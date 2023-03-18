https://ria.ru/20230318/krym-1858766169.html

Санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил словацкий политик

Санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил словацкий политик - РИА Новости, 18.03.2023

Санкции не смогли сдержать развитие Крыма, заявил словацкий политик

Председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что западные санкции не смогли... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:46

2023-03-18T10:46

2023-03-18T10:46

экономика

словакия

россия

ян чарногурский

республика крым

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что западные санкции не смогли сдержать развитие Крыма. "Санкции усложняют жизнь крымчанам, но не смогли сдержать и не остановили развитие полуострова. С момента возвращения Крыма в состав России, то есть с момента введения западных санкций, его развитие ускорилось", - сказал РИА Новости Чарногурский. По его словам, за эти годы построена трасса "Таврида", новый аэропорт в Симферополе, Крымский мост, продолжается развитие городов, а соцвыплаты поднялись до российского уровня. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230318/krym-1858755184.html

словакия

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, словакия, россия, ян чарногурский, республика крым, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции