не смогли сдержать развитие Крыма.
"Санкции усложняют жизнь крымчанам, но не смогли сдержать и не остановили развитие полуострова. С момента возвращения Крыма в состав России, то есть с момента введения западных санкций, его развитие ускорилось", - сказал РИА Новости Чарногурский.
Словацкий политик рассказал о планах США на Крым
По его словам, за эти годы построена трасса "Таврида", новый аэропорт в Симферополе, Крымский мост, продолжается развитие городов, а соцвыплаты поднялись до российского уровня.
«
"Запад использует санкции в своих геополитических целях с Крымом, не считаясь с интересами простых крымчан", - подчеркнул Чарногурский.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8